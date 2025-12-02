Aaj ka Rashifal 3 दिसंबर 2025: बुधवार के दिन कन्या राशि वालों को प्राप्त होगी खुशखबरी, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातक सभी के साथ और सहयोग से विभिन्न क्षेत्रों में उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. नवीन कार्यों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. चहुंओर सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. प्रतिभा दिखाने के अवसर बढ़ेंगे. रचनात्मक व्यवसाय में प्रभावी रहेंगे. इच्छित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. नवाचार पर जोर रखेंगे. मानसिक शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कारों पर जोर बनाए रखेंगे. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. सृजन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में सरलता रहेगी.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: अंजीर समान

आज का उपाय: भगवान सिद्धीविनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. व्रत संकल्प बढ़ाएं.

वृष: वृष राशि के लोगों को विभिन्न जिम्मेदारी और वचन बखूबी निभाने की कोशिश रहेगी. कारोबारी नीति-रीति का पालन करेंगे. बजट के अनुरूप खर्च और निवेश बनाए रखेंगे. करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा. बहस विवाद में न पड़ें. व्यवस्था अनुशासन बने रहें. विनय विवेक बनाए रखें. हड़बड़ी व जल्दबाजी न दिखाएं. रिश्तों को निभाने का प्रयास करेंगे. नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे. आवश्यक विनम्रता बनाए रहें. पेशेवर मामलों पर ध्यान बढ़ाएंगे. व्यवसायिक गलतियां करने से बचें.

शुभ अंक: 5 और 6

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: भगवान सिद्धीविनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. नम्रता बनाए रखें.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने में परिचितों व मित्रों से मदद मिलेगी. पेशेवर विभिन्न कार्यों को गति दे पाएंगे. सूझबूझ व सहकार से आगे बढ़ेंगे. मन के मामलों में सकारात्मकता बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. चहुंओर लाभ और संवार की स्थिति रहेगी. कार्यविस्तार पर जोर रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ रहेगा. व्यावसायिक स्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे.

शुभ अंक: 3, 5, 6

शुभ रंग: हरा

आज का उपाय: भगवान सिद्धीविनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. सहज रहें.

कर्क: कर्क राशि के लोगों के शुभ कार्य गति लेंगे. औद्योगिक उपलब्धियां को बढ़ावा मिलेगा. प्रबंधन में दखल बढ़ाएंगे. विविध सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. सहज संवाद बनाए रखेंगे. पेशेवर वार्ताएं संवार पर रहेंगी. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर होगा. हर क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम बनेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन बना रहेगा. अपनों के समर्थन का भाव रखेंगे. वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा. करियर व्यापार में वरिष्ठों के सहयोग पाएंगे. पेशेवरजन निसंकोच आगे बढ़ेंगे. पद प्रभाव में वृद्धि होगी.

शुभ अंक: 2, 3, 5

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: भगवान सिद्धीविनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. वचन पालन करें.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को भाग्य की कृपा से इच्छित परिणामों में वृद्धि होगी. स्वजनों व मित्रों के साथ सुखद पल साझा करेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. योजनाओं को समर्थन मिलेगा. रिश्तों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. निसंकोच कदम आगे बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार में साहस दिखाएंगे. आर्थिक संबंधों में सहजता बढ़ेगी. साज संवार बनाए रखेंगे. विशेषज्ञता में विश्वास बढ़ेगा. शिक्षा प्रशिक्षण और स्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे. साख संवार बढ़त पर रहेंगे. आस्था अध्यात्म को बल मिलेगा.

शुभ अंक: 1, 3, 5

शुभ रंग: पिस्ता कलर

आज का उपाय: भगवान सिद्धीविनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. संकल्पशक्ति बढ़ाएं.

कन्या: कन्या राशि के लोगों को अपनों से किए वादों को निभाने का प्रयास करना चाहिए. बड़ों की सीख सलाह को अपनाने पर जोर दें. समय सामान्य प्रभाव का है. शासन के निर्देशों व व्यवस्था का उल्लंघन न करें. विनम्रता से काम निकालें. सहजता सरलता से आगे बढ़ें. बहस विवाद को टालें. सेहत के प्रति सजग रहें. लोगों पर जल्द भरोसा न करें. सबका सम्मान रखें. आवश्यक कार्यों में धैर्य बनाए रखें. घर परिवार में शुभता बनी रहेगी. नीति नियमों पर फोकस रखें.

शुभ अंक: 3, 5, 6

शुभ रंग: गहरा हरा

आज का उपाय: भगवान सिद्धीविनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. सतर्कता बनाए रहें.

तुला: तुला राशि के जातकों को भावनात्मक विषयों में स्पष्टता बनाए रखनी चाहिए. व्यक्तिगत रिश्ते मजबूत होंगे. वित्तीय गतिविधियों में सामंजस्य पर जोर देंगे. सोच विचारकर निर्णय लेंगे. सेहत का ख्याल बनाए रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ने का भाव रहेगा. कार्ययोजनाएं गति पाएंगी. मामले लंबित रखने से बचें. साझेदारी बढ़ाने का प्रयास रहेगा. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रहेगी. नेतृत्व क्षमता संवार पाएगा. साथी समकक्ष सहयोगी होंगे. विविध कार्यों में तेजी दिखाएंगे.

शुभ अंक: 5 और 6

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: भगवान सिद्धीविनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. विनम्र रहें.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों में कर्मठता में विश्वास बढ़ेगा. सेवाक्षेत्र में प्रभावपूर्ण स्थिति बनी रहेगी. मेहनत और लगन से उचित राह बनाएंगे. कार्ययोजनाओं में गति बनाए रखेंगे. निर्णय लेने में अतिचिंतन से बचें. विभिन्न आर्थिक प्रयासों में अनदेखी न करें. सहज सफलता बनी रहेगी. नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. अनुभवियों से बनाए रखेंगे. वरिष्ठों से मुलाकात सफल रहेगी. सामंजस्य पर जोर बढ़ाएंगे. परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेंगे. कामकाजी चर्चा संवाद पर फोकस रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: भगवान सिद्धीविनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. निरंतरता व नीतिनियम बनाए रहें.

धनु: धनु राशि के जातकों के लिए दिल की बात किसी खास से कहने के लिए अच्छा समय है. भावनात्मक संबंध संवार पाएंगे. बौद्धिक कार्यों में रुचि रहेगी. शिक्षा व प्रशिक्षण पर ध्यान देंगे. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. प्रिय के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. भावुकता पर नियंत्रण रहेगा. मित्रों का समर्थन रहेगा. स्वाध्याय को बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: पाइनपेल

आज का उपाय: भगवान सिद्धीविनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. सहकारिता का भाव बनाए रखें.

मकर: मकर राशि के लोगों को वरिष्ठों से तालमेल बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए. घर परिवार के मामलों में रुचि लेंगे. परिजनों से जरूरी बात कहने में उतावली न दिखाएं. उचित अवसर का इंतजार करें. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा. भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति संभव है. आवेश में नहीं आएंगे. कुल कुटुम्ब के लोगों से करीबी बढ़ेगी. अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहेंगे. करियर व्यापार में सफल होंगे. सहजता से आगे बढ़ते रहें. घरेलू मामलों में अनुकूलता का प्रतिशत सामान्य रहेगा. जिम्मेदारों का सानिध्य पाएंगे.

शुभ अंक: 5, 6, 8

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: भगवान सिद्धीविनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. जिद व अहंकार से बचें.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को भाई बंधुओं से बेहतर संवाद व तालमेल बनाए रखना चाहिए. वाणिज्यिक विषयों में बेहतर स्थिति रहेगी. पेशेवरों का समर्थन पाएंगे. तात्कालिक लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे. संपर्क बढ़ाने पर जोर देंगे. कारोबारी यात्रा के अवसर बढ़ेंगे. आलस्य का त्याग करें. साहस पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. करीबी सहयोगी बने रहेंगे. आशंकाओं से मुक्त रहें. सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. सभी से सामंजस्यता बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे.

शुभ अंक: 3, 5, 6, 8

शुभ रंग: मोरपंख के समान

आज का उपाय: भगवान सिद्धीविनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. धर्मकथा सुनें.

मीन: मीन राशि के लोगों के घर में सुख सौख्य और उत्सव का वातावरण बना रहेगा. भेंटवार्ता में पहल बनाए रहेंगे. धन संपत्ति से जुड़े विषयों में अपेक्षित परिणाम बनेंगे. कारोबारी सफलता से उत्साहित रहेंगे. संग्रह संरक्षण में प्रभावी रहेंगे. परिजनों का भरोसा बनाए रखेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. वाणी व्यवहार से सबको प्रभावित करेंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. मित्रों स्वजनों व समकक्षों का साथ पाएंगे. परंपरागत कार्यों में वांछित स्थिति बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 3 और 6

शुभ रंग: ऐप्पल ग्रीन

आज का उपाय: भगवान सिद्धीविनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. साज संवार बढ़ाए रखें.

---- समाप्त ----