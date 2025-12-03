scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Career Rashifal 3 December 2025 (करियर राशिफल): मीन राशि वाले वाणिज्यिक कार्यों में बढ़चढ़कर लेंगे हिस्सा, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Career Rashifal 3 December 2025 (करियर राशिफल): संबंधों का लाभ उठाएंगे. पेशेवरों के साथ वक्त बिताएंगे. प्रयासों की गति तेज रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सकारात्मक वातावरण बना रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन संवारेंगे.

Advertisement
X
career horoscope
career horoscope

मेष: मेष राशि के जातक कारोबारी निसंकोच आगे बढ़ेंगे. कामकाजी वातावरण अनुकूल रहेगा. महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होंगे. पेशेवर बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. औद्योगिक कार्यों में आगे रहेंगे. सक्रियता व सामंजस्य बनाए रखेंगे.

वृष: वृष राशि के लोगों का वाणिज्यिक पक्ष साधारण बना रहेगा. लेनदेन में उतावली से बचें. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएं. पेशेवर कार्यों में व्यस्तता रहेगी. विदेशी कार्य बनेंगे. विविध विषयों में सहजता बनाए रखें. ढिलाई न दिखाएं.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों का लाभ का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. आर्थिक कार्यों को गति दे पाएंगे. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. कार्य ऊर्जा बेहतर रहेगी. व्यापार में शुभता का संचार रहेगा. पहल व प्रभाव बनाए रहेंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

वृश्चिक राशि वाले अपनों का रखेंगे मान-सम्मान, जानें अन्य राशियों का हाल 
धनु राशि वालों के व्यापार में बनी रहेगी सकारात्मकता, जानें अन्य राशियों का हाल 
बुधवार के दिन कन्या राशि वालों को प्राप्त होगी खुशखबरी, जानें अन्य राशियों का हाल 
Shiv ji puja on dwadashi tithi is considered auspicious
आज द्वादशी तिथि पर क्या करें, क्या न करें?  
Today will be most auspicious for Aries people
आज किन राशिफल वालों के लिए दिन रहेगा शुभ? 

कर्क: कर्क राशि के लोगों को कार्यक्षेत्र में समय बढ़ाना चाहिए. उम्मीद से ज्यादा लाभ बनेंगे. विभिन्न मामलों में गति आएगी. संकल्पशक्ति को बल मिलेगा. पेशेवर लेनदेन में आगे रहेंगे. कार्ययोजनाएं सफल होंगी. वाणिज्यिक मौके भुनाएंगे.

सिंह: सिंह राशि के जातकों के कार्य व्यापार में उछाल बना रहेगा. पेशेवर तेजी बनाए रखेंगे. साहस पराक्रम व उच्च मनोबल रखेंगे. आय अच्छी रहेगी. वाणिज्यिक मामले बेहतर बनेंगे. कार्यक्षमता बढ़ेगी. व्रत संकल्पों को पूरा करेंगे.

Advertisement

कन्या: कन्या राशि के लोगों को आर्थिक गतिविधियों में जल्दबाजी न दिखानी चाहिए. लेनदेन में सावधानी बरतें. परिणाम आकस्मिक बने रह सकते हैं. पेपरवर्क पर फोकस बढ़ाएं. सूझबूझ से कार्य करें. धैर्य से राह निकालें.

तुला: तुला राशि के जातकों का साख सम्मान बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कामकाज में वृद्धि होगी. कार्यों को गति देंगे. सहकारिता व साझेदारी को बल मिलेगा. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को करियर कारोबार में दबाव बढ़ सकता है. कार्यक्षेत्र में संतुलन व नियंत्रण बढ़ाएं. आर्थिक मामलों में स्पष्ट रहें. विपक्ष की सक्रियता से सजग रहें. पेशेवर प्रयासों का सम्मान करें. जरूरी कार्य समय पर पूरे करें.

धनु: धनु राशि के जातकों के नवीन मामलों में गति आएगी. सफलता प्रतिशत संवार पर रहेगा. करियर व्यापार में तेजी बनाए रखेंगे. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. पेशेवर मामलों में प्रतिभा कौशल से जगह बनाएंगे. आधुनिक विषयों में रुचि बढ़ेगी.

मकर: मकर राशि के लोगों को करियर व्यापार में प्रबंधन पर बल बनाए रखना चाहिए. चर्चा व साक्षात्कार में सहज होंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन पर जोर बनाए रहेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे. नियमपालन बनाए रखेंगे.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को कारोबारी लेनदेन में उत्साह दिखाना चाहिए. व्यावसायिक प्रयासों को गति मिलेगी. विविध मामलों में उन्नत स्थिति बनी रहेगी. आर्थिक जिम्मेदारियों को निभाएंगे. कार्य विस्तार उम्मीद के अनुरूप रहेगा. पेशेवर यात्रा हो सकती है.

Advertisement

मीन: मीन राशि के लोगों को वाणिज्यिक कार्यों में बढ़चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए. संबंधों का लाभ उठाएंगे. पेशेवरों के साथ वक्त बिताएंगे. प्रयासों की गति तेज रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सकारात्मक वातावरण बना रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन संवारेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement