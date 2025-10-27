scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 27 अक्टूबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों में SIR के दूसरे चरण की घोषणा की. वहीं, सोना-चांदी की कीमतों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किया देशभर में SIR शुरू करने का ऐलान. (Photo: ITG/Screengrab)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 27 अक्टूबर, 2025 की खबरें और समाचार: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देश के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट SIR के दूसरे चरण की घोषणा की. वहीं, सोना-चांदी की कीमतों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई. इन खबरों के अलावा, ISRO 2 नंबवर को शक्तिशाली कम्यूनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करेगा. पढ़ें सोमवार शाम की 10 बड़ी खबरें. 

UP, बंगाल समेत देश के इन 12 राज्यों में कल से शुरू होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देशभर में SIR की घोषणा की है. इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण कल से शुरू हो रहा है. इनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, MP, UP, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप शामिल हैं.

Gold-Silver की कीमत में फिर उछाल, चांदी हुई ₹997 महंगी, जानें कहां पहुंचा गोल्ड रेट

आज सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 को सोना-चांदी की कीमतों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है. IBJA के मुताबिक, शुक्रवार शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट 111310 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो आज बढ़ोतरी के साथ 112120 रुपये पहुंच गया है. वहीं, चांदी की लेटेस्ट कीमतों की बात करें तो चांदी का रेट 1 लाख 48 हजार रुपये प्रति किलो से अधिक है.

भारतीय नौसेना के लिए 2 नवंबर को सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च करेगा ISRO, इसी रॉकेट से भेजा गया था चंद्रयान-3

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2 नवंबर 2025 को अपनी शक्तिशाली LVM3 रॉकेट से CMS-03 कम्यूनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करेगा. ये LVM3 का 5वीं ऑपरेशनल फ्लाइट होगी. CMS-03 भारत का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह होगा, जिसका वज़न लगभग 4,400 किलोग्राम है. यह उपग्रह समुद्री इलाकों और भारतीय भूमि पर संचार सेवाएं देगा.  

भारत दौरे के लिए साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम का ऐलान... कप्तान बावुमा की वापसी, स्क्वॉड में 3 स्पिनर्स शामिल

साउथ अफ्रीका ने भारत दौरे के लिए अपनी टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया है. टीम में कप्तान टेम्बा बावुमा की वापसी हुई है, जो बाईं पिंडली में चोट के चलते पाकिस्तान दौरे से बाहर रहे थे. साउथ अफ्रीका की 15 सदस्यीय टीम में सेनुरन मुथुसामी, केशव महाराज और साइमन हार्मर के रूप में तीन स्पिनर्स को शामिल किया गया है.

भारत के 53वें CJI होंगे जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस गवई ने सरकार को भेजी सिफारिश

भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई﻿ ने अपनी आखिरी कार्यकाल से पहले सरकार को जस्टिस सूर्यकांत को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश भेजी है. जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को CJI के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे. जस्टिस सूर्यकांत 9 फरवरी 2027 तक के लिए CJI बनेंगे. उनका कार्यकाल करीब डेढ़ साल का होगा.  

पीवी सिंधु का बड़ा ब्रेक... अब इस सीजन में नहीं खेलेंगी कोई टूर्नामेंट, पैर की चोट बनी बड़ी चिंता

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पैर की चोट से पूरी तरह उबरने के लिए 2025 सीज़न के सभी BWF टूर्नामेंटों से नाम वापस ले लिया है. उन्होंने चिकित्सा विशेषज्ञों, खास तौर पर मशहूर खेल ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. दिनशॉ पारदीवाला से सलाह के बाद यह निर्णय लिया है. सिंधु पिछले साल मलेशिया मास्टर्स में खिताब के बेहद करीब पहुंची थीं.

'नीतीश कुमार ही होंगे NDA के CM फेस, मेरे विधायक देंगे समर्थन', चिराग पासवान का बड़ा ऐलान

केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने आगामी बिहार चुनावों के लिए NDA के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार के नाम का स्पष्ट समर्थन किया है. पासवान ने घोषणा की कि उनके सभी विधायक नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन करेंगे. इस दौरान उन्होंने कहा कि 2030 में वह मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे,.

'रोहित-कोहली को डराओ मत, उन्हें...', पूर्व कप्तान ने टीम सेलेक्टर्स को दिया अल्टीमेटम

पूर्व भारतीय कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत﻿ ने कहा है कि चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन को रोहित शर्मा और विराट कोहली की उम्र को लेकर कोई बात नहीं करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि चयनकर्ताओं को 2027 वर्ल्ड कप के लिए दोनों के नामों को पहले से ही फाइनल कर लेना चाहिए. श्रीकांत ने कहा कि विराट कोहली तो 45 साल तक क्रिकेट खेल सकते हैं.

नहीं चलेगी OLA-Uber की मनमानी! ड्राइवर और यात्री दोनों को फायदा, जानें क्या है सरकार की Bharat Taxi सेवा

केंद्र सरकार ने भारत टैक्सी नाम से देश की पहली सहकारी टैक्सी सेवा लॉन्च की है. ये पहल केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय और नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन के संयुक्त प्रयास से तैयार की गई है. इस योजना का उद्देश्य ड्राइवरों को उनकी कमाई पर पूरा स्वामित्व देना है, साथ ही यात्रियों को एक भरोसेमंद और सरकारी निगरानी वाली सेवा मुहैया कराना है.

ORS ही नहीं आइसक्रीम के नाम पर भी धोखा! FSSAI ने दी चेतावनी

फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फूड लेबलिंग को लेकर बयान जारी किया है. FSSAI ने सभी खाद्य एवं पेय कंपनियों को अपने उत्पादों पर 'ORS' शब्द का इस्तेमाल बंद करने का निर्देश दिया है. FSSAI का कहना है ORS' शब्द का उपयोग खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन माना जाएगा.
 

