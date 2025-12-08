भारतीय क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी टूट गई है. एक्स कपल ने सोशल मीडिया पर शादी को लेकर ऑफिशियल पोस्ट की. पलाश और स्मृति ने कहा कि वो अतीत के रिश्ते से मूवऑन करना चाहते हैं. ये समय उनके लिए मुश्किल है. पलाश और स्मृति ने सोशल मीडिया से एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. अब पलाश की बहन सिंगर पलक मुच्छल का रिएक्शन सामने आया है.

पलाश की बहन का फर्स्ट रिएक्शन

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर 2025 को होनी थी, लेकिन दोनों परिवारों में स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इसे टाल दिया गया. बाद में ये साफ हो गया कि शादी अब कभी नहीं होगी. दोनों ने इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए अपनी बात कही.

पलाश की बहन और सिंगर पलक मुच्छल ने भी इस मामले में अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है. जैसे ही स्मृति और पालाश ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम से अनफॉलो किया, पलक ने भी स्मृति को अनफॉलो कर दिया. पहले दोनों के बीच अच्छा रिश्ता था और वो सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को सपोर्ट करती थीं, लेकिन अब पलक ने भी अपने प्रोफाइल से स्मृति की सारी तस्वीरें हटा दी हैं. पलक ने ये साफ कर दिया है कि मुश्किल वक्त में वो अपने भाई के साथ खड़ी हैं.

क्यों कैंसल हुई थी शादी?

शादी के दिन सुबह स्मृति के पिता का हार्ट अटैक आ गया था, जिसकी वजह से मैरिज उस समय के लिए टाल दी गई. पलाश भी तनाव के कारण बीमार हो गए. लेकिन इन घटनाओं के बाद पलाश पर स्मृति को चीट करने का आरोप लगा. सोशल मीडिया पर उनकी दूसरी महिलाओं के साथ कई चैट्स वायरल हो गई थीं.

शादी टूटने पर स्मृति ने कहा कि वो इस मामले को यहीं खत्म करना चाहती हैं और उन्होंने परिवारों की प्राइवेसी और सम्मान की अपील की. उन्होंने कहा कि उनका ध्यान अब अपने क्रिकेट करियर पर रहेगा. वो भारत के लिए और ज्यादा क्रिकेट कप जीतने पर फोकस करेंगी. पलाश ने कहा कि वो अपने निजी जीवन से एक कदम पीछे हट रहे हैं. वो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ फैल रही झूठी अफवाहों से काफी परेशान हैं. उन्होंने झूठी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात भी कही.

