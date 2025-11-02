Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 2 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

ब्रिटेन के कैम्ब्रिजशायर में एक ट्रेन में चाकूबाज़ी की घटना सामने आई है. शनिवार शाम हुई इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. न्यूज़ीलैंड के स्टार ख‍िलाड़ी केन व‍िल‍ियमसन ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में पुलिस ने पूर्व विधायक और एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. अनंत सिंह के साथ दो सहयोगी- मणिकांत ठाकुर और रणजीत राम- को भी गिरफ्तार किया गया है. वहीं, सूडान के अल-फशीर में हाल ही में हिंसा के दौरान ऊंटों पर सवार RSF के लड़ाकों ने करीब 200 लोगों को पकड़कर एक जलाशय के पास ले जाकर गोली मार दी. पढ़ें सोमवार सुबह की टॉप खबरें...

ब्रिटेन में चलती ट्रेन में मच गई चीख-पुकार... कई लोगों पर चाकू से हमला, 2 संदिग्ध अरेस्ट

ब्रिटेन के कैम्ब्रिजशायर में एक ट्रेन में चाकूबाज़ी की घटना सामने आई है. शनिवार शाम हुई इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. मामला सामने आते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और ट्रेन को हंटिंगडन स्टेशन पर रोककर 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया. ये स्पष्ट नहीं है कि हमले के पीछे की मंशा क्या थी.

Kane Williamson T20I Retirement: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले न्यूजीलैंड को झटका, इस दिग्गज का संन्यास, बोले-अब नए खिलाड़ियों का...

न्यूज़ीलैंड के स्टार ख‍िलाड़ी केन व‍िल‍ियमसन ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. विलियमसन का मानना है कि अब T20 फॉर्मेट में काफी टैलेंटेड खिलाड़ी मौजूद हैं, और उनके लिए टीम में जगह बनाना जरूरी है. विलियमसन ने 93 T20I मैचों 33 की औसत से 2575 रन बनाए हैं, जिसमें 18 अर्धशतक और 95 रन का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है.

Advertisement

गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह को लेकर पटना पहुंची पुलिस, दुलारचंद यादव मर्डर केस में बड़ा एक्शन

मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में पुलिस ने पूर्व विधायक और एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. अनंत सिंह के साथ दो सहयोगी- मणिकांत ठाकुर और रणजीत राम- को भी गिरफ्तार किया गया है. एसएसपी ने कहा कि जांच में ये स्पष्ट हुआ कि घटना के समय अनंत सिंह अपने सहयोगियों के साथ मौके पर मौजूद थे.

Gold Rate Fall: तगड़ा उतार-चढ़ाव, फिर भी पिछले हफ्ते सस्ता हुआ सोना, खरीदने से पहले जानें 24 कैरेट का रेट

सोने की कीमतों में बीते हफ्ते तगड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला, इसके बावजूद पूरे हफ्ते में सोना सस्ता ही हुआ है. एमसीएक्स पर 5 दिसंबर की एक्सपायरी वाला गोल्ड रेट शुक्रवार को ₹1,21,284 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. पिछले शुक्रवार को 10 ग्राम सोने का वायदा भाव ₹1,23,451 था. इस हिसाब से एक सप्ताह में सोना ₹2167 प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ.

'सूडान में ऊंटों पर आए RSF लड़ाकों ने 200 लोगों को उतार दिया मौत के घाट', चश्मदीद का भयावह दावा

सूडान के अल-फशीर में हाल ही में हिंसा के दौरान ऊंटों पर सवार RSF के लड़ाकों ने करीब 200 लोगों को पकड़कर एक जलाशय के पास ले जाकर गोली मार दी. एक चश्मदीद इस्माइल ने कहा कि हमलावरों में से एक ने उसे स्कूल के दिनों से पहचान लिया और जाने दिया. हालांकि RSF ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि ये बातें विरोधियों की ओर से गढ़ी गई हैं.

---- समाप्त ----