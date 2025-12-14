scorecardresearch
 
जब 'शोले' में धर्मेंद्र से गलती से चल गई थी असली गोली, बाल-बाल बचे अमिताभ बच्चन, डायरेक्टर का खुलासा

'शोले' के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने खुलासा किया है कि दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र ने शूटिंग के दौरान, गलती से असली गोली चला दी थी. उस दौरान अमिताभ बच्चन की जान भी बाल-बाल बची थी.

जब धर्मेंद्र से हुई बहुत बड़ी चूक (Photo: IMDb)
जब धर्मेंद्र से हुई बहुत बड़ी चूक (Photo: IMDb)

बॉलीवुड के इतिहास की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक 'शोले' एक बार फिर थिएटर्स में रिलीज हो गई है. मेकर्स ने फिल्म को उसके ओरिजिनल क्लाइमैक्स के साथ दोबारा 4K में रिलीज किया है. इसी बीच फिल्म की रिलीज से पहले डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने 'शोले' के कुछ अनसुने किस्से भी साझा किए.

'शोले' की शूटिंग के दौरान टला था बड़ा हादसा?

रमेश सिप्पी बताते हैं कि 'शोले' की शूटिंग के दौरान दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र से एक बड़ी चूक हुई थी. उनसे गलती से असली गोली चल गई थी, जिससे सेट पर हड़कंप मच गया था. यहां तक कि गोली अमिताभ बच्चन के पास से होकर गुजरी थी. एक्टर की जान बाल-बाल बची थी और एक बड़ा हादसा टल गया था.

हाल ही में न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में रमेश सिप्पी बोले, 'ये क्लाइमैक्स की शूटिंग के दौरान हुआ था. वो सीन था जिसमें वीरू यानी धर्मेंद्र गोलियां उठाते हैं, उन्हें बंदूक में भरते हैं. और इस शॉट में उन्हें गोली चलानी नहीं थी. बस बंदूक लोड करनी थी.  लेकिन उन्होंने क्या किया कि बंदूक उठाई और फायर कर दी. अमिताभ बच्चन ऊपर खड़े थे, क्योंकि उनकी पोजीशन वही थी, खाई के किनारे पर. और गोली उनके बिल्कुल पास से गुजर गई.'

रमेश सिप्पी आगे बताते हैं कि इस घटना के बाद फिल्म के एक्शन कैमरामैन घबरा गए और उन्होंने शूटिंग रोक दी थी. डायरेक्टर ने कहा, 'जिम एलन, जो एक्शन कैमरामैन थे, उन्होंने कहा कि मैं शूट नहीं करूंगा. उन्होंने कहा कि अगर एक्टर्स इस तरह बर्ताव करेंगे, तो मेरे सेट पर ऐसा नहीं चल सकता. मुझे कोई एक्सीडेंट नहीं चाहिए.'

'उस दिन शूटिंग कैंसिल हो गई और हमने जाहिर है कि उनका ख्याल रखा, उन्हें ठंडा किया. हमने धर्मेंद्र को भी समझाया कि मूड में आना ठीक है, लेकिन जब एक्सीडेंट होने का डर हो तो शूट नहीं कर सकते. वो समझ गए. उन्होंने जिम और अमित जी से माफी मांगी. सबने मिलकर मामला सुलझा लिया. जाहिर है ये जानबूझकर नहीं हुआ था, बस ऐसा हो गया.'

बता दें कि इस साल 'शोले' की रिलीज को 50 साल पूरे हो गए हैं. मगर दुखद बात ये है कि इस जश्न को सेलिब्रेट करने के लिए फिल्म के तीन मेन लीड एक्टर्स धर्मेंद्र, संजीव कुमार और अमजद खान हमारे बीच नहीं हैं. हालांकि आज भी जब इस फिल्म का जिक्र होता है, तो फैंस को उनकी याद जरूर आती है.

---- समाप्त ----
