सुबह उठते ही फटने लगता था एक शख्स का सिर! टेस्ट में निकली खतरनाक कमी, सिरदर्द को नॉर्मल समझने की ना करें भूल

एक 30 साल की महिला लगातार सुबह उठते ही सिर दर्द से परेशान रहती थी, इसी शिकायत के साथ वह डॉक्टर के पास पहुंची. अजीब बात यह थी कि जैसे ही वह बालकनी में जाकर खुली हवा में खड़ी होती या कुछ देर बाहर टहल लेती थी, तो सिर दर्द अपने-आप कम होने लगता था. ऑफिस में भी बंद केबिन में बैठते ही दर्द बढ़ जाता, लेकिन बाहर निकलते ही राहत मिल जाती थी.

शुरू में महिला को लगा कि ये काम का स्ट्रेस या थकान की वजह से हो रहा है. लेकिन जब डॉक्टर ने एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट कराने की सलाह दी, तो असली वजह सामने आई. उसके शरीर में विटामिन B12 की कमी थी.

इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, नई दिल्ली के इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉ. गुप्ता के मुताबिक, बार-बार सिर दर्द होना, हाथ-पैरों में झनझनाहट, सुन्नपन या अजीब सी चुभन महसूस होना विटामिन B12 की कमी के शुरुआती संकेत हो सकते हैं. समस्या ये है कि लोग इन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि समय रहते पहचान हो जाए तो इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है.



सिर दर्द क्यों हो सकता है खतरे की घंटी?

विटामिन B12 हमारे शरीर में हेल्दी रेड ब्लड सेल्स बनाने, नसों को सुरक्षित रखने, दिमाग को सही तरीके से काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. जब शरीर में B12 की कमी हो जाती है, तो रेड ब्लड सेल्स ठीक से नहीं बन पाते. इसका सीधा असर दिमाग तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन पर पड़ता है. इसका नतीजा ये होता है कि लगातार सिर दर्द, भारीपन या माइग्रेन जैसी परेशानी होती है.

कई रिसर्च बताती हैं कि जिन लोगों को बार-बार सिर दर्द रहता है, उनमें विटामिन B12 का लेवल अक्सर कम पाया जाता है.



हाथ-पैरों में झनझनाहट और जलन भी हो सकते हैं संकेत

विटामिन B12 की कमी सिर्फ सिर दर्द तक सीमित नहीं रहती. इसकी वजह से नसों को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे हाथ-पैरों में झनझनाहट, सुन्नपन, जलन या चुभन जैसा दर्द महसूस हो सकता है. दरअसल, B12 नसों के ऊपर मौजूद सुरक्षात्मक परत (मायलिन) को मजबूत रखता है. इसकी कमी होने पर नसों के सिग्नल धीमे पड़ने लगते हैं, जिससे बैलेंस और चलने-फिरने में भी दिक्कत आ सकती है. अगर समय रहते इलाज न हो, तो कुछ मामलों में नुकसान स्थायी भी हो सकता है.

शरीर में क्यों होती है विटामिन B12 की कमी?

B12 की कमी के पीछे कई वजहें हो सकती हैं:

पेट या आंतों से जुड़ी समस्याएं

कुछ सर्जरी के बाद पोषक तत्वों का ठीक से न पचना

बढ़ती उम्र के साथ पाचन क्षमता का कम होना

शाकाहारी या वेगन डाइट

लंबे समय तक एंटासिड या डायबिटीज की दवाएं (जैसे मेटफॉर्मिन) लेना

कैसे होती है विटामिन B12 की जांच?

विटामिन B12 की कमी का पता नॉर्मल ब्लड टेस्ट से लगाया जा सकता है. कमी ज्यादा हो तो डॉक्टर इंजेक्शन की सलाह दे सकते हैं, जबकि हल्की कमी में टैबलेट से भी सुधार हो जाता है. इलाज शुरू होते ही सिर दर्द में कुछ हफ्तों में राहत मिलने लगती है, लेकिन नसों से जुड़ी समस्याओं में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है.



कैसे लें विटामिन B12?

डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार:

B12 की गोली सुबह लेना बेहतर होता है

खाली पेट या खाने से 30 मिनट पहले लें

पानी के साथ लें

कैल्शियम वाली चीजों के साथ न लें, इससे अब्सॉर्पशन कम हो सकता है

कैसे रखें विटामिन B12 की कमी से दूरी?

1. शाकाहारी लोग फोर्टिफाइड फूड या सप्लीमेंट लें.

2. बुजुर्ग और पेट की समस्या वाले लोग समय-समय पर जांच कराएं.

3. लंबे समय तक दवा लेने वालों को B12 लेवल मॉनिटर कराना चाहिए

सही समय पर पहचान और इलाज से न सिर्फ सिर दर्द, बल्कि नसों से जुड़ी गंभीर समस्याओं से भी बचा जा सकता है.