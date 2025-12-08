'धीरे-धीरे टुकड़ों को समेट रही हूं', धर्मेंद्र के जन्मदिन पर इमोशनल हुईं हेमा मालिनी

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और ही-मैन धर्मेंद्र ने 90वें जन्मदिन से चंद दिन पहले ही 89 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था. 24 नवंबर को उम्र संबंधी बीमारी के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली. अगर धर्मेंद्र हमारे बीच होते तो आज (8 दिसंबर) को अपना 90वां जन्मदिन मना रहे होते. मगर अफसोस इससे पहले भी उनका निधन हो गया. धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी पर उनका पूरा परिवार उन्हें नम आंखों से याद कर रहा है. हेमा मालिनी ने भी धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें याद किया है.

धर्मेंद्र के लिए हेमा मालिनी ने शेयर की इमोशनल पोस्ट

हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के लिए एक भावुक पोस्ट शेयर की है. उन्होंने पति संग बिताए अपनी जिंदगी को खूबसूरत लम्हों को याद किया है. हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र संग अपनी दो हैप्पी थ्रोबैक फोटोज शेयर कीं. दोनों ही तस्वीरों में दोनों एक दूजे संग बेहद खुश नजर आ रहे हैं. उनकी मुस्कान और उनके चेहरों का सुकून उनके रिश्ते की गहराई को दर्शा रहा है.

धर्मेंद्र संग खूबसूरत पलों की पुरानी तस्वीरें साझा करते हुए हेमा मालिनी ने पति के नाम खास नोट भी लिखा है. हेमा ने कैप्शन लिखा- मेरे प्यारे दिल को हैप्पी बर्थडे. मुझे टूटा हुआ छोड़कर गए हुए आपको दो हफ्तों से ज्यादा का समय बीत चुका है. धीरे-धीरे अपने टुकड़ों को समेटते हुए अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की कोशिश कर रही हूं, यह जानते हुए कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे.

'हमारी साथ में बिताई हुई जिंदगी की खुशनुमा यादों को कभी मिटाया नहीं जा सकता. उन पलों को फिर से जीना मुझे बहुत सुकून और खुशी देता है. हमनें साथ में जो भी खूबसूरत साल बिताए हैं, हमारी दो सुंदर बेटियां, जो एक-दूसरे के लिए हमारे प्यार को साबित करती हैं और उन सभी सुंदर, खुशनुमा यादों के लिए जो हमेशा मेरे दिल में बसी रहेंगी, उन सभी के लिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूं.'

हेमा मालिनी ने आगे लिखा- आपके जन्मदिन पर...मेरी भगवान से प्रार्थना है कि ईश्वर आपको शांति और खुशी का वो धन दे, जिसके आप अपनी विनम्रता, अच्छे दिल और इंसानियत के कारण पूरी तरह से हकदार हैं. हैप्पी बर्थडे डियर लव. साथ में हमारे कुछ खूबसूरत पल.

Dharam ji



Happy birthday my dear heart❤️

More than two weeks have passed since you left me heartbroken, slowly gathering up the pieces and trying to reconstruct my life, knowing that you will always be with me in spirit. The joyful memories of our life together can never be… pic.twitter.com/zY3QBJN0YE — Hema Malini (@dreamgirlhema) December 8, 2025

सनी-ईशा ने भी पिता को किया याद

धर्मेंद्र के लिए हेमा मालिनी की इतनी खूबसूरत और लविंग पोस्ट देखकर फैंस भी इमोशनल हो गए हैं. फैंस धर्मेंद को याद कर रहे हैं. हेमा मालिनी के अलावा सनी देओल ने भी धर्मेंद्र संग एक थ्रोबैक वीडियो शेयर करके अपने पिता को याद किया है. ईशा देओल ने भी अपने पापा की बर्थ एनिवर्सरी पर इमोशनल पोस्ट शेयर करके अपने दिल का दर्द बयां किया है.

बता दें कि 24 नवंबर को धर्मेंद्र का निधन हुआ था. वो उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे. सांस लेने में शिकायत होने के बाद उन्हें 10 नवंबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. फिर 2-3 दिन बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था. घर में ही उनका इलाज चल रहा था. मगर 24 नवंबर को उन्होंने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया. धर्मेंद्र भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं. मगर अपने चाहनेवालों की यादों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे.

