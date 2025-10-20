Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 20 अक्टूबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में भारत ने इंग्लैंड से 4 रनों से हारकर लगातार तीसरा मैच गंवाया. डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को रूस से तेल खरीद जारी रखने पर भारी टैरिफ़ की चेतावनी दी है. दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के बाद वायु प्रदूषण गंभीर हुआ, GRAP-2 लागू हो गया है. बिहार चुनाव में AAP और कांग्रेस ने नई उम्मीदवार सूची जारी की. पढ़िए आज सुबह की बड़ी खबरें...

IND vs ENG Highlights: टीम इंडिया ने गंवाया लगातार तीसरा मैच, इंग्लैंड महिला वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, दीप्ति शर्मा का ऑलराउंड खेल भी काम नहीं आया

आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के मैच नंबर-20 में रविवार को इंग्लैंड ने भारत को 4 रनों से हरा दिया. इस मैच में भारत को जीत के लिए 289 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन वो 6 विकेट पर 284 रन ही बना सका. इस जीत के साथ ही इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच गया. ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका पहले ही अंतिम-चार में पहुंच चुका था.

'भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा तो और लगाएंगे टैरिफ', डोनाल्ड ट्रंप की धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी है कि यदि उसने रूस से तेल ख़रीदना जारी रखा, तो उसे भारी टैरिफ चुकाना पड़ेगा. ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन इस ख़रीद को यूक्रेन में युद्ध के लिए मॉस्को की आर्थिक मदद के रूप में देखता है. ट्रंप ने दावा किया कि PM मोदी ने उन्हें व्यक्तिगत आश्वासन दिया है कि भारत ऐसा नहीं करेगा.

दिवाली पर दिल्ली-NCR की हवा हुई जहरीली! सांस लेना हुआ मुश्किल, AQI 400 पार, GRAP-2 भी लागू

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ने के बाद CAQM ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-II को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है. इसमें सड़कों की सफाई, धूल नियंत्रण, निर्माण स्थलों की जांच, ट्रैफिक समन्वय, निजी वाहन कम इस्तेमाल, सार्वजनिक परिवहन बढ़ाना शामिल हैं. बता दें कि आनंद विहार में AQI 417 दर्ज किया गया है.

बिहार चुनाव के लिए AAP ने जारी की चौथी लिस्ट, 12 नए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान

आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है, जिसमें 12 नए नाम शामिल हैं. इस सूची में 12 नए उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. इससे पहले, पार्टी तीन लिस्ट जारी कर चुकी है. बिहार में आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. अब तक पार्टी ने कुल 99 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया है.

बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की नई लिस्ट जारी, अब तक 60 उम्मीदवारों का ऐलान

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी नई लिस्ट जारी कर दी है, इसमें 6 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया गया है. इस लिस्ट में कांग्रेस ने कहलगांव से प्रवीण कुशवाहा पर दांव लगाया है, ये सीट आरजेडी और कांग्रेस के बीच सबसे विवादास्पद सीटों में से एक है. कांग्रेस ने अब तक कुल 60 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है.

'रेलवे से जुड़े फेक वीडियो फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई', रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की चेतावनी

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया है कि रेलवे से जुड़े फर्ज़ी वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने वालों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऐसे वीडियो न फैलाएं, क्योंकि इससे यात्रियों में भ्रम और अफरा-तफरी पैदा होती है. रेल मंत्री ने दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन का आकस्मिक निरीक्षण भी किया.

'त्योहारों को बनाएं खास...', PM मोदी ने की 'स्वदेशी' उत्पाद खरीदने की अपील, बोले- शेयर करें तस्वीरें

पीएम नरेंद्र मोदी ने दिवाली के मौके पर वोकल फॉर लोकल के मंत्र को ध्यान में रखते हुए देशवासियों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की है. पीएम मोदी ने आग्रह किया कि जो भी स्वदेशी उत्पाद खरीदें, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करें, इससे आप दूसरे लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे. पीएम मोदी कई मौकों पर ऐसी अपील कर चुके हैं.

