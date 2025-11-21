Film Wrap: फराह ने यूट्यूब से की अच्छी-खासी कमाई, क्रिकेट को बर्दाश्त नहीं कर सकतीं मालती चाहर

हर रोज एंटरटेनमेंट की दुनिया से चटपटी और सबसे चर्चित खबरें लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर हैं. हर रोज की तरह, आज का दिन भी काफी रोमांचक रहा. फराह खान, जो अब डायरेक्टर के साथ यूट्यूबर भी बन गई हैं, उनका कहना है कि वो अब यूट्यूब से काफी कमाई कर रही हैं. वो इतना कमा चुकी हैं कि अपने कुक दिलीप का कर्ज भी पूरा चुका चुकी हैं.

वहीं आज बिग बॉस हाउस में मालती चाहर ने अपने बचपन को लेकर खुलासे किए. उन्होंने बताया कि उनके परिवार ने भाई दीपक को क्रिकेटर बनाने के लिए काफी कुछ किया. मालती ने भी अपने भाई के लिए कई कुर्बानियां दी. मगर अब वो क्रिकेट को और बर्दाश्त नहीं कर सकती.

'मुझे इंडस्ट्री ने बहुत दिया लेकिन सच कहूं तो वो पूरी नकली है', बोले पीयूष मिश्रा

साहित्य आजतक 2025 के मंच पर एक्टर पीयूष मिश्रा आए, जिन्होंने बॉलीवुड, डायरेक्टर अनुराग कश्यप, राइटिंग और सिंगिंग पर कई सारी बातें की. एक्टर ने इसी बीच हिंदी सिनेमा पर बयान भी दिया.

'पंजाब में है सुरक्षा, कनाडा में गोलीबारी होना आम बात', पंजाबी सिंगर का खुलासा

पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख ने गैंगवॉर और कनाडा में सुरक्षा को लेकर कई बातें की. उन्होंने कहा कि सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद उनपर कई आरोप लगे.

कैंसर ट्रीटमेंट से तंग आईं दीपिका कक्कड़, टूटा सब्र, रोते हुए बोलीं- डर लगता है...

दीपिका कक्कड़ अपने कैंसर ट्रीटमेंट को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. एक्ट्रेस अपने लेटेस्ट व्लॉग में रोती नजर आईं क्योंकि वो अपने कैंसर ट्रीटमेंट से परेशान हो चुकी हैं.

स्टेडियम में घुटनों पर बैठकर पलाश ने पहनाई रिंग, स्मृति को लगाया गले, दोस्तों संग झूमे

फिल्ममेकर पलाश मुच्छल ने क्रिकेटर स्मृति मंधाना को बीच स्टेडियम में प्रपोज किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर छाया रहा. दोनों इस मोमेंट में एक-दूसरे में खोए नजर आए.

प्रेग्नेंट महिला ने उठाया 120 किलो तक वजन, किया 'डेडलिफ्ट', हिम्मत देख खुशी से झूमी मलाइका

इंडियाज गॉट टैलेंट शो में एक प्रेग्नेंट महिला की एंट्री हुई जिसने कई किलों वजन उठाकर डेडलिफ्ट किया. शो की जज मलाइका अरोड़ा इस जज्बे को देखकर हैरान रह गईं.

