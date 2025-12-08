scorecardresearch
 
Exclusive: ‘बहुत बड़ा हीरो बनता है, गोली मार देंगे उसको’, पवन सिंह को मिली ये धमकी

भोजपुरी पावर स्टार को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कहा कि पवन सिंह को बोल देना मेरा फोन नहीं उठाता है, आज से उसकी उल्टी गिनती शुरू. दुनिया के किसी भी कोने में मिलेगा गोली मार देंगे. जानें पवन सिंह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने और क्या कहा.

पवन सिंह को मिली धमकी (Photo: Screengrab)
सलमान खान के साथ काम करना पवन सिंह के ल‍िए बड़ी मुश्किल बन गया है. पहले उन्हें धमकी म‍िली, फिर पैसों की ड‍िमांड की गई. लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी म‍िलने के बाद एक्टर ने मुंबई पुलिस को 2 अलग-अलग शिकायत दी हैं. पवन सिंह को आखिर क्या धमकी दी गई जानते हैं. 
 

पवन सिंह से क्या कहा गया
लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कहा कि पवन सिंह को बोल देना मेरा फोन नहीं उठाता है, आज से उसकी उल्टी गिनती शुरू. सलमान खान के साथ काम करता है ना, मारेंगे लखनऊ में उसको. दुनिया के किसी भी कोने में मिलेगा गोली मार देंगे.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बबलू ने कहा कि- तुम्हें नहीं पता तो उपेंद्र कुशवाहा से पूछ लेना. और पप्पू यादव से पूछ लेना, कौन है लॉरेंस बिश्नोई. बहुत बड़ा हीरो बनता है ना पवन सिंह, उसको बोल- मेरे को फोन कॉल करने को. भाई का नंबर गूगल पर मिल जाएगा. सलमान खान के साथ काम करना इसका सपना रह जाएगा, दोबारा सलमान खान के साथ काम नहीं करे. 

मामले को लेकर पवन सिंह ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस से पवन सिंह से जुड़े लोगों को Whats app पर जो धमकी भरा मैसेज भेजा गया उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है. 

क्या है मामला
सूत्रों के अनुसार, पवन सिंह को ये धमकी बिग बॉस के फिनाले में शामिल होने से ठीक पहले एक फोन कॉल के जरिए दी गई थी. कॉल करने वाले ने खुद को बिश्नोई गिरोह से जुड़ा बताया और पवन सिंह को शो में जाने से रोकने की कोशिश की. इस कॉल में यही कहा गया कि सलमान खान के साथ अगर मंच शेयर किया, तो आगे कभी काम नहीं कर पाएंगे. पावर स्टार से मोटी रकम की डिमांड की गई.

घटना के तुरंत बाद पवन सिंह की टीम ने सुरक्षा एजेंसियों को पूरे मामले की जानकारी दी. पुलिस ने मोबाइल नंबर और कॉल डिटेल्स के आधार पर जांच शुरू कर दी गई. बताया जा रहा है कि धमकी कॉल में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी. हालांकि, धमकी के बावजूद पवन सिंह ने बिग बॉस में शामिल होने का फैसला लिया. पुलिस इस मामले को संवेदनशील मानते हुए सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ कॉल के सोर्स का पता लगाने में जुट गई है.

