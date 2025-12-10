scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Liver Health: शराब न पीने वालों का लिवर भी क्यों हो रहा है खराब? US डॉक्टर ने बताई असली वजह

Liver Health: US डॉक्टर और गट हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर डॉ. पाल ने हाल ही में अपनी एक पोस्ट में लिवर खराब होने की बड़ी वजह बताई है. उनका कहना है कि इस भ्रम में न रहें कि आप शराब नहीं पीते हैं तो आपका लिवर खराब नहीं होगा. उनके अनुसार, लिवर खराब होने का बड़ा कारण आपकी लाइफस्टाइल और रोजाना की छोटी-छोटी आदतें हैं जिन्हें आप अक्सर इग्नोर कर देते हैं.

Advertisement
X
US डॉक्टर ने बताया क्यों शराब न पीने वालों के होते हैं लिवर खराब (Photo- Getty Image & Instagram@/Dr. Pal Manickam)
US डॉक्टर ने बताया क्यों शराब न पीने वालों के होते हैं लिवर खराब (Photo- Getty Image & Instagram@/Dr. Pal Manickam)

कई लोगों को लगता है कि लिवर खराब होना सिर्फ शराब पीने वालों की समस्या है. लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि असली खतरा हमारी रोजाना की छोटी-छोटी आदतों में छिपा है. जिसे वक्त रहते पहचानना बेहद जरूरी है. दरअसल, लिवर खराब होने के शुरुआती लक्षण अक्सर नजर नहीं आते और जब तक पता चलता है, तब तक लिवर काफी खराब हो चुका होता है. 

US डॉक्टर और गट हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर डॉ. पाल ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिवर से जुड़े सबसे बड़ा मिथक तोड़ा है. डॉ. पाल कहते हैं कि आजकल उनके पास जो लिवर इंजरी के मामले आ रहे हैं, उनमें ज्यादातर का शराब से कोई लेना-देना नहीं है. इसलिए इस गलतफहमी में न रहें कि आप शराब नहीं लेते तो आपका लिवर ठीक है. 

 

इन आदतों की वजह से लिवर होता है खराब
डॉ. पाल के अनुसार, लिवर को होने वाले नुकसान हमारी रोजाना की छोटी-छोटी आदतों में छिपा होता है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते. जैसे ऐसे हेल्दी फूड्स खाना जिनमें शुगर ज्यादा होती है, दिन भर थोड़ी-थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाते रहने की आदत जिससे इंसुलिन लेवल लगातार हाई रहता है, प्रॉपर नींद न लेना और लगातार स्ट्रेस में रहना. इन सबका असर धीरे-धीरे लिवर पर पड़ता है जिससे वह ठीक से काम नहीं कर पाता.

सम्बंधित ख़बरें

Liver
Fatty Liver से होती है इस विटामिन की कमी 
विटामिन D की कमी का असर पड़ सकता है फैटी लिवर पर! (Photo- Getty Image & Pixabay)
फैटी लिवर में अक्सर होती है इस विटामिन की कमी, अलर्ट हो जाएं भारतीय 
Liver
Kidney-Liver खराब कर सकती हैं ये गलतियां! 
Pumpkin health benefits
लिवर और दिल के लिए वरदान है 'बीजों वाली सब्जी', जानिए इसके फायदे 
Fatty Liver (Photo: ITG)
लिवर को खा रही हैं ये 3 आदतें! रुकिए, नहीं तो बन जाएगा जानलेवा कैंसर 
Advertisement

डॉ. पाल कहते हैं इसके अलावा अगर आपका डाइजेशन सही से काम नहीं करता और गट स्लो हो जाता है तो टॉक्सिन्स वापस खून में जाने लगते हैं. इससे लिवर को जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और एक समय बाद वह ठीक से काम नहीं कर पाता.

क्या लिवर खराब होने पर ठीक हो सकता है?

डॉ. पाल का कहना है कि अच्छी बात यह है कि लिवर खुद को रिकवर कर सकता है. बस जरूरी है आपको अपने लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव करने की. वे कहते हैं जब गट हेल्थ बेहतर होती है, खाने की आदतें सही होती हैं और नींद सही से ली जाती है तो लिवर खुद को ठीक करने लगता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement