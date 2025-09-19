वोटर लिस्ट विवाद: अब सौरभ भारद्वाज ने किया सनसनीखेज दावा, बोले- दिल्ली में बड़े पैमाने पर काटे गए नाम

आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की वोटर लिस्ट में धांधली किए जाने का दावा किया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम काटने की कोशिश की गई है. तत्कालीन मुख्यमंत्री आतिशी ने 5 जनवरी, 2025 को तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को इस बारे में एक पत्र लिखा था.

इस पत्र में अरविंद केजरीवाल की विधानसभा में 15-20 दिनों में 6,166 वोट काटने के लिए दिए गए आवेदनों का जिक्र था. सौरभ भारद्वाज ने बताया कि 29 अक्टूबर से 15 दिसंबर के बीच वोट काटने के लिए आवेदन आए थे.

साल 2020 में 1,48,000 वोट थे, जो 2025 में घटकर 1,06,000 रह गए, यानी करीब 42,000 वोट काटे गए. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के नाम से आवेदन दिए गए, जो वहां रह रहे हैं.

राहुल गांधी के आरोपों पर बयान

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जो बातें आठ महीने पहले अरविंद केजरीवाल, आतिशी और संजय सिंह बता चुके हैं, आज वही बातें राहुल गांधी बता रहे हैं. उन्होंने हाल ही में लगाई गई एक आरटीआई का जिक्र करते हुए कहा कि आतिशी की शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी नहीं दी गई और उसे 'व्यक्तिगत जानकारी' बताया गया.

