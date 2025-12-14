scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

स्किन डिजीज की दवा, बड़ी कंपनियों का लेबल... गाजियाबाद में नकली दवाओं की फैक्ट्री, पूरे नॉर्थ इंडिया में होती थी सप्लाई

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गाजियाबाद के लोनी में चल रही नकली दवाओं की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. फैक्ट्री में तैयार हो रही दवाओं की सप्लाई पूरे नॉर्थ इंडिया में की जा रही थी. छापेमारी में हजारों नकली स्किन संबंधी दवाएं बरामद की गईं हैं. यहां से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

Advertisement
X
गाजियाबाद में पकड़ी गई नकली दवाओं की फैक्ट्री. (Photo: Representational)
गाजियाबाद में पकड़ी गई नकली दवाओं की फैक्ट्री. (Photo: Representational)

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाओं के कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. यह फैक्ट्री गाजियाबाद के लोनी इलाके में चल रही थी, जहां भारी मात्रा में स्किन से जुड़ी बीमारियों की नकली दवाएं तैयार की जा रही थीं. इन नकली दवाओं की सप्लाई पूरे नॉर्थ इंडिया में की जाती थी, जिससे आम लोगों की सेहत के साथ गंभीर खिलवाड़ हो रहा था.

दरअसल, दिल्ली क्राइम ब्रांच को सूचना मिल रही थी कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में नकली दवाओं का नेटवर्क एक्टिव है. इसी आधार पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की.

इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने गाजियाबाद के लोनी में चल रही फैक्ट्री तक पहुंच बनाई और छापेमारी कर दी. इस दौरान पुलिस ने बड़ी संख्या में स्किन रोगों की नकली दवाएं, बड़ी मात्रा में कच्चा माल, मशीनें, लेबल और नामी कंपनियों की दवाओं जैसे दिखने वाले पैकेट बरामद किए.

सम्बंधित ख़बरें

अन्नपूर्णा ड्रग हाउस पर प्रशासन ने जड़ा ताला.(Photo:Screengrab)
'नकली दवा लिखते हैं डॉक्टर', खोली पोल तो मेडिकल स्टोर करवा दिया सीज 
UP STF BUSTS FAKE MEDICINE RACKET, AGENCIES OWNER ARRESTED
नकली दवा कांड का खुलासा, एसटीएफ ने पकड़ा हिमांशु अग्रवाल, 1 करोड़ कैश बरामद 
दिल्ली पुलिस ने पकड़ा नकली दवाओं का बड़ा गिरोह, मास्टरमाइंड समेत 6 गिरफ्तार 
ट्रैक्टर ट्रॉली से ले जानी पड़ी नकली दवाओं की खेप. (Photo: Screengrab)
खाली बोतलें, रैपर और मशीनें... छापा पड़ा तो दुकान में मिला नकली दवाओं का जखीरा 
The deadly game of counterfeit drugs! Millions of lives at risk.
राजस्थान में नकली दवाओं का जानलेवा खेल! लाखों लोगों की जान खतरे में 

यह भी पढ़ें: डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की नकली दवा तो नहीं खा रहे आप? गाजियाबाद में फेक मेडिसिन गैंग का भंडाफोड़, 1.10 करोड़ का माल जब्त

इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जब जांच की तो सामने आया है कि फैक्ट्री में तैयार की जा रही नकली दवाओं को दिल्ली के सदर बाजार समेत कई बड़े दवा बाजारों में सप्लाई किया जाता था. इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच की टीम ने सदर बाजार में भी छापेमारी कर नकली दवाओं की खेप बरामद की. पुलिस का कहना है कि यह नेटवर्क काफी समय से सक्रिय था और बड़ी संख्या में लोग इसके जरिए मुनाफा कमा रहे थे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली के पश्चिम विहार में नकली दवाओं का रैकेट पकड़ा, कई राज्यों में हो रही थी सप्लाई

इस कार्रवाई में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक आरोपी नकली दवाएं बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक बताया जा रहा है, जबकि दूसरा आरोपी सप्लाई और वितरण के काम में शामिल था. दोनों से पूछताछ की जा रही है, ताकि इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों और पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके. जानकारों का कहना है कि नकली दवाएं बेहद खतरनाक हो सकती हैं और इससे गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं. फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement