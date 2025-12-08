11 साल बाद TV पर लौटे कपिल शर्मा, चैनल संग खत्म किया झगड़ा, मां के साथ बनाया खाना

कपिल शर्मा अपनी अपकमिंग फिल्म 'किस किसको प्यार करूं' को लेकर सुर्खियों में हैं. कपिल की फिल्म को रिलीज होने में कम वक्त बचा है. इससे पहले वो जमकर इसका प्रमोशन कर रहे हैं. अब कपिल अपनी फिल्म प्रमोट करने लाफ्टर शेफ के सेट पर आ रहे हैं. बड़ी बात ये नहीं है कि वो लाफ्टर शेफ के सेट पर फिल्म प्रमोट करेंगे, बात ये है कि वो 11 साल बाद टीवी पर लौट रहे हैं.

कपिल ने चैनल संग खत्म किया झगड़ा

कपिल शर्मा ने कलर्स टीवी के साथ अपना 11 साल पुराना झगड़ा खत्म कर लिया है. वो चैनल के नए शो 'लाफ्टर शेफ 3' में नजर आएंगे, जिसमें उनके पुराने साथी कृष्णा अभिषेक और भारती सिंह भी होंगी. चैनल पर कपिल की वापसी उनके फैंस के लिए बड़ी खुशी की खबर है, क्योंकि सालों बाद वो, भारती सिंह और कृष्णा अभिषेक साथ कॉमेडी करते दिखेंगे. कपिल एक बार फिर पुरानी टीम के साथ धमाल मचाने को तैयार हैं.

कलर्स चैनल के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो शेयर किया गया है. प्रोमो में शो की होस्ट भारती सिंह कहती हैं कि 11 साल बाद आ रहे हैं. कॉमेडी के सुपरस्टार कपिल शर्मा. कपिल की एंट्री देखकर शो के सभी कंटेस्टेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं. शो पर कपिल अपनी मां के साथ खाना बनाते हैं और कहते हैं कि हमलोग सरेआम भेदभाव कर रहे हैं.

इधर देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी का पराठा जल जाता है. कपिल उन्हें रोस्ट करते हुए कहते हैं कि ऐसी बदबू आ रही है, जैसे किसी ने बनियान जला दी हो. कृष्णा अभिषेक, भारती और कपिल शर्मा को साथ देखकर फैन्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. फैन्स शो का अपकमिंग एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड हैं.

क्यों हुआ था झगड़ा

कपिल शर्मा और कलर्स चैनल के बीच प्रोफेशनल मतभेद थे, जिसके कारण 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' बंद हो गया था. कलर्स से दूरी बनाने के बाद कपिल कॉमेडी शो के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गए. सालों बाद अब कपिल और चैनल के के बीच अनबन खत्म हो चुकी है और कॉमेडियन ने वहां दमदार वापसी की.

