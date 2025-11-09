scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: राजस्थान का पुराना वीडियो जातीय एंगल के साथ बिहार का बताकर वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कुछ लोग किसी घर के दरवाजे पर लाठी-डंडे मारते हुए नजर आ रहे हैं. कुछ लोगों को पत्थर फेंकते हुए भी देखा जा सकता है. इनमें से कुछ लोगों ने अपना मुंह भी ढका हुआ है.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
ये वीडियो बिहार का है जहां इलेक्शन के बीच भूमिहार जाति के लोगों ने एक कुशवाहा परिवार पर हमला किया.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
इसी साल जून का ये वीडियो राजस्थान के हनुमानगढ़ का है. यहां सिंचाई पानी की पाइपलाइन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था.

बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है. इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि बिहार में इलेक्शन के दौरान भूमिहार जाति के लोगों ने एक कुशवाहा परिवार के घर पर हमला कर दिया.

वीडियो में कुछ लोग किसी घर के दरवाजे पर लाठी-डंडे मारते हुए नजर आ रहे हैं. कुछ लोगों को पत्थर फेंकते हुए भी देखा जा सकता है. इनमें से कुछ लोगों ने अपना मुंह भी ढका हुआ है. लोगों की मानें तो ये वीडियो बिहार का है और इलेक्शन के बीच दो जातीय गुटों की लड़ाई दिखाता है.

वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “बिहार मे इलेक्शन के दौरान एक कुशवाहा के घर पर भूमिहार जाती के लोग हमला करते क्योंकी बिहार मे भाजपा हार रही है. संजय कुमार युवा नेता।” ऐसे ही एक पोस्ट का आर्काइव वर्जन यहां देखा जा सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Fact Check Cover Pic
फैक्ट चेक: अमेरिकी झंडे फेंकने का ये वीडियो 2023 का है, ममदानी की जीत से इसका नहीं है कोई लेना-देना  
Fact Check News
फैक्ट चेक: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के बाहर बैठे आदमी पर बाघ ने किया हमला? 
Fact Check Video
फैक्ट चेक: बीजेपी उम्मीदवार को जूतों की माला पहनाए जाने का ये वीडियो बिहार का नहीं है 
Fact Check Cover Pic
फैक्ट चेक: इस शख्स को जबरन ताबूत में बंद करने का ये डराने वाला वीडियो सूडान का नहीं है 
Fact Check
फैक्ट चेक: लंगड़ाकर चल रहे इन युवकों का ये हाल यूपी पुलिस ने नहीं किया 

Rajasthan viral

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि इसी साल जून का ये वीडियो राजस्थान के हनुमानगढ़ का है. यहां सिंचाई पानी की पाइपलाइन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था.

Advertisement

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये ‘हनुमानगढ़ ब्रेकिंग न्यूज’ नाम के एक फेसबुक पेज पर मिला. यहां इसे राजस्थान के हनुमानगढ़ का बताया गया है. बता दें कि ये पेज हनुमानगढ़ की खबरें पोस्ट करता है. यहां इस वीडियो को 17 जून, 2025 को अपलोड किया गया था. इतनी बात तो यहीं साफ हो जाती है कि ये वीडियो पुराना है और बिहार चुनाव से संबंधित नहीं हो सकता.

Rajasthan viral

इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें न्यूज18 की खबर मिली. इसमें वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट्स देखें जा सकते हैं. खबर के मुताबिक ये मामला हनुमानगढ़ के करणीसर गांव का है. यहां सिंचाई पानी की पाइपलाइन को लेकर दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ. मामला इतना बढ़ा कि लाठी-डंडे तक चल गए. इस झड़प में चार लोग घायल हो गए थे. घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी मीनाक्षी और सदर थाना पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए.

पॉलिटिकल पंचायत नाम के मीडिया आउटलेट की वीडियो रिपोर्ट में डीएसपी मीनाक्षी का बयान सुना जा सकता है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस मामले में सात लोगों को हिरासत में ले लिया था.

साफ है कि राजस्थान में दो पक्षों के बीच हुई झड़प के पुराने वीडियो को जातीय एंगल के साथ बिहार चुनाव से जोड़कर शेयर किया जा रहा है.

---- समाप्त ----
(रिपोर्ट: अभिषेक पाठक)
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement