Arthik Rashifal 28 नवंबर 2025: मकर राशि वाले मूल्यवान वस्तुओं के संरक्षण पर ध्यान देंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Arthik Rashifal 28 November 2025 (आर्थिक राशिफल): भेंट की प्राप्ति होगी. प्रभावी प्रस्ताव मिलेंगे. नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति होगी. बैंकिंग में अच्छी स्थिति रहेगी.

मेष: मेष राशि के जातकों की वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी. व्यावसायिक अनुबंधों को समर्थन मिलेगा. हितलाभ पर ध्यान देंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आर्थिक विषयों में सक्रियता रहेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. साख सम्मान संवारेंगे.

वृष: वृष राशि के लोगों का हितलाभ संवार पाएगा. श्रेष्ठ सूचनाएं मिलेंगी. लाभ का स्तर ऊंचा बना रहेगा. आय अपेक्षा से अच्छी रहेगी. विविध प्रस्ताव प्राप्त होंगे. फोकस बनाए रखेंगे. संपत्ति के मामले संवार पर रहेंगे.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों का लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. आर्थिक मामले संवार पाएंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. सभी मामलों में उछाल रहेगा. चहुंओर शुभता बढ़त पर बनी रहेगी. सहजता से कार्य संवारेंगे.

कर्क: कर्क राशि के लोगों का आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. अतार्किक चर्चा से बचें. प्रबंधन पर ध्यान दें. बजट से चलें. खोजपरक गतिविधियों पर जोर बनाए रखें. महत्वपूर्ण निर्णय प्रभावित हो सकते हैं. कार्यसूची बनाकर आगे बढ़ें.

सिंह: सिंह राशि के जातकों की आर्थिक मामलों में रुचि बढ़ी रहेगी. समन्वय से आगे बढ़ेंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. पेशेवर वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. स्थायित्व बढ़ेगा. नेतृत्व में सफलता मिलेगी. टीम संबंधी के प्रयास बनेंगे.

कन्या: कन्या राशि के लोगों के बैंकिंग कार्य गति लेंगे. लोन के प्रकरण गति पाएंगे. व्यावसायिक मामलों में सतर्कता बढ़ाएं. कार्ययोजना व प्रबंधन पर जोर होगा. सबको साथ लेकर चलें. कार्यगति नियमित रहेगी. उधार से बचें.

तुला: तुला राशि के जातकों को आर्थिक उन्नति के प्रयास बनाए रखने चाहिए. स्थिति सकारात्मक रहेगी. लाभ एवं विस्तार के कार्य संवारेंगे. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. अड़चनें दूर होंगी. तेजी से निर्णय लेंगे. साख सम्मान में वृद्धि बनी रहेगी. संकोच कम होगा.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को उपयोगी वस्तुएं खरीद सकते हैं. लाभ पर फोकस बनाए रखेंगे. आर्थिक विषयों में लोभ प्रलोभन में नहीं आएं. भवन व वाहन के मामले गति देंगे. सुविधाओं को बढ़ाने में रुचि रहेगी.

धनु: धनु राशि के जातकों को आर्थिक अवसरों को भुनाना चाहिए. लाभ बढ़ाने की कोशिश होगी. विविध प्रयास सफल होंगे. परिणाम संवारने में मदद मिलेगी. तेजी व सक्रियता बनाए रखेंगे. उपलब्धियां बल पाएंगी. मनोरंजक भ्रमण व यात्राएं बढ़ सकती हैं.

मकर: मकर राशि के लोगों की संग्रह व बचत में वृद्धि होगी. मूल्यवान वस्तुओं के संरक्षण पर ध्यान देंगे. भेंट की प्राप्ति होगी. प्रभावी प्रस्ताव मिलेंगे. नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति होगी. बैंकिंग में अच्छी स्थिति रहेगी.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को लाभ पर फोकस बढ़ाना चाहिए. अनोखी कोशिशों को बल मिलेगा. पेशेवरों को उचित प्रस्ताव मिलेंगे. वित्तीय अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. धन संपत्ति के मामले पक्ष में रहेंगे. पूंजी व व्यवसाय बढ़ेगा. परिणाम पक्ष में साधने में आगे रहेंगे.

मीन: मीन राशि के लोगों की आर्थिक सामान्य रहेगी. विविध गतिविधियों में धैर्य से काम लेंगे. आय संतुलित रहेगी. बजट बनाकर आगे बढ़ेंगे. क्षमता से अधिक खर्च होगा. लेनदेन में हड़बड़ी से बचें. नीति नियमों का पालन करेंगे.

