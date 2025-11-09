फैक्ट चेक: बिहार में सम्राट चौधरी के हेलिकॉप्टर से उतरने के बाद गिरने का ये वीडियो AI से बना है

बिहार चुनाव से जोड़ते हुए अभी तक कई भ्रामक पोस्ट वायरल हो चुके हैं. आजतक लगातार इनकी सच्चाई बताते हुए खबरें कर रहा है. अब इस कड़ी में एआई की एंट्री भी हो चुकी है.

और पढ़ें

सोशल मीडिया पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक वीडियो काफी वायरल है. वीडियो में सम्राट एक हेलिकॉप्टर से उतरकर भागते हुए दिख रहे हैं लेकिन अचानक ही वो जमीन पर गिर जाते हैं. आखिर में उनको संभालने के लिए कुछ लोग दौड़ते हुए दिखते हैं.

दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो उस समय का है जब सम्राट चौधरी चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे. वीडियो शेयर करते हुए उनपर तंज किया जा रहा है.

वीडियो के साथ लोग कैप्शन में लिख रहे हैं, “कल चुनाव प्रचार प्रसार में हेलीकॉप्टर से उतरते समय मुरेठा मैन हुए धड़ाम. इसीलिए कहा जाता है बाबू तेजस्वी भैया की बराबरी मत करो. ऐसे गिरे है बेचारे मुंह भर माटी खाए है!!”.

लेकिन ये कोई असली वीडियो नहीं है. इसे सम्राट चौधरी के वीडियो से छेड़छाड़ करके बनाया गया है.

Advertisement

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने असली वीडियो शेयर किया है. इसमें साफतौर पर देखा जा सकता है कि सम्राट चौधरी हेलिकॉप्टर से उतरते हैं और आगे चलकर लोगों से मिलने लगते हैं. वो कहीं भी गिरते हुए नहीं दिखते.

कीवर्ड की मदद से सर्च करने पर हमें इसी जगह और समय के कई अलग-अलग वीडियो मिले. इनसे भी इस बात की पुष्टि होती है कि सम्राट, हेलिकॉप्टर से उतरकर गिरे नहीं थे.

लोकल मीडिया ऑउटलेट्स ने बताया है कि ये वीडियो सीतामढ़ी का है. सम्राट चौधरी की ये रैली जिले के बरियारपुर हाई स्कूल मैदान में 2 नवंबर को हुई थी. उन्होंने यहां एनडीए के उम्मीदवार सुनील कुमार पिंटू के लिए प्रचार किया था.

हमने एआई डिटेक्शन टूल से भी वीडियो की जांच की. “AI or Not” टूल ने भी वीडियो के एआई से बने होने की संभावना बताई.

कुल मिलाकर निष्कर्ष निकलता है कि वायरल वीडियो, सम्राट चौधरी के एक अन्य वीडियो को एआई से ए़़डिट करके बनाया गया है.

---- समाप्त ----