'आज कोई दिक्कत आती है तो CM सड़क पर नजर आती हैं', प्रदूषण से लेकर सड़क निर्माण पर बोले प्रवेश वर्मा

दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी की पूर्व सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदूषण, सड़क, जलभराव और बुनियादी ढांचे से जुड़े जो काम आज किए जा रहे हैं, वे पिछले 10–11 साल में होने चाहिए थे, लेकिन केजरीवाल सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं की. उन्होंने आरोप लगाया कि न सड़कें बनीं, न गड्ढे भरे गए और न ही ड्रेनेज, सीवेज, यमुना सफाई, कचरा प्रबंधन और अन्य बुनियादी मुद्दों पर काम हुआ.

यमुना सफाई को लेकर प्रवेश वर्मा ने कहा कि इसमें समय लगेगा, लेकिन 2029 तक यमुना को साफ करने का लक्ष्य रखा गया है. (File photo: ITG)
दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी की पूर्व सरकार पर तीखा हमला बोला है. प्रवेश वर्मा ने कहा कि जो काम आज प्रदूषण से लोगों की जान बचाने के लिए किए जा रहे हैं, वे पिछले 10 साल में किए जाने चाहिए थे, लेकिन केजरीवाल सरकार ने कोई ठोस काम नहीं किया. उन्होंने कहा कि जलभराव रोकने से लेकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक, हर जरूरी काम मौजूदा सरकार ने सत्ता में आते ही शुरू किया है.

'न तो सड़कें बनीं, न गड्ढे भरे'

प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि पिछले 11 साल में न तो सड़कें बनीं और न ही गड्ढे भरे गए. औद्योगिक नीति, सड़कों की सफाई, नालों का निर्माण और सफाई, ड्रेनेज मास्टर प्लान, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, प्लास्टिक और ई-कचरा प्रबंधन, इलेक्ट्रिक वाहन नीति, यमुना सफाई, पार्कों की मरम्मत, फुटपाथ और कूड़े के पहाड़ जैसे किसी भी मुद्दे पर केजरीवाल सरकार ने काम नहीं किया.

'8,000 करोड़ की लागत से बना अर्बन एक्सटेंशन रोड-2'

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से 8,000 करोड़ रुपये की लागत वाला अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 बनाया गया, जिससे नॉर्थ दिल्ली और साउथ दिल्ली को बड़ी राहत मिली है. आज जब कोई समस्या आती है तो मुख्यमंत्री, दिल्ली के मंत्री सड़क पर नजर आते हैं. दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर चिंतित है. हम इस पर काम कर रहे है. 

'लोगों को जाम से निजात मिली'

प्रवेश वर्मा ने कहा, 'आज सौरभ भारद्वाज जो बोल रहे हैं पिछले 11 साल में इन्होंने कोई सड़क नहीं बनाई. टूटी सड़के थीं. हम उन गड्ढों को भर रहे हैं. बड़ी सड़कों को हमने NHAI को दिया. सबसे बड़ा उदाहरण है 8 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट दिल्ली सभी को मिला है. लाखों वाहन इन हाइवे से जा रहे हैं. जाम से निजात मिली है.' 

उन्होंने कहा, 'नए देहरादून एक्सप्रेस-वे पर आज 2 घंटे का रास्ता सिर्फ 30 मिनट में सिमट गया है. बागपत, बड़ौत के लिए नजफगढ़ से रास्ते आसान हुए हैं. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है.'

---- समाप्त ----
