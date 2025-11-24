scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 24 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

मशहूर एक्टर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया. वहीं, गुवाहाटी टेस्ट में तीसरे दिन का खेल खत्म तक साउथ अफ्रीका ने 314 रनों की लीड बनाई.

नहीं रहे धर्मेंद्र (Photo: Screengrab)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 24 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: मशहूर एक्टर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया. वहीं, गुवाहाटी टेस्ट में तीसरे दिन का खेल खत्म तक साउथ अफ्रीका ने 314 रनों की लीड बनाई. इन खबरों के अलावा, भारतीय सेना ने नई AK-203 राइफल का वीडियो जारी किया. पढ़ें सोमवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

नहीं रहे धर्मेंद्र, 89 साल की उम्र में निधन, मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और ही-मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया. सोमवार को विले पार्ले श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया. इस मौके पर उनके परिजन तथा अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, संजय दत्त और अक्षय कुमार जैसी दिग्गज हस्तियां मौजूद रहीं. धर्मेंद्र कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे. 

IND vs SA 2nd Test Day 3 Highlights: गुवाहाटी टेस्ट में तीसरे दिन का खेल खत्म, साउथ अफ्रीका के पास 314 रनों की लीड

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और आखिरी मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है. इस मैच में तीसरे दिन स्टम्प तक साउथ अफ्रीका ने दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 26 रन बना लिए हैं. इसी के साथ अब साउथ अफ्रीका की लीड 314 रनों की हो गई है. भारत ने पहली पारी में सिर्फ 201 रन बनाए.

भारतीय सेना ने अपनी नई राइफल 'शेर' का पहला टैक्टिकल वीडियो जारी किया

भारतीय सेना ने एक शानदार 24 सेकंड का टैक्टिकल वीडियो जारी किया है, जिसमें नई AK-203 राइफल को दिखाया गया है. इसे 'शेर' नाम दिया गया है. ये राइफल 1990 के दशक की पुरानी INSAS राइफल की जगह ले रही है, जो अब जंग के लिए कमजोर पड़ चुकी है. ये राइफल रूस की क्लाश्निकोव कंपनी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के अमेठी में बनाई जा रही है.

भारतीय मूल के परिवारों के लिए खुशखबरी, कनाडा में आसान हुए नागरिकता नियम, जानिए- क्या है Bill C-3

कनाडा ने अपने नागरिकता कानून में बड़ा बदलाव करते हुए Bill C-3 को मंजूरी दे दी है. इस नए कानून के लागू होने के बाद, विदेश में जन्मे वे बच्चे भी कनाडाई नागरिकता पा सकेंगे जो पुराने नियमों की वजह से बाहर रह जाते थे. कनाडा की इमिग्रेशन मंत्री लीना मेटलेज ने कहा कि ये बिल पुराने भेदभाव खत्म करेगा और विदेशी जन्मे बच्चों को न्याय देगा.

भारतीय नौसेना में शामिल हुआ जंगी जहाज INS माहे... दुश्मन की पनडुब्बियां खोज-खोजकर मारेगा

भारतीय नौसेना﻿ में नया जंगी जहाज INS माहे﻿ शामिल हो गया है. ये जहाज पूरी तरह से घरेलू तकनीक पर आधारित एंटी-सबमरीन वॉरफेर﻿ है. सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी﻿ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे. उन्होंने जहाज को नौसेना में शामिल किया और कहा कि ये सिर्फ एक जहाज नहीं, आत्मनिर्भर भारत की नई ताकत है.

दिल्ली एयरपोर्ट पर गंभीर चूक! अफगान प्लेन ने टेक-ऑफ रनवे पर कर दी लैंडिंग, बड़ा हादसा टला

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया. काबुल से आ रही एयरियाना अफ़ग़ान की एक उड़ान ने गलती से उस रनवे पर लैंडिंग कर दी जो केवल विमानों के टेक-ऑफ के लिए निर्धारित है. गनीमत ये रही लैंडिंग के समय उस रनवे पर उड़ान भरने के लिए कोई अन्य विमान नहीं था, जिससे एक बड़ा विमान हादसा टल गया.

कोरोना में फंसे दिल्ली के क्रिकेटर का ऑस्ट्रेलिया में जलवा, शेफील्ड शील्ड में शतक से रचा इतिहास

दिल्ली के क्रिकेटर﻿ निखिल चौधरी﻿ ने ऑस्ट्रेलिया में शेफील्ड शील्ड﻿ मुकाबले में तस्मानिया के लिए शतक जमाकर इतिहास रच दिया है. इस के साथ निखिल चौधरी इस सदी में शेफील्ड शील्ड में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं. निखिल ने 163 रनों की पारी खेलकर तस्मानिया को तीसरे दिन 8 विकेट पर 623 रन पर पारी घोषित करने में मदद की.  

'सुंदर को नंबर-8 पर क्यों भेजा...', रवि शास्त्री ने गौतम गंभीर को सुनाई खरी-खरी, टीम सेलेक्शन पर भी उठाए सवाल

टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने मौजदूा कोच गौतम गंभीर के कुछ फैसलों पर सवाल उठाए हैं. शास्त्री का कहना है कि कोलकाता टेस्ट अक्षर या फिर वाॉशिंगटन में से किसी एक की जगह टीम को एक अतिरिक्त बल्लेबाज खिलाना चाहिए था. शास्त्री ने गुवाहाटी टेस्ट में कमेंट्री के दौरान कहा, 'मैं समझ नहीं पा रहा कि इस तरह के फैसले लिए कैसे गए.'

'हम सब एक साथ हथियार डाल देंगे...', जंगल से MP-CG और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को आई नक्सलियों की चिट्ठी

नक्सलियों﻿ ने MP, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने सामूहिक हथियार डालने﻿ की बात कही है. नक्सलियों ने अपने दो साथियों महाराष्ट्र में सरेंडर करने वाले भूपति और छत्तीसगढ़ में सरेंडर करने वाले सतीश के नक्शेकदम पर चलते हुए सरेंडर करने की इच्छा जताई है. MMC जोन के नक्सली एक साथ सरेंडर करेंगे.

राम मंदिर तक रोड शो, स्कूली बच्चे-महिलाएं करेंगे स्वागत... PM मोदी के स्वागत के लिए अयोध्या में तैयारी तेज

अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने दावा किया है कि उनको राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा के ध्वजारोहण के लिए आयोजित कार्यक्रम के लिए न्योता नहीं मिला है. उन्होंने कहा, 'मैं यहां का सांसद हूं. हमारी जन्मभूमि, कर्मभूमि, सब यही है. लेकिन मुझे अभी तक निमंत्रण नहीं आया है.' 25 नवंबर को PM राम मंदिर के मुख्य शिखर पर केसरिया ध्वज फहराएंगे. 

---- समाप्त ----
