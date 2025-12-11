scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

India vs South Africa 2nd T20I LIVE: भारत-साउथ अफ्रीका के बीच आज दूसरा टी20, अभिषेक-शुभमन पर निगाहें, किसने जीता टॉस?

IND vs SA 2nd T20I: मुल्लांपुर के महाराज यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मैच है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में ये सीरीज दोनों टीमों के लिए तैयारियों के लिहाज से अहम है.

Advertisement
X
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मैच मुल्लांपुर में है. (Photo: AFP)
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मैच मुल्लांपुर में है. (Photo: AFP)

India vs South Africa, 2nd T20I Live Score: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज (11 दिसंबर) मुल्लांपुर (न्यू चंडीगढ़) के महाराज यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में है. इस मुकाबले में सूर्यकुमार यादव भारतीय टीम की कप्तानी करने जा रहे हैं, वहीं एडेन मार्करम साउथ अफ्रीका के कप्तान हैं. मुकाबले में टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6.30 बजे होगा और पहली गेंद शाम 7 बजे फेंकी जाएगी. 

भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में 101 रनों से जबरदस्त जीत हासिल की थी. वो मुकाबला 9 दिसंबर को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला गया था. अब भारतीय टीम इस मैच को जीतकर टी20 सीरीज में 2-0 की लीड लेना चाहेगी. भारत-साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टी20 मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

दूसरे टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह.

सम्बंधित ख़बरें

Rohit Shamra, Virat Kohli and Gautam Gambhir
सीरीज जीत के बाद गंभीर ने ROKO को किया इग्नोर? चर्चा में इस क्रिकेटर का बयान 
Vaibhav Suryavanshi
वैभव सूर्यवंशी एश‍िया कप में उड़ाएंगे गर्दा, इस द‍िन है भारत-PAK का महामुकाबला  
Sanju Samson,Gautam Gambhir
संजू प्लेइंग 11 से बाहर क्यों? नंबर 4 पर खेलें... गंभीर के 3 पुराने पोस्ट से सोशल मीडिया पर बवाल!  
Suryakumar yadav, Aiden markram
फ्रेश ग्राउंड- फ्रेश फाइट... न्यू चंडीगढ़ में पहले इंटरनेशनल मैच में प्लेइंग 11 को लेकर उलझीं इंड‍िया-अफ्रीका 
Hardik and Mahika
Hardik Pandya ने Girlfriend Mahika की जमकर तारीफ की! 

दूसरे टी20 में साउथ अफ्रीका की संभावित प्लेइंग इलेवन: क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसेन, केशव महाराज, एनरिक नॉर्किया, लूथो सिपाम्ला और लुंगी एनगिडी.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक 10 द्विपक्षीय टी20 सीरीज खेली गई है. इस दौरान टीम इंडिया ने 5 और साउथ अफ्रीका ने 2 सीरीज जीतीं. जबकि 3 सीरीज ड्रॉ रही. देखा जाए तो भारतीय टीम को आखिरी बार अक्टूबर 2015 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ द्विपक्षीय टी20 सीरीज में हार झेलनी पड़ी थी. अब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 11वीं द्विपक्षीय टी20 सीरीज खेली जा रही है.

Advertisement

भारत vs साउथ अफ्रीका (हेड-टू-हेड)
कुल टी20I मैच: 32
भारत ने जीते: 19
साउथ अफ्रीका ने जीते: 12
बेनतीजा: 1

टी20 सीरीज के लिए भारत का स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा,अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह और वॉशिंगटन सुंदर.

टी20 सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका स्क्वॉड: एडेन मार्करम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), डोनोवन फरेरा, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को जानसेन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, लुंगी एंगिडी, ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्किया और लुथो सिपामला.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    करियर राशिफल
    Advertisement