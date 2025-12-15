scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लश्कर कमांडर साजिद जट्ट था पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड, NIA चार्जशीट में बड़ा खुलासा

NIA की चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड लश्कर कमांडर साजिद जट्ट था. TRF ने हमले को अंजाम दिया, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई. एजेंसी ने इसे पाकिस्तान प्रायोजित साजिश बताया है.

Advertisement
X
जम्मू और कश्मीर के पहलगाम जिले की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को धार्मिक मकसद से किए गए हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे. (Photo-ITG)
जम्मू और कश्मीर के पहलगाम जिले की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को धार्मिक मकसद से किए गए हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे. (Photo-ITG)

पहलगाम आतंकी हमले के लगभग आठ महीने बाद, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने एक बड़ा खुलासा करते हुए सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. इनमें पांच संदिग्ध, दो आतंकी संगठन-पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और द रेसिस्टेंस फ्रंट (TRF) शामिल हैं.

पहलगाम के बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे. NIA की 1,597 पन्नों की चार्जशीट में पाकिस्तान की साजिश, आरोपियों की भूमिका और सहायक साक्ष्यों का जिक्र किया गया है.

चार्जशीट के अनुसार, लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और द रेसिस्टेंस फ्रंट ने पहलगाम हमले की योजना बनाने, सुविधा प्रदान करने और उसे अंजाम देने में भूमिका निभाई थी.

सम्बंधित ख़बरें

nia to file charge sheet in pahalgam attack case
पहलगाम हमले में NIA आज दाखिल करेगी चार्जशीट 
NIA to file charge sheet today in Pahalgam terrorist attack case
पहलगाम हमले पर आज चार्जशीट, किस-किस बात का जिक्र?  
इसी साल अप्रैल में पहलगाम के बैसरन वैली में आतंकी हमला हुआ था.
पहलगाम आतंकी हमला: NIA आज दाखिल करेगी चार्जशीट, तीन स्थानीय आरोपियों के भी नाम शामिल 
Three deadly accidents in 2025 raise questions on safety measures
पहलगाम अटैक, बाढ़ से तबाही... देखें 2025 में देश को हिलाने वाली घटनाओं की 'कहानी' 
Pinaka Mk4 Operation Sindoor
अब आ रहा है 300 km रेंज वाला पिनाका... इस्लामाबाद-कराची सीधे निशाने पर 

मुख्य हैंडलर: साजिद जट्ट

LeT का शीर्ष कमांडर साजिद जट्ट इस हमले का मुख्य हैंडलर था. जट्ट, जिसे सैफुल्ला, नुमी, लंगड़ा जैसे कई उपनामों से भी जाना जाता है, को अक्टूबर 2022 में यूएपीए के तहत 'व्यक्तिगत आतंकवादी' घोषित किया गया था.

यह भी पढ़ें: PoK में लश्कर-ए-तैयबा की नई साजिश... नीलम जिले में बन रहा सेंटर, खुफिया एजेंसियां सतर्क

जांच एजेंसियों को संदेह है कि साजिद जट्ट पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में लश्कर मुख्यालय से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहा है. वह TRF का ऑपरेशनल चीफ है और कश्मीर घाटी में भर्ती, फंडिंग और घुसपैठ के लिए जिम्मेदार है.

Advertisement

साजिद जट्ट ने जिन हमलों को अंजाम दिया उनमें 2023 का धंगरी हत्याकांड (वह मुख्य साजिशकर्ता था), मई 2024 में पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हमला और जून 2024 में रियासी बस हमला शामिल है.

अन्य आरोपी

NIA ने तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों- सुलेमान शाह, हबीब ताहिर उर्फ ​​जिब्रान और हमजा अफगानी को भी नामजद किया है, जिन्हें जुलाई में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मार गिराया गया था. इसके अलावा, दो संदिग्धों-परवेज अहमद और बशीर अहमद को भी चार्जशीट किया गया है, जिन्हें इन आतंकवादियों को आश्रय देने के आरोप में 22 जून को गिरफ्तार किया गया था.

यह भी पढ़ें: पहलगाम आतंकी हमला: NIA आज दाखिल करेगी चार्जशीट, तीन स्थानीय आरोपियों के भी नाम शामिल

आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, शस्त्र अधिनियम, 1959, और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिसमें भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दंडात्मक प्रावधान भी शामिल है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement