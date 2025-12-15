Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 15 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

राजनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा और खेल जगत तक, सोमवार का दिन कई अहम खबरों से भरा रहा. बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने जहां कार्यभार संभाला तो वहीं तो NIA ने पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड का पर्दाफाश किया. बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक विवादित वीडियो को लेकर विपक्ष के निशाने पर आए. वहीं केंद्र सरकार मनरेगा की जगह नया रोजगार कानून लाने की तैयारी में है. दूसरी ओर, भारत दौरे पर आए लियोनेल मेसी ने क्रिकेट और फुटबॉल प्रेमियों का दिल जीत लिया.पढ़ें आज की पांच बड़ी खबरें-

BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने संभाला कार्यभार, अमित शाह-जेपी नड्डा रहे मौजूद

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन दिल्ली पहुंच गए हैं. दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी मुख्यालय पहुंचे नितिन नबीन का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 'भारत माता की जय' के नारे के साथ जोरदार स्वागत किया. बीजेपी मुख्यालय पहुंचे नए कार्यकारी अध्यक्ष का निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत किया.



लश्कर कमांडर साजिद जट्ट था पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड, NIA चार्जशीट में बड़ा खुलासा

पहलगाम आतंकी हमले के लगभग आठ महीने बाद, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने एक बड़ा खुलासा करते हुए सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. इनमें पांच संदिग्ध, दो आतंकी संगठन-पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और द रेसिस्टेंस फ्रंट (TRF) शामिल हैं.

सीएम नीतीश पर कार्यक्रम में महिला का हिजाब हटाने का आरोप, RJD-कांग्रेस ने घेरा

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान एक महिला चिकित्सक के चेहरे से कपड़ा हटाने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने उन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. इस पूरे मामले से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

मनरेगा की जगह लेने आ रहा 'वीबी जी राम जी' बिल नाम के अलावा क्या-क्या बदल देगा

मनरेगा को खत्म करके नया कानून लाने की तैयारी चल रही है. MGNREGA यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह केंद्र सरकार नया कानून VB-G RAM G लाने जा रही है. VB-G RAM G यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण).

लियोनेल मेसी को ICC चेयरमैन जय शाह ने थमाई टीम इंडिया की जर्सी, टी20 वर्ल्ड कप मैच का टिकट भी गिफ्ट किया

दुनिया के महानतम फुटबॉलर्स में शुमार लियोनेल मेसी ‘GOAT Tour to India 2025' के तहत कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई के बाद दिल्ली पहुंचे. इस दौरान मेसी ने 15 दिसंबर (सोमवार) को अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया. मेसी को देखने के लिए स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था. खुद मेसी भी प्रशंसकों की ओर से मिले इस प्यार से अभिभूत नजर आए. मेसी के साथ अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर रोड्रिगो डी पॉल और उरुग्वे के दिग्गज लुइस सुआरेज भी मौजूद थे.

