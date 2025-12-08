Film Wrap: धर्मेंद्र के जन्मदिन पर भावुक देओल परिवार, पवन सिंह को मिली गोली मारने की धमकी

बॉलीवुड के लीजेंड्री एक्टर धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन था. इस दिन परिवार के साथ फैंस ने भी उन्हें खूब याद किया. बीते दिन बिग बॉस 19 फिनाले पर भी उन्हें यादकर सलमान खान रो पड़े. वहीं परिवार का बुरा हाल रहा. वहीं भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली. धमकी में कहा गया था कि अगर वो सलमान खान संग स्टेज पर दिखते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाएगी. बावजूद इसके पवन सिंह बिग बॉस में शामिल हुए और अपना जलवा बिखेरा.
कंट्रोवर्सी के बाद स्मृति मंधाना नहीं पलाश का साथ दे रहीं बहन पलक, क्रिकेटर को किया अनफॉलो
भारतीय क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी टूट गई है. एक्स कपल ने सोशल मीडिया पर शादी को लेकर ऑफिशियल पोस्ट की. पलाश और स्मृति ने कहा कि वो अतीत के रिश्ते से मूवऑन करना चाहते हैं. ये समय उनके लिए मुश्किल है. पलाश और स्मृति ने सोशल मीडिया से एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. अब पलाश की बहन सिंगर पलक मुच्छल का रिएक्शन सामने आया है.
'धीरे-धीरे टुकड़ों को समेट रही हूं', धर्मेंद्र के जन्मदिन पर इमोशनल हुईं हेमा मालिनी
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और ही-मैन धर्मेंद्र ने 90वें जन्मदिन से चंद दिन पहले ही 89 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था. 24 नवंबर को उम्र संबंधी बीमारी के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली. अगर धर्मेंद्र हमारे बीच होते तो आज (8 दिसंबर) को अपना 90वां जन्मदिन मना रहे होते. मगर अफसोस इससे पहले भी उनका निधन हो गया. धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी पर उनका पूरा परिवार उन्हें नम आंखों से याद कर रहा है. हेमा मालिनी ने भी धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें याद किया है.
Exclusive: ‘बहुत बड़ा हीरो बनता है, गोली मार देंगे उसको’, पवन सिंह को मिली ये धमकी
सलमान खान के साथ काम करना पवन सिंह के लिए बड़ी मुश्किल बन गया है. पहले उन्हें धमकी मिली, फिर पैसों की डिमांड की गई. लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिलने के बाद एक्टर ने मुंबई पुलिस को 2 अलग-अलग शिकायत दी हैं. पवन सिंह को आखिर क्या धमकी दी गई जानते हैं.
11 साल बाद TV पर लौटे कपिल शर्मा, चैनल संग खत्म किया झगड़ा, मां के साथ बनाया खाना
कपिल शर्मा अपनी अपकमिंग फिल्म 'किस किसको प्यार करूं' को लेकर सुर्खियों में हैं. कपिल की फिल्म को रिलीज होने में कम वक्त बचा है. इससे पहले वो जमकर इसका प्रमोशन कर रहे हैं. अब कपिल अपनी फिल्म प्रमोट करने लाफ्टर शेफ के सेट पर आ रहे हैं. बड़ी बात ये नहीं है कि वो लाफ्टर शेफ के सेट पर फिल्म प्रमोट करेंगे, बात ये है कि वो 11 साल बाद टीवी पर लौट रहे हैं.
हिंदू BF की दुल्हन बनीं सारा खान, कन्यादान में इमोशनल हुए पिता, बोलीं- निकाह और फेरे...
टीवी एक्ट्रेस सारा खान और एक्टर-प्रोड्यूसर कृष पाठक अब पति-पत्नी बन चुके हैं. दोनों ने शादी करके हमेशा के लिए एक दूजे का हाथ थाम लिया है.