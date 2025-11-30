scorecardresearch
 
प्रेमी ने गर्लफ्रेंड को पीट-पीटकर मार डाला, हिरासत में आरोपी की भी हार्ट अटैक से मौत, मोरबी में दहला देने वाली वारदात

गुजरात के मोरबी में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही 20 वर्षीय युवती की उसके प्रेमी नरेंद्र सिंह ने बेल्ट और डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी. लड़की के चेहरे पर काटने के घाव भी मिले. आरोपी ने जुर्म कबूल किया, लेकिन पूछताछ के दौरान तड़के उसकी सीने में दर्द से हालत बिगड़ी और अस्पताल में कार्डियाक अरेस्ट से मौत हो गई.

गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की फाइल फोटो.(Photo: Brijesh Doshi/ITG)

गुजरात के मोरबी जिले में लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़ा एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. मोरबी के लखधीरपुर गांव के पास स्थित एक सिरेमिक फैक्ट्री के लेबर क्वार्टर में मध्य प्रदेश के रहने वाले नरेंद्र सिंह ध्रुवेल और उसकी 20 वर्षीय प्रेमिका पुष्पा देवी मरावी के बीच अचानक गंभीर विवाद हो गया.

तीन महीने से साथ रह रहे इस प्रेमी जोड़े के बीच हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि नरेंद्र सिंह ने बेल्ट और लकड़ी के डंडे से अपनी प्रेमिका की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई.

चेहरे पर काटने के निशान, फॉरेंसिक रिपोर्ट ने खोली सच्चाई

पुलिस के मुताबिक, पुष्पा देवी के शरीर पर कई जगह पिटाई के गहरे निशान मिले, जबकि सबसे भयावह तथ्य यह है कि उसके चेहरे और गालों पर कई जगह काटने के घाव पाए गए. फॉरेंसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि अत्यधिक पिटाई, दर्द और गंभीर चोटों के कारण युवती की मृत्यु हुई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नरेंद्र सिंह को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने लड़की की हत्या करना स्वीकार कर लिया.

हिरासत में आरोपी की बिगड़ी तबीयत

हत्या कबूल करने के बाद पुलिस आरोपी को थाने लेकर आई, जहां पूछताछ की प्रक्रिया जारी थी. लेकिन तड़के करीब 4 बजे नरेंद्र सिंह को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ और वह बेहोश होकर गिर पड़ा. पुलिस ने तुरंत उसे सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उपचार के दौरान उसकी मौत की पुष्टि की. डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच में मौत का कारण कार्डियाक अरेस्ट बताया है.

राज्यभर में सनसनी, पुलिस जांच तेज

लिव-इन रिलेशनशिप में हिंसा की पराकाष्ठा वाली इस घटना ने मोरबी सहित पूरे सौराष्ट्र क्षेत्र में सनसनी फैला दी है. पुलिस अब इस मामले की पूरी परिस्थितियों की विस्तार से जांच कर रही है. दोनों की रिश्ते की प्रकृति, विवाद का कारण और आरोपी की हिरासत में मौत से जुड़े सभी पहलुओं को बारीकी से देखा जा रहा है.

