कौन है 'राइज एंड फॉल' का मास्टरमाइंड, किसके सिर सज सकता है जीत का ताज?

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' फिनाले के बेहद नजदीक है. चंद दिनों बाद सीजन 1 को अपना विनर मिल जाएगा. शो में जीत हासिल करने के लिए सभी खिलाड़ी काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं. मगर अर्जुन बिजलानी और अरबाज पटेल शो में सबसे ज्यादा शाइन कर रहे हैं.

कौन जीत सकता है 'राइज एंड फॉल'? (Photo: Instagram @arjunbijlani @mr.arbazpatel)
अशनीर ग्रोवर का रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' को फैंस का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. पहले ही सीजन ने अपने अलग फॉर्मेट की वजह से काफी बज बनाया. शो अब अपने फिनाले की ओर बढ़ रहा है. शो को टॉप 10 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं. मगर इन खिलाड़ियों में किसके जीत के चांस सबसे ज्यादा हैं आइए जानते हैं.

कौन है 'राइज एंड फॉल' का मास्टरमाइंड?

'राइज एंड फॉल' को पहले दिन से अगर किसी खिलाड़ी ने पूरे जोश और जीत के जज्बे के साथ खेला है तो वो हैं अरबाज पटेल. अरबाज पहले दिन से सिर्फ गेम पर फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं. उनके गेम और स्ट्रैटेजी से इंप्रेस होकर अशनीर ग्रोवर ने उन्हें शो के मास्टरमाइंड का टैग दिया. शुरुआत के 3 हफ्तों तक अरबाज शो में राजा बनकर राज कर रहे थे. 

क्यों फीका पड़ा अरबाज का गेम?

लेकिन फिर अचानक बाजी पलट गई. अरबाज का फॉल हो गया. उनसे रूलर का खिताब छिन गया. वो पेंटहाउस से सीधा बेसमेंट में जा पहुंचे. अरबाज को बेसमेंट में देख अशनीर ग्रोवर भी शॉक्ड हो गए थे. उन्होंने कहा था कि अरबाज में विनर बनने की काबिलियत है. 

 

हालांकि, फॉल होने के बाद भी अरबाज में जीतने का जुनून कम नहीं हुआ. टास्क जीतकर अरबाज ने तख्तापलट किया और वो राइज करके फिर से पेंटहाउस में आ गए. मगर अब गेम में उनकी पकड़ पहले के मुकाबले काफी कमजोर हो गई है, क्योंकि फिनाले के करीब पहुंचने पर उनके दोस्तों धनश्री और आदित्य नारायण भी उनके खिलाफ हो गए हैं. अब अरबाज के पास वोटों की बहुमत नहीं है. 

अर्जुन बिजलानी ने गेम में बनाई पकड़

एक तरफ जहां अरबाज का गेम फीका पड़ा, तो दूसरी तरफ अर्जुन बिजलानी का गेम बूस्ट हो गया. अर्जुन भी शुरुआत से गेम में आगे बढ़ने के लिए काफी जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं. मगर शुरुआत में किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी. लेकिन फिनाले के करीब पहुंचते ही अर्जुन ने गेम में अपनी सबसे तगड़ी पकड़ बना ली है. वो बेसमेंट से राइज होकर पेंटहाउस भी पहुंच चुके हैं और अल्टीमेट रूलर बनकर फॉल से सेफ भी हो गए हैं. 

 

कौन जीत सकता है शो?
शो में अब 10 खिलाड़ी बचे हैं. गेम के हिसाब से देखा जाए तो आखिरी मुकाबला अर्जुन बिजलानी और अरबाज पटेल में हो सकता है. दोनों की जर्नी भले ही उतार-चढ़ाव से भरी रही है. मगर अर्जुन और अरबाज ही 'राइज एंड फॉल' सीजन 1 के सबसे दमदार खिलाड़ी हैं. ये दोनों ही शो में शाइन कर रहे हैं. प्लानिंग कर रहे हैं. गेम में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रैटिजी बना रहे हैं. दोनों का गेम बाकी कंटेस्टेंट्स से काफी ज्यादा बेहतर और स्ट्रॉन्ग है. 

अब अर्जुन बिजलानी और अरबाज पटेल को जीत का खिताब मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. वैसे आपको क्या लगता है?

