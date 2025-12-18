scorecardresearch
 
'स्त्री' स्टाइल में हंसाने आ रहीं अंगूरी भाभी, सामने आया 'भाबीजी घर पर हैं 2.0' का नया प्रोमो

एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे एक बार फिर हंसाने आ गई हैं. 'भाबीजी घर पर हैं' के नए सीजन में उनकी वापसी हुई है, जिसका नया प्रोमो सामने आया है. इस बार शो में पत्नियों की अदला-बदली होने वाली है, जिसमें थोड़ा 'स्त्री' ट्विस्ट भी शामिल है.

'भाबीजी घर पर हैं' में OG भाबीजी (Photo: Screengrab)

&टीवी का सबसे पॉपुलर शो 'भाबीजी घर पर हैं' टीवी पर अपने नए सीजन के साथ दोबारा लौट रहा है. कुछ समय तक ये शो बंद हो गया था. क्योंकि मेकर्स इसे एक फिल्म के रूप में बना रहे थे, जो अब जल्द थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. मगर, फिल्म रिलीज से पहले 'भाबीजी घर पर हैं' अपने नए सीजन के साथ टीवी पर दोबारा लौट रहा है.

आ रहा 'भाबीजी घर पर हैं' का नया सीजन

'भाबीजी घर पर हैं 2.0' का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें इस बार शो के नए ट्रैक का खुलासा हुआ. इस बार की कहानी घूंघटगंज नाम के एक गांव की है, जहां सभी औरतें घूंघट में रहकर संस्कारी महिला की पूजा करती हैं. इसी गांव में एक पुरानी अंग्रेजों के जमाने की हवेली भी है, जिसकी मालकिन मनमोहन तिवारी की मौसी है.

वो अपने भांजे तिवारी जी से कहती हैं कि वो उनके पास आकर पूरी हवेली और उनकी दौलत को संभाल लें. मगर इसमें उनकी एक शर्त है. वो चाहती हैं कि तिवारी जी की पत्नी उनके जैसी मॉडर्न हो. लेकिन तिवारी जी की पत्नी को अंगूरी भाभी हैं, जो अपने भोलेपन और कमजोर अंग्रेजी के लिए जानी जाती हैं. ऐसे में शुरू होता है झूठ का नया चैप्टर. तिवारी जी, विभूती नारायण मिश्रा से अपनी पत्नियों की अदला-बदली कर लेता है ताकि उसके हिस्से में अपनी मौसी की जायदाद आ जाए.

अब तिवारी जी पत्नी 'गोरी मेम' यानी अंकिता भाभी हैं, जो मॉडर्न हैं. वहीं विभूती की पत्नी अंगूरी भाभी हैं. प्रोमो में दिखाया जाता है कि दोनों कपल घूंघटगंज पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी मुसीबतें भी वहां पहुंचने के बाद बढ़ जाती है. क्योंकि वहां की जो संस्कारी महिला है, वो नाराज हो जाती है. ऐसे में शो में शुरू होता है 'स्त्री' स्टाइल भूतिया सफर. 'भाबीजी घर पर हैं 2.0' 22 दिसंबर से &टीवी पर आएगा. इस बार शो में OG भाबीजी यानी शिल्पा शिंदे की एंट्री हुई है, जिन्हें देखने के लिए जनता एक्साइटेड है.

टीवी पर लौट रहीं 'OG भाभीजी'

शिल्पा शिंदे ने 10 साल पहले 'भाबीजी घर पर हैं' में 'अंगूरी भाभी' का रोल निभाया था. उन्होंने अपनी एक्टिंग से इस रोल को जनता के बीच पॉपुलर बनाया. लेकिन फिर मेकर्स के साथ हुए विवाद के चलते वो शो छोड़कर चली गईं. उनकी जगह एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे ने ली थी.

अब शिल्पा शिंदे करीब एक दशक बाद लौट रही हैं. शो का नया सीजन शुरू होने से पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी वापसी पर बात की. शिल्पा ने बताया कि उन्होंने 'अंगूरी भाभी' का रोल दोबारा करने के बारे में कभी नहीं सोचा था. जब उन्हें शो दोबारा ऑफर हुआ, तब उन्होंने कुछ पलों में ही हां कह दी थी. उनके रिश्ते भी पिछले कुछ सालों में मेकर्स के साथ अच्छे हुए थे. शिल्पा ने कहा कि उनके पास काम नहीं था. उन्हें बहुत शो के ऑफर आ रहे थे, जो उतने मजेदार नहीं थे जिसे उन्होंने मना किया. 

शिल्पा बताती हैं कि उन्हें दोबारा से पुरानी वाली अंगूरी भाभी की तरह एक्टिंग करनी होगी, जो उनके लिए मुश्किल है. एक्ट्रेस ने पुरानी कास्ट संग दोबारा काम करने पर कहा कि उन्हें सेट पर काम करने में कोई परेशानी नहीं हुई. सभी ने उनका दिल से शो में स्वागत किया. शिल्पा ने कहा कि जो भी कुछ उनके साथ हुआ, वो पुरानी बात है. अब वो इस शो के साथ आगे बढ़ चुकी हैं और अपने नए सीजन के लिए एक्साइटेड हैं. 

