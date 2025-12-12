scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 12 दिसंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का शुक्रवार को लातूर में 90 साल की उम्र में निधन हो गया. वहीं, अमेरिका और भारत के संबंध को लेकर ट्रंप के सामने ही एक अमेरिकी नेता ने उनकी विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं. 

राजनीति में बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं शिवराज पाटिल (Photo: ITG)
राजनीति में बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं शिवराज पाटिल (Photo: ITG)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 12 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार: कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का शुक्रवार को लातूर में 90 साल की उम्र में निधन हो गया. वहीं, अमेरिका और भारत के संबंध को लेकर ट्रंप के सामने ही एक अमेरिकी नेता ने उनकी विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं. पढ़ें शुक्रवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन, 90 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का शुक्रवार को लातूर में 90 साल की उम्र में निधन हो गया. पाटिल ने सुबह करीब 6:30 बजे लातूर में अपने घर पर आखिरी सांस ली, जहां वे लंबी बीमारी के कारण घर पर ही देखरेख में थे.  शिवराज पाटिल का जन्म 12 अक्टूबर 1935 को लातूर जिले के चाकुर में हुआ था.

'चीन का बढ़ रहा खतरा, US को भारत की बहुत ज्‍यादा जरूरत...' ट्रंप से बोले अमेरिकी सांसद
 
अमेरिका और भारत के संबंध को लेकर ट्रंप के सामने ही एक अमेरिकी नेता ने उनकी विदेश नीति पर सवाल उठाए और कहा कि अमेरिका को भारत की पहले से कहीं ज्‍यादा जरूरत है. उन्‍होंने कहा कि अगर अमेरिका को हिंद प्रशांत क्षेत्र और सही तरीके से आपूर्ति चेन चाहिए तो उसे भारत की पहले से ज्‍यादा जरूरत है. 

दूसरे टी20 में टीम इंडिया का सरेंडर... सिर्फ तिलक वर्मा ही चल पाए, साउथ अफ्रीका की जीत में डिकॉक-बार्टमैन बने स्टार

साउथ अफ्रीका ने गुरुवार को मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए सीरीज़ के दूसरे T20I मैच में मेज़बान भारत को 51 रनों से हरा दिया. मुकाबले में भारतीय टीम को जीत के लिए 214 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन पूरी टीम 19.1 ओवरों में 162 रनों पर सिमट गई. फिलहाल पांच टी20 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी आ गई है.

9 साल पहले बैन हुए 500-1000 के नोटों से फर्जीवाड़ा, ₹3.60 करोड़ के पीछे ये है पूरी कहानी

नोटबंदी के 9 साल बाद भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बड़ी तादाद में 500 और 1000 रुपए के बरामद किए गए. दो कारों में कुल 3.60 करोड़ रुपए पाए गए. पुलिस ने इन रद्द किए गए नोटों के साथ कार में बैठे चार लोगों को गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि कमीशन का लालच देकर ये नोट तरुण और आशीष नाम के युवकों ने भेजवाए थे.  

पॉल्यूशन का सॉल्यूशन हुआ नहीं और कोहरा आ गया... कैसी मुश्किलें आएंगी इस सर्दी में दिल्ली-NCR वालों के सामने

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में वेंटिलेशन इंडेक्स (हवा के फैलने की मापने की क्षमता) 800 m²/s तक गिर गया है, जबकि अगर यह स्तर 6000 m²/s से कम होता है तो बेहद ख़तरनाक माना जाता है. इस दौरान दिल्ली में हवा की रफ्तार 5 किमी प्रति घंटे से भी कम हो रही है. शनिवार तक दिल्ली-एनसीआर में सुबह के समय उथला कोहरा छाया रहेगा.

IAS संतोष वर्मा को पद से हटाया, बर्खास्तगी की भी तैयारी, MP सरकार का बड़ा एक्शन

MP सरकार ने अशोभनीय और विवादित बयानों के चलते IAS संतोष वर्मा को नौकरी से बर्खास्त करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है. मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई है, जिसके बाद वर्मा को उनके पद से हटाकर बिना काम के GAD (सामान्य प्रशासन विभाग) में अटैच कर दिया गया है.

'भारत ने अपने एयर क्वालिटी नियम खुद बनाए', सरकार ने ग्लोबल रैंकिंग को बताया 'अनऑफिशियल'

भारत सरकार ने संसद को बताया कि विभिन्न संस्थाओं की ओर से जारी की जाने वाली ग्लोबल एयर क्वालिटी रैंकिंग किसी भी ऑफिशियल अथॉरिटी की ओर से नहीं की जाती, WHO के वायु गुणवत्ता दिशा-निर्देश केवल सलाह देने वाले मूल्य हैं, अनिवार्य मानक नहीं. पर्यावरण मंत्रालय ने बताया कि भारत ने पहले ही 12 प्रदूषकों के लिए अपने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक तय कर लिए हैं.

'मुझे बेइज्जत किया गया, मैं अब इस पद पर नहीं रहना चाहता', मोहम्मद यूनुस से परेशान बांग्लादेश के राष्ट्रपति

बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा है कि वह फरवरी में होने वाले संसदीय चुनाव के बाद अपने कार्यकाल के बीच में ही पद छोड़ना चाहते हैं. शहाबुद्दीन ने कहा कि उन्हें मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की ओर से 'अपमानित' और 'साइडलाइन' किया जा रहा है. शहाबुद्दीन बांग्लादेश की सशस्त्र सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं.

अन्ना हजारे का बड़ा ऐलान, 30 जनवरी से करने जा रहे आमरण अनशन

अहमदनगर के रालेगणसिद्धी में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी है.  हजारे ने कहा कि वे 30 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठेंगे. उनका कहना है कि इस बार ये आंदोलन आखिरी होगा. उन्होंने साफ कहा कि सरकार लोकायुक्त कानून लागू करे, जो जनता की भलाई के लिए बेहद जरूरी है.

'भविष्य के भारत' में क्या होगा अडानी ग्रुप का रोल? प्रणव अडानी ने पहले टीवी इंटरव्यू में बताया पूरा रोडमैप

अडानी ग्रुप में कई अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे प्रणव अडानी ने अपने पहले टेलीविजन इंटरव्यू में ‘भविष्य के भारत’ को लेकर ग्रुप की बड़ी योजनाओं पर खुलकर बात की. ‘एजेंडा आजतक’ के मंच पर श्वेता सिंह से बातचीत में उन्होंने बताया कि आने वाले वर्षों में अडानी ग्रुप किस दिशा में काम करेगा और देश की आर्थिक प्रगति में उनकी क्या भूमिका होगी.

 

