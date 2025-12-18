टीचर ने 9वीं के छात्र को क्लास में दी थर्ड डिग्री, तलवों पर मारे जमकर डंडे, खौफनाक वीडियो वायरल

हरियाणा के फरीदाबाद जिले से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. गांव सारन स्थित एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले नौवीं कक्षा के छात्र की शिक्षक द्वारा बेरहमी से पिटाई की गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है.

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक शिक्षक छात्र के पैरों के तलवों पर डंडे मार रहा है. छात्र दर्द से चीखता और छटपटाता नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि छात्र द्वारा एक दिन स्कूल से बंक मारने पर शिक्षक ने उसे यह शारीरिक दंड दिया.

टीचर ने नौवीं में पढ़ने वाले छात्र को पीटा

जानकारी के अनुसार मंगलवार को छात्र जब स्कूल पहुंचा तो शिक्षक कक्षा में आया. उसने अन्य छात्रों से पीड़ित छात्र को पकड़वाया और फिर उसके पैरों के तलवों पर डंडे मारने लगा. कक्षा में मौजूद एक अन्य छात्र ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

पिटाई के बाद से छात्र दहशत में है और घटना के बाद से स्कूल नहीं जा रहा है. परिजनों का कहना है कि बच्चा मानसिक रूप से काफी डर गया है. वायरल वीडियो सामने आने के बाद सारन थाना पुलिस हरकत में आ गई. ब्रह्म प्रकाश ने मामले का संज्ञान लिया. प्रारंभिक जांच में यह वीडियो गांव सारन के सरकारी स्कूल का ही पाया गया. पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को दे दी है. साथ ही स्कूल की प्रधानाचार्य से इस घटना को लेकर जवाब भी तलब किया गया है.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

पीड़ित छात्र के पिता राम चंद्र ने बताया कि उन्हें पहले शिक्षक का फोन आया था, जिसमें कहा गया था कि उनका बेटा स्कूल बंक करता है. उस समय परिजनों ने शिक्षक से कहा था कि वे बच्चे को समझा देंगे. लेकिन जब उन्होंने पिटाई का वीडियो देखा तो उन्हें यह बेहद गलत लगा. अब परिजन पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कह रहे हैं.

मामले ने तूल पकड़ने के बाद बुधवार सुबह सारन थाना प्रभारी स्वयं स्कूल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने आरोपी शिक्षक नरेंद्र राठी, पीड़ित छात्र, अभिभावकों और अन्य विद्यार्थियों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया है. सभी छात्रों की सीडब्ल्यूसी के समक्ष काउंसलिंग कराई जा रही है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी.



