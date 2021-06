5 कारण जो बनाते हैं 11th Gen Intel® Core™ प्रोसेसर पर चलने वाले थिन और लाइट लैपटॉप्स को सबसे बेहतर

जैसे-जैसे हमारे आस-पास की दुनिया विकसित हो रही है, वैसे-वैसे हम सभी के लिए ये जरूरी हो गया है कि अपने रोजमर्रा के काम ज्यादा कुशलता और बेहतर तरीके से करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें. फिर भले ही आप प्रोफेशनल हों, छात्र हों या फिर टेक्नोलॉजी से जुड़े रहना आपका शौक हो, एक भरोसेमंद, हाई-परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप आज की दुनिया में बहुत जरूरी हो गया है. तो आइये जानते हैं ऐसे 5 कारण जो बनाते हैं 11वीं पीढ़ी के Intel® Core™ प्रोसेसर से चलने वाले लैपटॉप्स को एक जबरदस्त चॉइस.

1. इंटेलिजेंट परफॉर्मेंस के साथ वर्क, प्ले और लर्न स्मार्ट

11th Gen Intel® Core™ प्रोसेसर द्वारा संचालित लैपटॉप्स AI-आधारित इंटेलिजेंट परफॉर्मेंस की क्षमताओं के साथ आते हैं, जिससे आप कई काम बहुत तेज़ी और आसानी से कर पाते हैं. जैसे धुंधली तस्वीरों को क्रिस्प बनाने, कुछ ही सेकेंड्स में तस्वीरों से अनचाही वस्तुओं को हटाने से लेकर कॉन्फ्रेंस कॉल से अचाहे शोर को कम करने तक की सुविधा इस प्रोसेसर में मिल जाती है. इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल क्रोम और ज़ूम जैसी रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली एप्लिकेशंस पर आपको लाजवाब परफॉरमेंस और तुरंत प्रतिक्रिया भी मिलती है.

2. थिन और लाइट लैपटॉप में नेक्स्ट-लेवल ग्राफ़िक्स प्राप्त करें

11th Gen Intel® Core™ प्रोसेसर में आपको Intel® Iris® Xe ग्राफ़िक्स के साथ एक अद्भुत और दमदार इंटीग्रेटेड GPU मिलता है, जिसकी मदद से आप इंटेलीजेंट परफॉर्मेंस फीचर्स और गेमिंग के साथ-साथ क्रिएटिव वर्कफ़्लो पर भी अपना समय बचा सकते हैं. इतना ही नहीं, आप 1080p और 60 FPS पर लोकप्रिय फ़िल्में और सीरीज़ स्ट्रीम कर सकते हैं और4K HDR पर एक साथ चार डिस्प्ले भी चला सकते हैं.

3. नेक्स्ट-लेवल कनेक्टिविटी के साथ सबसे ज्यादा स्ट्रीम करें

अगर आप सबसे बेहतर कनेक्टिविटी का विकल्प चाहते हैं तो आप 11वीं पीढ़ी के Intel® Core™ प्रोसेसर से चलने वाले लैपटॉप पर भरोसा कर सकते हैं. ये काफी तेज गीगाबिट वाई-फाई स्पीड और सुविधाजनक सिंगल-केबल कनेक्शन के साथ उपलब्ध हैं. इसे आप तेजी से चार्ज कर सकते हैं, बिजली से भी तेज गति से डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, साथ ही एक्सटर्नल मॉनिटर और स्टोरेज को एक केबल से कनेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रीयल-टाइम गेम खेलने और घर के किसी भी कमरे से फिल्मों और सीरीज़ को बिना किसी रुकावट के स्ट्रीम कर सकते हैं, वो भी बेहतर वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ.

4. अल्ट्रापोर्टेबल गेमिंग का अनुभव करें

क्या आपने कभी सोचा था कि आप सुपर स्लीक, अल्ट्रा-थिन और लाइट लेपटॉप्स में एक से बढ़ कर एक गेम्स का मजा ले सकते हैं? आपको बता दें कि अब 11वीं पीढ़ी के Intel® Core™ प्रोसेसर की पावर के साथ ये मुमकिन है. अरबों रंगों का सपोर्ट करने वाले इस प्रोसेसर में आप शानदार दृश्यों के साथ इमर्सिव गेमिंग का अनुभव ले सकते हैं. साथ ही हाई फ्रेम रेट और फुल एचडी में सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाले AAA टाइटल्स भी खेल सकते हैं.

5. लंबे समय तक इमर्सिव एक्सपीरियंस का आनंद लें

11th Gen Intel® Core™ प्रोसेसर द्वारा संचालित लेपटॉप्स गो-गेटर्स को घूमने और लैपटॉप को कहीं भी इस्तेमाल करने के लिए सक्षम बनाते हैं. फ़ास्ट चार्जिंग के साथ ये लैपटॉप लंबी बैटरी लाइफ से युक्त हैं. इनकी परफॉर्मेंस के स्तर की जांच वाई-फाई कनेक्टिविटी, ब्राइट स्क्रीन और मल्टीटास्किंग के स्तर पर की जाती है.

तो आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? 11वीं पीढ़ी के Intel® Core™ प्रोसेसर द्वारा संचालित थिन और लाइट लैपटॉप को चुनने का ये सही समय है. 11वीं पीढ़ी के Intel® Core™ प्रोसेसर के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.

Disclaimers:

1Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) products enable the fastest possible maximum speed for typical laptop Wi-Fi products. Thunderbolt™ 4 is the fastest port available on a laptop, at 40 Gb/s, as compared to other laptop I/O connection technologies including eSATA, USB, and IEEE 1394 Firewire.

Based on integrated Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) and Thunderbolt™ 4 technology. Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) products enable the fastest possible maximum speed for typical laptop Wi-Fi products. Thunderbolt™ 4 is the fastest port available on a laptop, at 40 Gb/s, as compared to other laptop I/O connection technologies including eSATA, USB, and IEEE 1394 Firewire*. Performance varies by use, configuration and other factors.