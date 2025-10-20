scorecardresearch
 

Film Wrap: सलमान का बलूचिस्तान-पाकिस्तान पर कमेंट? चुनावी मैदान में उतरीं पवन सिंह की पत्नी

दिवाली के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में बड़े धमाके हुए. सलमान खान का एक वीडियो वायरल रहा जिसमें वो बलूचिस्तान-पाकिस्तान को दो अलग देश बता रहे हैं. वहीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बिहार चुनाव लड़ने वाली हैं. उन्होंने निर्दलीय मैदान में उतरने का फैसला किया है.

सलमान खान की फिसली जुबान? (Photo: Instagram/@beingsalmankhan)
सोमवार के दिन मनोरंजन की दुनिया से कई रोचक खबरें लेकर आया. आज दिवाली के शुभ मौके पर बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया के सितारों ने फैंस को अपने सेलिब्रेशन की झलक दिखाई. वहीं सुपरस्टार सलमान खान सोशल मीडिया पर एक अलग कारण से छाए रहे. उनका एक क्लिप वायरल है जिसमें वो बलूचिस्तान-पाकिस्तान को दो अलग देश कह रहे हैं.

इसके अलावा भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बिहार चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी हैं. उन्होंने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है. ज्योति ने काराकाट सीट से अपना नामांकन भरा है.

दबंग फिल्म के डायरेक्टर अभिनव सिंह ने सलमान खान को लेकर दावा किया है कि उन्होंने अरबाज खान, माही गिल के सीन्स फिल्म से काटे. वहीं एक्टर ने दिवंगत एक्टर ओम पुरी से बदतमीजी की.

'फरहाना बुरी है' कश्मीरी एक्ट्रेस के खिलाफ अमाल मलिक के परिवार के तीखे बोल, फैंस हुए नाराज

अमाल मलिक की आंटी ने फरहाना भट्ट को लेकर कई ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनकर फैंस भड़क गए हैं. उन्होंने एक्ट्रेस के लिए आतंकवादी और राक्षस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है.

बिग बॉस के इस कंटेस्टेंट को मिला मोहम्मद सिराज का सपोर्ट, क्रिकेटर बोले- ट्रॉफी लेकर आना

क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने बसीर अली को बिग बॉस जीतने के लिए सपोर्ट किया है. बसीर ने बिग बॉस हाउस में सिराज के लिए अपना ब्रोमांस दिखाया, जिसे देखकर क्रिकेटर खुश हुए.

पटौदी-कपूर खानदान ने मिलकर मनाया दिवाली का जश्न, सैफ-करीना के नवाबी लुक पर फिदा फैंस

सैफ अली खान और करीना कपूर के परिवार वालों ने एकसाथ मिलकर दिवाली का जश्न मनाया. एक्टर की बहन सोहा ने पार्टी से कुछ फोटोज शेयर की जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

तान्या के झूठ का मालती ने किया पर्दाफाश? घरवालों के सामने खोली पोल, बोलीं- ढोंग करती है...

मालती चाहर ने तान्या मित्तल के लिए कहा कि वो बिग बॉस हाउस में सति-सावित्री बनने का ढोंग करती हैं. उनकी असलीयत कोई नहीं जानता, इसलिए सभी उन्हें संस्कारी मानते हैं.

