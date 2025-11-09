फैक्ट चेक: राजस्थान का पुराना वीडियो जातीय एंगल के साथ बिहार का बताकर वायरल

बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है. इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि बिहार में इलेक्शन के दौरान भूमिहार जाति के लोगों ने एक कुशवाहा परिवार के घर पर हमला कर दिया.

वीडियो में कुछ लोग किसी घर के दरवाजे पर लाठी-डंडे मारते हुए नजर आ रहे हैं. कुछ लोगों को पत्थर फेंकते हुए भी देखा जा सकता है. इनमें से कुछ लोगों ने अपना मुंह भी ढका हुआ है. लोगों की मानें तो ये वीडियो बिहार का है और इलेक्शन के बीच दो जातीय गुटों की लड़ाई दिखाता है.

वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “बिहार मे इलेक्शन के दौरान एक कुशवाहा के घर पर भूमिहार जाती के लोग हमला करते क्योंकी बिहार मे भाजपा हार रही है. संजय कुमार युवा नेता।” ऐसे ही एक पोस्ट का आर्काइव वर्जन यहां देखा जा सकता है.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि इसी साल जून का ये वीडियो राजस्थान के हनुमानगढ़ का है. यहां सिंचाई पानी की पाइपलाइन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था.

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये ‘हनुमानगढ़ ब्रेकिंग न्यूज’ नाम के एक फेसबुक पेज पर मिला. यहां इसे राजस्थान के हनुमानगढ़ का बताया गया है. बता दें कि ये पेज हनुमानगढ़ की खबरें पोस्ट करता है. यहां इस वीडियो को 17 जून, 2025 को अपलोड किया गया था. इतनी बात तो यहीं साफ हो जाती है कि ये वीडियो पुराना है और बिहार चुनाव से संबंधित नहीं हो सकता.

इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें न्यूज18 की खबर मिली. इसमें वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट्स देखें जा सकते हैं. खबर के मुताबिक ये मामला हनुमानगढ़ के करणीसर गांव का है. यहां सिंचाई पानी की पाइपलाइन को लेकर दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ. मामला इतना बढ़ा कि लाठी-डंडे तक चल गए. इस झड़प में चार लोग घायल हो गए थे. घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी मीनाक्षी और सदर थाना पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए.

पॉलिटिकल पंचायत नाम के मीडिया आउटलेट की वीडियो रिपोर्ट में डीएसपी मीनाक्षी का बयान सुना जा सकता है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस मामले में सात लोगों को हिरासत में ले लिया था.

साफ है कि राजस्थान में दो पक्षों के बीच हुई झड़प के पुराने वीडियो को जातीय एंगल के साथ बिहार चुनाव से जोड़कर शेयर किया जा रहा है.

(रिपोर्ट: अभिषेक पाठक)