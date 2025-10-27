Gold-Silver की कीमत में फिर उछाल, चांदी हुई ₹997 महंगी, जानें कहां पहुंचा गोल्ड रेट

आज सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 को सोना-चांदी की कीमतों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सोने की कीमत 1 लाख 22 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक है तो वहीं, चांदी भी महंगी हुई है. लेटेस्ट कीमतों की बात करें तो चांदी का रेट 1 लाख 48 हजार रुपये प्रति किलो से अधिक है. ध्यान दें इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते.

IBJA के मुताबिक, शुक्रवार (24 अक्टूबर) शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट (Gold Rate) 111310 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो आज, 27 अक्टूबर की सुबह बढ़ोतरी के साथ 112120 रुपये पहुंच गया है.

Gold Price Today 27 October: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

शुद्धता शुक्रवार शाम का रेट सोमवार

सुबह का रेट कितना सस्ता या महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 121518 122402 ₹884 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 121031 121912 ₹881 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 111310 112120 ₹810 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 91139 91802 ₹663 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 71088 71605 ₹517 महंगा चांदी (प्रति 1 किलो) 999 147033 148030 ₹997 महंगी

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. बता दें, गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से अधिक होते हैं.

शुक्रवार को सस्ता हुआ था सोना-चांदी

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 अक्टूबर, शुक्रवार को सुबह के मुकाबले शाम को सोने के दामों में गिरावट देखी गई थी और चांदी के भाव कम हुए थे. IBJA के अनुसार, 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट सुबह के समय 122419 रुपये था जो शाम के समय 121518 रुपये प्रति 10 ग्राम तक कम हो गया था. वहीं, चांदी की कीमत 147750 से घटकर 147033 रुपये प्रति किलो तक हो गई थी.

बता दें इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.

