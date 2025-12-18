सैकड़ों नीले ड्रम, घुला हुआ पेस्ट और मशीनें... गाजियाबाद के बाद समालखा में पकड़ी नकली दवाओं की फैक्ट्री

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को नकली दवा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है. गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के समालखा इलाके में चल रही नकली दवाओं की बड़ी फैक्ट्री पकड़ी है. इस कार्रवाई में भारी मात्रा में नकली दवाएं, कच्चा माल और मशीनरी बरामद की गई है.

पुलिस के अनुसार, इस फैक्ट्री में स्किन से जुड़ी महंगी दवाओं की नकली पैकिंग और निर्माण हो रहा था. छापेमारी के दौरान फैक्ट्री परिसर से सैकड़ों नीले रंग के बड़े ड्रम बरामद किए गए, जिनमें तैयार किया हुआ पेस्ट भरा था. इसी पेस्ट से फेमस स्किन मेडिसिन के नाम पर नकली दवा तैयार की जा रही थी. इन दवाओं को असली ब्रांड की तरह पैक कर बाजार में सप्लाई करने की योजना थी.

क्राइम ब्रांच का कहना है कि यह फैक्ट्री संगठित तरीके से चलाई जा रही थी. यहां नकली दवा बनाने से लेकर उसकी पैकिंग और सप्लाई तक की पूरी व्यवस्था थी. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि यह नेटवर्क दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में नकली दवाओं की आपूर्ति कर रहा था, जिससे लोगों की सेहत के साथ गंभीर खिलवाड़ किया जा रहा था.

इससे पहले भी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने गाजियाबाद में नकली दवाओं की एक बड़ी फैक्ट्री का खुलासा किया था. उस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और बड़ी मात्रा में नकली दवाएं जब्त की गई थीं. पुलिस को शक है कि गाजियाबाद और समालखा में पकड़ी गई फैक्ट्रियां एक ही बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकती हैं. अब दोनों मामलों को जोड़कर जांच की जा रही है.

फिलहाल समालखा में पकड़ी गई फैक्ट्री का मालिक फरार बताया जा रहा है. पुलिस उसकी पहचान कर रही है और जल्द गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. यह भी जांच की जा रही है कि इस रैकेट में और कौन-कौन लोग शामिल हैं, नकली दवाएं किन-किन इलाकों में सप्लाई की जा चुकी हैं और इससे कितना मुनाफा कमाया जा रहा था. पुलिस का अभियान अभी जारी है. आने वाले दिनों में और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

