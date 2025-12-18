scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बीजेपी विधायक राम कदम ने 5 साल बाद कटवाए बाल, हैरान कर देगी वजह

घाटकोपर पश्चिम में पानी की समस्या के समाधान के बाद भाजपा विधायक राम कदम ने 5 साल बाद अपने बाल कटवाए. पानी की किल्लत दूर करने के लिए 2.07 करोड़ लीटर क्षमता की टंकी और 4 किलोमीटर पाइपलाइन बनाई गई है. इसे उन्होंने जनता की जीत बताया.

Advertisement
X
भाजपा विधायक राम कदम (Photo: Screengrab)
भाजपा विधायक राम कदम (Photo: Screengrab)

मुंबई के घाटकोपर पश्चिम से भाजपा विधायक राम कदम एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई राजनीतिक बयान नहीं बल्कि उनका पुराना संकल्प है. घाटकोपर पश्चिम में पानी की समस्या के समाधान के बाद राम कदम ने 5 साल बाद अपने बाल कटवाए. इसे उन्होंने जनता की जीत और अपने संकल्प की पूर्ति के रूप में देखा.

करीब पांच साल पहले घाटकोपर विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में पानी की किल्लत गंभीर रूप ले चुकी थी. लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था. उसी समय राम कदम ने एक कठोर संकल्प लिया था. उन्होंने कहा था कि जब तक क्षेत्र में पानी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो जाता, तब तक वह अपने बाल नहीं कटवाएंगे.

भाजपा विधायक राम कदम एक बार चर्चा में

सम्बंधित ख़बरें

PM Modi set to visit Guwahati
चुनावी राज्य असम के दौरेे पर 20 दिसंबर को जाएंगे पीएम मोदी, बीजेपी सांसदों-विधायकों से करेंगे संवाद
बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर. (File Photo: ITG)
BJP विधायक नंदकिशोर गुर्जर का भड़काऊ बयान
Mohammed Moquim
ओडिशा कांग्रेस में बड़ा एक्शन, पूर्व विधायक मोहम्मद मोकीम पार्टी से निष्कासित
Manipur former Chief Minister N Biren Singh
मणिपुर में हटेगा राष्ट्रपति शासन? BJP ने अपने सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया, 14 को बैठक
telangana assembly
तेलंगाना: पांच BRS विधायकों को स्पीकर की क्लीन चिट, दल-बदल का था आरोप

इन पांच वर्षों में राम कदम ने अपने संकल्प का पूरी तरह पालन किया. उनके अनुसार, क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के लिए एक वृहद योजना पर काम शुरू किया गया. इस योजना के तहत करीब 2 करोड़ 7 लाख लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी का निर्माण कार्य शुरू हुआ. इस टंकी तक पानी पहुंचाने के लिए भांडुप से लगभग 4 किलोमीटर लंबी विशेष पाइपलाइन बिछाई गई है.

Advertisement

इस परियोजना के पूरा होने के बाद घाटकोपर पश्चिम की हजारों बस्तियों और सोसायटियों को पानी की किल्लत से राहत मिलेगी. स्थानीय लोगों को नियमित और पर्याप्त पानी की आपूर्ति हो सकेगी. इसी उपलब्धि के बाद राम कदम ने पारंपरिक तरीके से अपने बाल कटवाए.

जनता की समस्याओं को समझना असली जिम्मेदारी

राम कदम ने इस मौके पर यह संदेश दिया कि राजनीति केवल सत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता की समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना ही असली जिम्मेदारी है. उनका यह कदम क्षेत्र के लोगों के लिए एक भावनात्मक पल भी बन गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement