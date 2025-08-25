Film Wrap: मां बनने वाली हैं परिणीति चोपड़ा, पहले ही दिन Bigg Boss में हलचल तेज

सोमवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. बॉलीवुड के गलियारों में एक गुड न्यूज आई है. दरअसल एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा मां बनने वाली हैं. उन्होंने खुद ये खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की है. इसके अलावा बिग बॉस कंटेस्टेंट अशनूर ने बिग बॉस में जाने से पहले लव लाइफ पर बात की है. वहीं फिल्म मेकर और कोरियोग्राफर फराह खान भक्ति में लीन दिखाई दीं.
6 बच्चों का पापा बनेगा यूट्यूबर? दूसरी पत्नी भी देगी गुडन्यूज, पायल बोलीं- दर्जन बच्चे चाहिए
यूट्यूबर अरमान मलिक के घर 5वीं बार किलकारी गूंजने वाली है. उनकी पहली पत्नी पायल तीसरी बार मां बनने वाली है. वहीं अरमान की दूसरी पत्नी कृतिका का अभी एक ही बच्चा है. अक्सर वो प्रेग्नेंसी को लेकर प्रैंक करती है.
पहले ही दिन Bigg Boss में हलचल, आपस में भिड़े घरवाले, कुनिका ने जमाया रौब-हीरोगिरी...
24 अगस्त से कलर्स टीवी पर रिएलिटी शो 'बिग बॉस' के 19वें सीजन का आगाज हो गया है. जिसमें 16 कंटेस्टेंट इस शो का हिस्सा बन चुके हैं. शो की शुरुआत काफी धमाकेदार हुई और पहले दिन ही बिग बॉस के घर में हलचल मच गई है.
भक्ति में लीन फराह खान ने की गंगा आरती, रामदेव से हुई मुलाकात, देखें तस्वीरें
फिल्म मेकर-कोरियोग्राफर फराह खान इन दिनों ऋषिकेश की सैर पर हैं, जहां उन्होंने पहली बार गंगा आरती की. इस दौरान उन्होंने योगगुरु बाबा रामदेव से भी मुलाकात की.
मां बनने वाली हैं परिणीति चोपड़ा, गुड न्यूज सुन खुशी से झूमीं दीदी प्रियंका, भावुक हुईं मां
बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा मां बनने वाली हैं. हाल ही में, द ग्रेट इंडियन कपिल शो पर राघव चड्ढा ने कहा था कि वो जल्द ही गुड न्यूज देंगे, तो ऐसा हो गया है. परिणीति चोपड़ा मां बनने वाली हैं.
बिग बॉस में बॉयफ्रेंड बनाएंगी 21 साल की अशनूर, कैमरे पर करेंगी रोमांस? बोलीं- 3 महीने में..
बिग बॉस 19 में टीवी की गॉर्जियस और टैलेंटेड एक्ट्रेस अशनूर कौर की एंट्री हो चुकी है. उनका कहना है वो गेम शो को जानना चाहूंगी. ऐसा नहीं करूंगी कि गेम के लिए लव एंगल चलाऊं. वैसा मेरा माइंडसेट नहीं है. वैसे कनेक्शंस मैं नहीं बनाती हूं.