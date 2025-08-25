scorecardresearch
 

Film Wrap: मां बनने वाली हैं परिणीति चोपड़ा, पहले ही दिन Bigg Boss में हलचल तेज

सोमवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. एक तरफ जहां परिणीति चोपड़ा ने सभी को गुड न्यूज सुनाई है तो वहीं बिग बॉस 19 का आगाज बड़ा धमाकेदार तरीके से हुआ है. इसके अलावा फिल्म मेकर और कोरियोग्राफर फराह खान भक्ति में लीन दिखाई दीं हैं.

बिग बॉस 19 में मची हलचल (Photo: Instagram/@parineetichopra/@HotstarReality)
6 बच्चों का पापा बनेगा यूट्यूबर? दूसरी पत्नी भी देगी गुडन्यूज, पायल बोलीं- दर्जन बच्चे चाहिए
यूट्यूबर अरमान मलिक के घर 5वीं बार किलकारी गूंजने वाली है. उनकी पहली पत्नी पायल तीसरी बार मां बनने वाली है. वहीं अरमान की दूसरी पत्नी कृतिका का अभी एक ही बच्चा है. अक्सर वो प्रेग्नेंसी को लेकर प्रैंक करती है.

पहले ही दिन Bigg Boss में हलचल, आपस में भिड़े घरवाले, कुनिका ने जमाया रौब-हीरोगिरी...
24 अगस्त से कलर्स टीवी पर रिएलिटी शो 'बिग बॉस' के 19वें सीजन का आगाज हो गया है. जिसमें 16 कंटेस्टेंट इस शो का हिस्सा बन चुके हैं. शो की शुरुआत काफी धमाकेदार हुई और पहले दिन ही बिग बॉस के घर में हलचल मच गई है.

Ashnoor Kaur
बॉयफ्रेंड बनाएंगी 21 साल की Ashnoor, कैमरे पर करेंगी रोमांस? 
बिग बॉस-19 में छाने को तैयार नीलम गिरी
पवन सिंह का सपोर्ट-तगड़ा फैंडम, बिग बॉस में गर्दा उड़ा पाएंगी भोजपुरी हसीना नीलम गिरी? 
Amaal Mallik
35 की उम्र में सिंगल हैं Amaal Mallik, बोले... 
Gaurav Khanna bigg boss 19
बिग बॉस 19 के हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट हैं गौरव, लाखों में ले रहे फीस? एक्टर ने बताया सच 
Amaal mallik admits being wrong
परिवार से तोड़ा था रिश्ता, कंट्रोवर्सी में फंसे अमाल मलिक, कुबूल की गलती, बोले- मेरा ट्रॉमा... 

भक्त‍ि में लीन फराह खान ने की गंगा आरती, रामदेव से हुई मुलाकात, देखें तस्वीरें
फिल्म मेकर-कोरियोग्राफर फराह खान इन दिनों ऋषिकेश की सैर पर हैं, जहां उन्होंने पहली बार गंगा आरती की. इस दौरान उन्होंने योगगुरु बाबा रामदेव से भी मुलाकात की.

मां बनने वाली हैं परिणीति चोपड़ा, गुड न्यूज सुन खुशी से झूमीं दीदी प्रियंका, भावुक हुईं मां
बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा मां बनने वाली हैं. हाल ही में, द ग्रेट इंडियन कपिल शो पर राघव चड्ढा ने कहा था कि वो जल्द ही गुड न्यूज देंगे, तो ऐसा हो गया है. परिणीति चोपड़ा मां बनने वाली हैं.

बिग बॉस में बॉयफ्रेंड बनाएंगी 21 साल की अशनूर, कैमरे पर करेंगी रोमांस? बोलीं- 3 महीने में..
बिग बॉस 19 में टीवी की गॉर्जियस और टैलेंटेड एक्ट्रेस अशनूर कौर की एंट्री हो चुकी है. उनका कहना है वो गेम शो को जानना चाहूंगी. ऐसा नहीं करूंगी कि गेम के लिए लव एंगल चलाऊं. वैसा मेरा माइंडसेट नहीं है. वैसे कनेक्शंस मैं नहीं बनाती हूं.
 

