एयरपोर्ट पर विराट, अनुष्का से नहीं हटा ध्यान, केमिस्ट्री देखकर फैन्स बोले- नजर ना लगे

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा देश के सबसे प्यारे लोकप्रिय और प्यारे कपल में से एक हैं. उनके छोटे-छोटे पल भी इंटरनेट पर धूम मचा देते हैं. हाल ही में ऐसा ही कुछ हुआ, जिससे फैंस फिर से उनके दीवाने हो गए हैं. एक वायरल वीडियो में कपल एयरपोर्ट के अंदर चलते दिख रहे हैं. विराट का अनुष्का की तरफ छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा इशारा सबकी नजरों में आ गया.

परफेक्ट कपल हैं विराट-अनुष्का

वीडियो में अनुष्का एयरपोर्ट पर अचानक पीछे मुड़कर कुछ देखती हैं. विराट तुरंत पलटकर उन्हें देखते हैं, ये जानने के लिए कि अनुष्का का ध्यान किस चीज पर है. विराट आगे जा रहे थे, लेकिन वो अनुष्का के लिए वो वहीं ठहर जाते हैं. वो तब तक अनुष्का के लिए रुकते हैं, जब तक वो आगे नहीं बढ़ जातीं. इसके बाद दोनों साथ में एयरपोर्ट पर आगे बढ़ते हैं.

अनुष्का के लिए विराट का ये छोटा सा एक्शन लोगों की नजरों में आ गया. शायद कुछ लोगों के लिए छोटी बात हो सकती है, लेकिन विराट-अनुष्का के फैन्स ने इसे बहुत गंभीरता से नोटिस किया. क्योंकि देश के सबसे बड़े क्रिकेटर जब अपनी पत्नी के लिए ये करते हैं, तो यही चीज उन्हें स्पेशल बनाती है.

क्या बोले फैन्स

वीडियो पर रिएक्शन देते हुए एक यूजर ने लिखा, परफेक्ट कपल. किसी ने कहा, विराट कोहली को सलाम. अन्य ने लिखा, वो उनकी लकी चार्म हैं. किसी ने कहा, यही प्यार होता है. एक ने लिखा, नजर मत लगाओ.

प्रेमानंद महाराज से मिले थे विराट-अनुष्का

विराट-अनुष्का हाल ही में फिर से प्रेमानंद जी महाराज से मिलने गए थे. जैसी उम्मीद थी, उनकी मुलाकात का वीडियो तेजी से वायरल हो गया. बातचीत में आध्यात्मिक गुरु ने कपल को सलाह दी कि अपना काम भगवान की सेवा समझें और सफलता मिलने पर भी हमेशा जमीन से जुड़े रहें, घमंड न करें.

विराट और अनुष्का बहुत सम्मान और ध्यान से सुनते दिखे. ये इस साल उनकी वृंदावन की तीसरी यात्रा थी. पहले वो जनवरी और फिर मई में वृंदावन आए थे, जब विराट ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की थी.

कोई शक नहीं कि विराट-अनुष्का को इतने सारे फैंस सिर्फ उनके करियर की वजह से नहीं, बल्कि कपल के तौर पर उनकी एकजुटता और मजबूत रिश्ते की वजह से पसंद करते हैं. बॉलीवुड और क्रिकेट जैसे प्रोफेशन में जहां रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं, वहां विरुष्का का प्यार और कमिटमेंट बेमिसाल उदाहरण है.

