लियोनेल मेसी ने किया 'वनतारा' का दौरा... महाआरती में हुए शामिल, हाथी संग खेली फुटबॉल

वनतारा पहुंचने पर विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल आइकन मेसी का स्वागत भव्य भारतीय शैली में लोक संगीत और पुष्पवर्षा के साथ किया गया. इस खास दौरे को यादगार बनाने के लिए अनंत अंबानी और राधिका अंबानी ने मेसी के सम्मान में एक शावक का नाम 'लियोनेल' रखा.

फुटबॉल दिग्गजों ने वनतारा स्थित मंदिर में 'महा आरती' में भाग लिया, जिसमें अंबे माता पूजा, गणेश पूजा, हनुमान पूजा और शिवलिंग अभिषेक सम्मिलित थे. (Photo- ITG)
विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल आइकन लियोनेल मेसी ने हाल ही में गुजरात के जामनगर स्थित अनंत अंबानी के ड्रीम प्रोजेक्ट 'वनतारा' (वन्यजीव बचाव और संरक्षण केंद्र) का दौरा किया. इस यात्रा के दौरान मेसी न केवल भारतीय परंपराओं और सनातन संस्कृति के कायल नजर आए, बल्कि वन्यजीवों के प्रति अपनी संवेदनशीलता से सबका दिल जीत लिया. उनके साथ इंटर मियामी के साथी खिलाड़ी लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल भी मौजूद थे.

वनतारा पहुंचने पर मेसी का स्वागत भव्य भारतीय शैली में लोक संगीत और पुष्पवर्षा के साथ किया गया. फुटबॉल दिग्गज ने मंदिर में 'महाआरती' में भाग लिया, जिसमें अंबे माता पूजा, गणेश पूजा, हनुमान पूजा और शिवलिंग अभिषेक सम्मिलित थे. उन्होंने नारियल उत्सर्ग और 'मटकी फोड़' जैसी रस्मों को भी निभाया, जो भारतीय संस्कृति में शुभता का प्रतीक मानी जाती हैं.

मेसी ने सबसे बड़े रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स का दौरा किया

उन्होंने ग्रीन एनर्जी कॉम्प्लेक्स और दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स का भी दौरा किया, जहां संचालन के पीछे मौजूद विशाल पैमाने और दूरदृष्टि को देखकर उन्होंने इसकी तारीफ की. मेसी ने शेरों, तेंदुओं, बाघों और अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों के जानवारों के साथ भी समय बिताया. यात्रा के दौरान उन्होंने मल्टी-स्पेशियलिटी वाइल्डलाइफ हॉस्पिटल भी देखा.

यात्रा का सबसे यादगार पल तब आया जब मेसी 'एलिफेंट केयर सेंटर' पहुंचे. वहां उन्होंने 'मणिकलाल' नाम के एक नन्हे हाथी के साथ फुटबॉल खेली. मणिकलाल को दो साल पहले लकड़ी उद्योग के कठिन श्रम से बचाया गया था. खेल के मैदान के बेताज बादशाह और मणिकलाल के बीच फुटबॉल की इस जुगलबंदी ने वहां मौजूद सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

अनंत-राधिका अंबानी ने शावक का नाम रखा 'लियोनेल'

इस खास दौरे को यादगार बनाने के लिए अनंत अंबानी और राधिका अंबानी ने एक शेर के शावक का नाम मेसी के सम्मान में 'लियोनेल' रखा. मेसी ने संरक्षण केंद्र में शेरों, बाघों, ओकापी और जिराफों को अपने हाथों से खाना भी खिलाया. उन्होंने केंद्र में मौजूद अत्याधुनिक मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल और पशु चिकित्सा सुविधाओं की जमकर प्रशंसा की.

भारत के प्रयासों की सराहना

अनंत अंबानी ने वनतारा आने और जानवरों व मानवता के प्रति निस्वार्थ रूप से प्रेरणा देने के लिए मेसी का आभार व्यक्त किया. मेसी ने वन्यजीव संरक्षण के प्रति भारत सरकार और प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा, "वनतारा में जानवरों की जो देखभाल और सुरक्षा की जा रही है, वह वास्तव में प्रभावशाली है. यहां का अनुभव मेरे साथ हमेशा बना रहेगा. हम इस नेक कार्य को समर्थन देने के लिए दोबारा जरूर आएंगे."

---- समाप्त ----
