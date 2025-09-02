scorecardresearch
 

Feedback

गुरुग्राम: लोन कंपनी का डेटा लीक कर लाखों की ठगी, 7 आरोपी गिरफ्तार

गुरुग्राम पुलिस ने लोन कंपनी का डेटा चुराकर ठगी करने वाले सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी ग्राहकों को कम ब्याज पर नया लोन दिलाने और पुराना लोन बंद कराने का झांसा देकर पैसे ऐंठते थे. पुलिस ने उनके कब्जे से पांच मोबाइल, 70 हजार रुपये और फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं. कोर्ट में पेशी के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

Advertisement
X
(Photo: Representational)
(Photo: Representational)

गुरुग्राम के साइबर अपराध शाखा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सात ठगों को गिरफ्तार किया है, जो लोन लेने वालों का डेटा चोरी कर उन्हें कम ब्याज दर पर लोन दिलाने और पुराना लोन बंद कराने का झांसा देकर ठगी कर रहे थे. पुलिस ने इनके कब्जे से 70 हजार रुपये नकद और पांच मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल ये फर्जी दस्तावेज बनाने और कॉल करने में करते थे.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिहार के मोहम्मद मुजफ्फर अली, मोहम्मद कासिफ और मोहम्मद इरफान, पश्चिम बंगाल के आमिर हुसैन, दिल्ली के अंकित और सुमित ढीका तथा उत्तर प्रदेश के सुमित कुमार के रूप में हुई है. पुलिस जांच में सामने आया कि इरफान, सुमित ढीका और सुमित कुमार पहले एक लोन कंपनी में कार्यरत थे और वहीं से इन्होंने लोन लेने वालों का डेटा चुराया था.

यह भी पढ़ें: गुरुग्राम की सड़कों के बाद मेट्रो स्टेशन का डरावना नजारा! वायरल वीडियो में दिखे हालात

सम्बंधित ख़बरें

Vehicles move through the waterlogged Sarita Vihar underpass during a rainy morning, in New Delhi
नोएडा-गाजियाबाद में कल स्कूल बंद, दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश के चलते फैसला 
Gurugram waterlogging problem
बारिश में क्यों बेबस हो जाता है Gurugram? 
गुरुग्राम की चकाचौंध पर भारी पड़ती है बारिश
बुर्ज खलीफा से महंगे फ्लैट, लग्जरी गाड़ियां लेकिन बेहाल शहर... हर बारिश में क्यों बेबस हो जाता है गुरुग्राम? 
Gurugram Swimming Pool flood
बारिश की गलती या शहर की... हर बार क्यों 'स्वीमिंग पूल' बन जाता है गुरुग्राम? 
Massive traffic jam in Delhi-Gurugram after the rain, people are distressed.
जब जाम में रेंगने लगा Delhi-NCR, घंटों जाम में फंसे लोग; Video 

पुलिस के मुताबिक, आरोपी चोरी किए गए डेटा के आधार पर लोन धारकों को कॉल करते थे और उन्हें उनकी पूरी लोन जानकारी देकर यह भरोसा दिलाते थे कि वे असली कंपनी के प्रतिनिधि हैं. इसके बाद वे उन्हें समझाते कि उनके मौजूदा लोन पर ब्याज दर बहुत ज्यादा है और वे सस्ती दर पर नया लोन दिलवा सकते हैं.

Advertisement

आरोपी पीड़ितों से कहते कि पुराना लोन बंद करने के लिए उन्हें मूल राशि फिर से एक यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड पर जमा करनी होगी. इसके बाद वे नकली लोन क्लोजिंग डॉक्यूमेंट तैयार कर पीड़ितों को भेज देते और रकम हड़प लेते. 

मामले में पुलिस ने कही ये बात

एसीपी (साइबर) प्रियांशु देवान ने बताया कि सभी आरोपियों से पूछताछ में यह सामने आया है कि वे लंबे समय से इस तरह की ठगी कर रहे थे. सोमवार को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद सभी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. वहीं, साइबर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी कॉल या ऑफर पर भरोसा करने से पहले कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और हेल्पलाइन से जानकारी जरूर लें और किसी अनजान यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड पर पैसे न भेजें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement