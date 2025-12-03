scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 3 दिसंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

रूसी डूमा ने पुतिन की भारत यात्रा से पहले भारत रूस सैन्य लॉजिस्टिक समझौते RELOS को मंज़ूरी दी. वहीं, दिल्ली में तापमान में गिरावट और कोहरे की वजह से शहर की हवा की गुणवत्ता अत्यधिक खराब हुई.

RELOS समझौते से भारत-रूस के संबंध और मजबूत होंगे. (Photo: Reuters)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 3 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार: रूसी डूमा ने पुतिन की भारत यात्रा से पहले भारत रूस सैन्य लॉजिस्टिक समझौते RELOS को मंज़ूरी दी. वहीं, दिल्ली में तापमान में गिरावट और कोहरे की वजह से शहर की हवा की गुणवत्ता अत्यधिक खराब हुई. पढ़ें बुधवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

पुतिन की भारत यात्रा से पहले मजबूत दोस्ती पर मोहर, RELOS समझौते को रूसी संसद ने दी मंजूरी

रूस की संसद के निचले सदन स्टेट डूमा ने मंगलवार को भारत के साथ हुए अहम सैन्य समझौते रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट (RELOS) को औपचारिक मंज़ूरी दे दी. यह क़दम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से पहले उठाया गया है.

दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण... रेड जोन में 14 AQI स्टेशन, नोएडा भी खतरे के निशान पर

दिल्ली में प्रदूषण का संकट बढ़ गया है. तापमान में गिरावट और कोहरे की वजह से शहर की हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है. CPCB के डेटा के मुताबिक, दिल्ली में 14 AQI स्टेशन 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किए गए हैं. नोएडा भी 'गंभीर' श्रेणी की ओर बढ़ रहा है. 

ट्रंप के दूतों संग पुतिन की 5 घंटे क्लोज-डोर मीटिंग, यूक्रेन पीस प्लान पर चर्चा, ट्रंप बोले- जंग खत्म करना आसान नहीं

अमेरिका के शांति प्रयासों के बीच मॉस्को में अहम बैठक हुई, जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ़ और डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार जारेड कुश्नर से लगभग पांच घंटे क्लोज़-डोर वार्ता की.

QR कोड स्कैन करने पर सीधे पुलिस कमिश्नर तक पहुंचेगी शिकायत, भोपाल में डिजिटल सिस्टम लॉन्च

भोपाल में पुलिसिंग को अधिक पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर हरि नारायणचारी मिश्र ने नई पहल शुरू की. अब नागरिक विशेष QR कोड स्कैन कर सीधे कमिश्नर तक अपनी शिकायतें, समस्याएँ और सुझाव भेज सकेंगे. 

अब देश में ही तैयार होगा फाइटर पायलट का 'रक्षक', DRDO ने कर दिखाया कमाल

भारत ने एक और आत्मनिर्भरता का नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है. DRDO ने लड़ाकू विमान के लिए बनाई गई 'इजेक्शन सीट' यानी पायलट की जान बचाने वाली इमरजेंसी निकासी प्रणाली का बहुत तेज गति वाला रॉकेट-स्लेड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है.

इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर रॉबिन स्मिथ का निधन, वेस्टइंडीज के गेंदबाज खाते थे खौफ

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन स्मिथ का मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में निधन हो गया. 1980 और 90 के दशक में उनकी क्रिकेट में खास धाक थी. स्मिथ ने 1988 से 1996 के बीच 62 टेस्ट खेलकर 43.67 की औसत से 4236 रन बनाए, जिनमें नौ शतक शामिल थे. 

देश के एयरपोर्ट्स पर चेक-इन सिस्टम ठप, कई फ्लाइट्स लेट... थर्ड-पार्टी की गड़बड़ी आई सामने

देश के कई हवाई अड्डों पर मंगलवार को थर्ड-पार्टी सिस्टम में आई तकनीकी गड़बड़ी के कारण एयर इंडिया सहित कई एयरलाइनों के चेक-इन प्रभावित हुए, जिससे उड़ानों में देरी होने लगी. हालांकि कुछ समय बाद इस समस्या को दूर कर लिया गया.

19 साल के महेश रेखे ने 200 साल बाद हासिल की ऐतिहासिक वैदिक उपलब्धि, PM ने किया रिएक्ट

महाराष्ट्र के देवव्रत महेश रेखे ने शुक्ल यजुर्वेद के 2000 मंत्र 'दण्डक्रम' पद्धति से 50 दिनों तक लगातार बिना रुके पढ़ डाला. विद्वानों का कहना है कि पिछले 200 साल में पहली बार कोई इतनी शुद्ध तरीके से यह काम कर पाया है. 

लखनऊ के 7 मॉल्स में FSDA की रेड, लुलु हाइपर मार्केट को किया सील, KFC पर भी एक्शन

लखनऊ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDSA) की टीम ने शासन के निर्देश पर सात मॉल्स में छापेमारी की. 14 टीमों द्वारा की गई जांच में कुल 61 प्रतिष्ठानों की जांच हुई, जिनमें तीन में गंभीर खामियां पाई गईं. 

नहीं चलेगी OLA-Uber की मनमानी! आ गई सहकारी कैब सर्विस Bharat Taxi, इन शहरों में ट्रायल शुरू

दिल्ली और गुजरात की सड़कों पर नई हलचल 'भारत टैक्सी' सेवा से आई है. दिल्ली और सौराष्ट्र में सॉफ्ट लॉन्च की गई इस नेशनल मोबिलिटी कोऑपरेटिव सेवा का बीटा कंज्यूमर ट्रायल भी शुरू हो चुका है.

---- समाप्त ----
