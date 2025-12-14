scorecardresearch
 
Film Wrap: बड़े घर में परिवार-BF संग शिफ्ट होगी एक्ट्रेस, 'धुरंधर' एक्टर को मिली थी जान से मारने की धमकी

संडे का दिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कई सारी चटपटी खबरें लेकर आया. बिग बॉस फेम निक्की तंबोली ने नया घर लिया है, जिसका जल्द गृह प्रवेश होने वाला है. वहीं फिल्म 'धुरंधर' के एक्टर राकेश बेदी ने बताया कि उन्हें एक बार जान से मारने की धमकी मिली थी.

निक्की तंबोली (Photo: Instagram/Nikki tamboli)
मनोरंजन की दुनिया में आज फिर कई बड़ी चीजें हुईं. उन सभी बड़ी खबरों में से चुनिंदा खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं. संडे का दिन बॉलीवुड के लिए शानदार रहा. क्योंकि रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर एक नया इतिहास रचा. उसी फिल्म के एक्टर राकेश बेदी ने भी अपनी जिंदगी से जुड़ा हैरान करने वाला किस्सा सुनाया.

उन्होंने बताया कि एक बार फिल्म 'एक दूजे के लिए' के बाद, उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी. फिल्म में उनकी एक्टिंग की वजह से उनके साथ ऐसा हुआ था. वहीं एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम निक्की तंबोली ने अपने नए घर की झलक दिखाई. जिसमें वो जल्द अपने पूरे परिवार और बॉयफ्रेंड संग गृह प्रवेश करने वाली हैं.

मनीषा रानी के घर पहुंचे पवन सिंह, खाया मछली-भात, बोले- प्यार से...

पवन सिंह बिहार की मनीषा रानी के घर पहुंचे, जहां उन्होंने उनका फेवरेट खाना खाया. मनीषा ने पावर स्टार की फरमाइश पर खाना बनाया, जिसे एक्टर ने प्यार से खाया भी.

दीपिका कक्कड़ ने किया शोएब इब्राहिम की 'पहली पत्नी' का खुलासा, बोलीं- हमारी लड़ाई...

दीपिका ने रश्मि देसाई के पॉडकास्ट में कहा कि उनके पति शोएब इब्राहिम के लिए उनकी पत्नी दरअसल उनका फोन है. वो ज्यादा समय अपने फोन पर ही गुजारते हैं, एक्ट्रेस संग नहीं.

'धुरंधर' का जलवा कायम, थिएटर्स में हाउसफुल शोज देख इमोशनल हुए माधवन, बोले- जिंदगी...

थिएटर्स में 'धुरंधर' के अधिक्तर शोज हाउसफुल जा रहे हैं. ये देखकर आर माधवन इमोशनल हुए, उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो हाउसफुल शोज देखकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं.

जब 'शोले' में धर्मेंद्र से गलती से चल गई थी असली गोली, बाल-बाल बचे अमिताभ बच्चन, डायरेक्टर का खुलासा

शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी बताते हैं कि शूटिंग के दौरान दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र से गलती से असली गोली चल गई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन की जान जाने से बची. ये हादसा सेट पर काफी गंभीर माहौल पैदा कर गया था.

दूसरी शादी को तैयार महिमा चौधरी, तलाक बना अड़चन, बोलीं- बेटी को...

एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने बताया कि उन्हें शादी पर पूरा भरोसा है, भले ही उनकी पहली शादी ना चली हो. उन्होंने ये भी कहा कि वो दूसरी बार शादी करने के लिए भी तैयार हैं, मगर इसमें भी कई अड़चने हैं.

---- समाप्त ----
