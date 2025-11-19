फैक्ट चेक: बिहार में किसी भी प्रत्याशी को नहीं मिला जीरो वोट, वायरल वीडियो की ये है हकीकत

सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल एक वीडियो के जरिए कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को जीरो वोट मिला. वीडियो के साथ कुछ लोग चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी प्रत्याशी को पूरी विधानसभा में एक भी वोट न मिले.

वीडियो में एक महिला को ये कहते सुना जा सकता है- “सब लोगों को लगता है कि ये हमारी हार है. लेकिन बहुत सारी चीजें बहुत साफ-साफ दिख रही हैं. अगर किसी निर्दलीय प्रत्याशी को जीरो वोट मिल रहा है तो क्या उसने खुद को भी वोट नहीं किया? ये सोचने की बात है. सोचिए, सबको सोचना चाहिए कि हुआ क्या है?”

हालांकि इनकी बातों से ये साफ नहीं हो रहा है कि वो किसी एक बूथ पर मिले वोट की बात कर रही हैं या पूरे विधानसभा क्षेत्र की. लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे पूरे विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में शेयर कर रहे हैं और चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप लगा रहे हैं. लोगों की मानें तो ये महिला खुद एक निर्दलीय उम्मीदवार थीं जिन्हें चुनाव में एक भी वोट नहीं मिला.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये निर्दलीय प्रत्याशी नहीं, लालगंज से आरजेडी उम्मीदवार रहीं शिवानी शुक्ला हैं जिन्हें 90 हजार से ज्यादा वोट मिले थे.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

अगर बिहार चुनाव में किसी उम्मीदवार को वाकई जीरो वोट मिला होता तो ये एक बड़ी खबर होती. लेकिन हमें ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली.

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें असली वीडियो ‘First Bihar Jharkhand’ के एक एक्स पोस्ट में मिला. पोस्ट के मुताबिक इसमें नजर आ रहीं महिला मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला हैं.

मुन्ना शुक्ला एक बाहुबली नेता माने जाते हैं और लालगंज के पूर्व विधायक रह चुके हैं. वो फिलहाल जेल में हैं. आरजेडी ने इस चुनाव में उनकी बेटी शिवानी शुक्ला को इस सीट से टिकट दिया था.

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक शिवानी शुक्ला न तो निर्दलीय प्रत्याशी थीं, और न ही उन्हें जीरो वोट मिले थे. शिवानी को 95 हजार 483 वोट मिले थे. वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी संजय कुमार सिंह को 1 लाख 27 हजार 640 वोट मिले थे जिसके चलते शिवानी 32 हजार से ज्यादा मार्जिन से हार गई थीं.

क्या किसी निर्दलीय प्रत्याशी को जीरो वोट मिला?

हमने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर बिहार की हर एक सीट के रिजल्ट को देखा. हमें ऐसी कोई भी सीट नहीं मिली जिसमें किसी निर्दलीय उम्मीदवार को एक भी वोट न मिला हो.

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर गया टाउन सीट से शिवम कुमार सिन्हा को सबसे कम 90 वोट मिले थे. वहीं किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ते हुए इसी सीट से समाजवादी लोक परिषद के प्रत्याशी मुन्ना कुमार को सबसे कम 98 वोट आए थे.

कुल मिलाकर ये साफ है कि बिहार में किसी निर्दलीय उमीदवार को पूरी विधानसभा में एक भी सीट न मिलने की बात पूरी तरह से झूठ है.

