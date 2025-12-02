scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 2 दिसंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

 सीएम योगी के लखनऊ आवास पर बीजेपी आरएसएस समन्वय बैठक में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई. वहीं, हैदराबाद के कई इलाकों में AQI का स्तर 200 के पार दर्ज किया गया.

Advertisement
X
यूपी में बीजेपी को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष (Photo-ANI)
यूपी में बीजेपी को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष (Photo-ANI)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 2 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार: सीएम योगी के लखनऊ आवास पर बीजेपी आरएसएस समन्वय बैठक में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई. वहीं, हैदराबाद के कई इलाकों में AQI का स्तर 200 के पार दर्ज किया गया. पढ़ें मंगलवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

बीजेपी को यूपी में जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष, SIR पर MP-MLA की दिलचस्पी ना दिखने से संघ नाराज
 
उत्तर प्रदेश को बीजेपी का नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है. आरएसएस और बीजेपी के बीच सोमवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर समन्वय बैठक हुई. 

हैदराबाद में बिगड़ी हवा की सेहत, इस साल पहली बार 200 के पार पहुंचा AQI, कई इलाकों में छाई धुंध

हैदराबाद में भी प्रदूषण खतरनाक स्तर में पहुंच गया है. 28 नवंबर को पहली बार इस साल शहर के कई इलाकों में AQI का स्तर 200 के पार दर्ज किया गया. 

सम्बंधित ख़बरें

Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 2 दिसंबर, मंगलवार की अहम खबरें 
सरकार ने बताया कि दिल्ली सहित कई बड़े एयरपोर्ट्स पर GPS और GNSS सिग्नल इंटरफेरेंस दर्ज किए गए हैं (Photo: PTI)
पढ़ें 1 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
winter session
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 1 दिसंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
Bengal BLO Protest
कोलकाता में BLO का हंगामा, चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी 
Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 1 दिसंबर, सोमवार की अहम खबरें 

लॉन्ग-रेंज स्ट्राइक क्षमता और मजबूत, भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का किया सटीक परीक्षण

भारतीय सेना ने सोमवार को बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसने देश की लंबी दूरी तक सटीक प्रहार करने की क्षमता को एक बार फिर साबित कर दिया.

Advertisement

इंडियन एयरस्पेस में उड़ान भरेंगे पाकिस्तानी विमान, 4 घंटे में चौपट हो गया PAK का एजेंडा

भारत ने पाकिस्तान को अपना एयरस्पेस इस्तेमाल करने की तात्कालिक इजाजत दे दी है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह दोनों देशों के बीच एक अहम घटनाक्रम है.

UP PCS प्रारंभिक 2025 के परिणाम घोषित, 11,727 अभ्यर्थियों ने पास की परीक्षा

यूपीपीएससी ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 और एसीएफ/आरएफ़ओ प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया है. परिणाम घोषित होते ही हज़ारों उम्मीदवारों के लिए मेन्स परीक्षा का रास्ता खुल गया है.

देशभर में 'राजभवन' अब कहलाएंगे 'लोकभवन'... चार मौके जब पीएम मोदी ने छोटे बदलाव से दिया बड़ा संदेश

देशभर के सभी राज्यों में राजभवन का नाम बदल दिया गया है. अब राजभवन को लोकभवन कहा जाएगा. केंद्रीय गृहमंत्रालय के निर्देश के बाद आधिकारिक रूप से यह नया नाम लागू हो गया है. 

दिल्ली सरकार देगी JEE–NEET–CLAT–CA–CUET की मुफ्त कोचिंग, 2,200 छात्रों को होगा फायदा

दिल्ली सरकार ने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले मेधावी छात्रों को बड़ी राहत दी है. अब राजधानी के 2,200 सरकारी स्कूलों के होनहार बच्चे जेईई, नीट, सीएलएटी, सीए और सीयूईटी जैसी परीक्षाओं की तैयारी मुफ़्त में कर सकेंगे. 

SIR पर चर्चा के लिए संजय सिंह का राज्यसभा में नोटिस, बोले- 19 दिनों में 16 BLO की मौत

Advertisement

चक्रवात दित्वाह की भारी तबाही के बीच भारत ने श्रीलंका के प्रति मानवीय कर्तव्य निभाया. पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके से बात कर नुकसान पर शोक व्यक्त किया. .

'ज्ञानवापी मस्जिद पर दावा छोड़ें मुस्लिम, नई मांग लेकर न आएं हिन्दू', बोले पूर्व ASI चीफ केके मुहम्मद

आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व रीजनल डायरेक्टर केके मुहम्मद ने मंदिर-मस्जिद विवादों में संयम बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा है कि चर्चा के सेंटर में अब सिर्फ तीन जगहें- राम जन्मभूमि, मथुरा और ज्ञानवापी होनी चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement