9 साल की बच्ची ने 50 मीटर दूर मारा थ्रो, ऐसे बदली वर्ल्ड चैम्प‍ियन क्रिकेटर दीप्त‍ि शर्मा की जिंदगी

Deepti Sharma Agenda Aajtak 2025: 'एजेंडा आजतक 2025' में वनडे वर्ल्ड वर्ल्ड कप की चैम्प‍ियन ख‍िलाड़ी जेम‍िमा रोड्र‍िग्स, दीप्त‍ि शर्मा और शेफाली वर्मा पहुंचीं. इस दौरान दीप्त‍ि शर्मा ने वो कहानी बताई कि कैसे उनकी जिंदगी बदली, कैसे वो क्रिकेटर बनीं.

एजेंडा आजतक के मंच पर पहुंची शेफाली वर्मा, दीप्त‍ि शर्मा और जेमिमा रोड्र‍िग्स (Photo: ITG)
Deepti Sharma Agenda Aajtak 2025: एजेंडा आजतक 2025 के मंच पर वनडे वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली बेट‍ियां भी पहुंचीं. गुरुवार (11 द‍िसंबर) को 'म्हारी छोरियां छोरो से कम है के' सेशन में भारतीय क्रिकेटर जेम‍िमा रोड्र‍िग्स, दीप्त‍ि शर्मा और शेफाली वर्मा ने वर्ल्ड कप जीत, WPL की भूम‍िका और अपनी जिंदगी में आए बदलाव पर बात की.

जेम‍िमा वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ सेमीफाइनल मुकाबले  में 'प्लेयर ऑफ द मैच' थीं. वहीं शेफाली वर्मा वर्ल्ड कप फाइनल की 'प्लेयर ऑफ द मैच' रहीं. वहीं आगरा की रहने वाली दीप्त‍ि शर्मा वर्ल्ड कप की 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' थीं.

इस दौरान दीप्त‍ि ने अपनी जिंदगी से जुड़ा वो क‍िस्सा भी बताया कि कैसे वो एक थ्रो की वजह से क्रिकेटर बनीं. दीप्त‍ि ने इस दौरान यह भी कहा कि उनका पर‍िवार बेहद सपोर्ट‍िव रहा है. वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अपने भाई की वजह से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया. 

दीप्त‍ि ने कहा- भाई क्रिकेट खेलते थे, इसल‍िए मैं भी खेलती थी, भाई ने मेरी लिए काफी कुछ बल‍िदान किया है, यहां तक उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ी,  मैं हमेशा चाहती हूं कि उनको प्राउड महसूस करवाऊं,चाहें कोई भी मोमेंट हो.  

deepti

दीप्त‍ि ने इसके बाद उस थ्रो को याद किया. वह बोलीं- मैं 9 साल की थी और एकलव्य स्टेड‍ियम (आगरा)  में बैठी हुई थी... कोई खेलने का इरादा नहीं था. बस भइया के साथ चली गई थी, उस दिन मैंने थ्रो किया जो करीब 50 मीटर जाकर स्टम्प पर लग गया था. वो उनकी जिंदगी का टर्न‍िंंग प्वाइंट था.  

जेम‍िमा ने कहा- दीप्त‍ि के थ्रो का खौफ है... 
एजेंडा आजतक 2025 के मंच पर मौजूद शेफाली और जेमिमा ने भी माना कि दीप्त‍ि शर्मा का थ्रो बहुत तेज आता है. जेम‍िमा ने हंसते हुए कहा- हम तो टीम में भी कहते हैं कि भाई (दीप्त‍ि) का खौफ है.  

जब स‍िदरा अमीन को जा लगा दीप्त‍ि का थ्रो... 
वर्ल्ड कप 2025 में भारत और पाक‍िस्तान के मैच के दौरान भी दीप्त‍ि ने झन्नाटेदार थ्रो मारा था, जो पाकिस्तानी ख‍िलाड़ी स‍िदरा अमीन को लगा था. इस पर दीप्त‍ि ने कहा- देख‍िए मैं तो स्टम्प को मारना चाहती थी, मेरा ऐसा इरादा नहीं था कि मैं उनको मारुं, तो वो उनको लग गया था. मैं तो बस उनको रन आउट करना चाहती थी. गेम में तो ऐसा होता रहता है. यह कहते ही दीप्त‍ि हंस पड़ी. 

दीप्त‍ि शर्मा का वर्ल्ड कप 2025 में प्रदर्शन कैसा था 
दीप्ति शर्मा ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड 2025 में 22 विकेट चटकाए, साथ ही 215 रन बनाए. दीप्ति को इस प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया. दीप्ति महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज रहीं. दीप्ति वनडे विश्व कप (पुरुष या महिला) के एक संस्करण में 200 रन और 20 विकेट का डबल बनाने वाली पहली खिलाड़ी हैं. साथ ही दीप्ति महिला वनडे विश्व कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गईं थीं. 

दीप्ति ने फाइनल में साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ 58 रन बनाए. साथ ही 39 रन देकर पांच विकेट झटके. वर्ल्ड कप (महिला या पुरुष) के नॉकआउट मैच में अर्धशतक जड़ने और पांच विकेट लेने वाली दीप्ति पहली क्रिकेटर हैं. साथ ही भारतीय महिला टीम के लिए वनडे क्रिकेट में पहली बार किसी प्लेयर ने पांच विकेट लिए और अर्धशतकीय पारी भी खेली. यही नहीं वनडे विश्व कप (पुरुष या महिला) में ये उपलब्धि हासिल करने वाली दीप्ति दूसरी भारतीय हैं. 2011 के वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने आयरलैंड के खिलाफ ऐसा ही प्रदर्शन किया था.

WPL में भी मालामाल हुईं दीप्त‍ि 
WPL 2026 ऑक्शन में दीप्ति शर्मा की बोली 50 लाख से शुरू होकर 3.2 करोड़ तक पहुंची. यूपी वॉर‍ियर्स (UP Warriorz) ने RTM का इस्तेमाल कर उन्हें वापस टीम में शामिल कर लिया. ध्यान रहे WPL 2023 ऑक्शन में स्मृति मंधाना पर जमकर बोली लगी और तब उनको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने उन्हें ₹3.40 करोड़ में खरीदकर टूर्नामेंट इतिहास की सबसे महंगी खिलाड़ी बना दिया था. 

 

