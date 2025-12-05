राजामौली की 'वाराणसी' को लेकर लगी होड़, 1000 करोड़ के बिकेंगे स्ट्रीमिंग राइट्स?

डायरेक्टर एसएस राजामौली, ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा और साउथ सुपरस्टार महेश बाबू संग नई फिल्म लेकर आ रहे हैं. कुछ वक्त पहले ही उन्होंने फिल्म के टाइटल का खुलासा किया है. पिक्चर का नाम 'वाराणसी' रखा गया है. इस खुलासे को अभी एक महीना भी नहीं हुआ है और यह जबरदस्त चर्चा बटोर रही है. इसकी रिलीज में एक साल से ज्यादा का समय बाकी है. इस बीच फिल्म के लिए दमदार प्री-रिलीज बज बना हुआ है. बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में इस फिल्म के डिजिटल राइट्स पाने की होड़ भी लगी हुई है.

और पढ़ें

वाराणसी के डिजिटल राइट्स को लेकर लगी होड़

हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार, 'वाराणसी', ग्लोबल स्ट्रीमिंग मार्केट में भारत की सबसे हॉट प्रॉपर्टी है. फिल्म 'आरआरआर' की विदेशों में भारी सफलता और उसके ऑस्कर जीतने के बाद 'वाराणसी' आ रही है. इससे पहले राजामौली की फिल्म 'बाहुबली 2' ने भी विदेशों में 62 मिलियन डॉलर से ज्यादा कमाए थे. इससे निर्देशक विदेश में एक जाना-पहचाना नाम और चेहरा बन गए हैं. लाजिमी है कि राजामौली की अगली फिल्म के डिजिटल राइट्स के लिए बिडिंग वॉर शुरू हो गई है.

ट्रेड सूत्रों की मानें तो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स फिल्म के डिजिटल राइट्स के लिए बड़ी रकम देने पर विचार कर रहे हैं, जो किसी हॉलीवुड फिल्म के बराबर हो सकती है. अंतिम आंकड़ा 1000 करोड़ रुपये तक भी जा सकता है. अगर ये हो जाता है, तो यह अकेले ही भारतीय फिल्म के लिए डिजिटल राइट्स के प्री-सेल कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ देगी. इसमें म्यूजिक राइट्स, टीवी राइट्स और डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ दें, तो 'वाराणसी' स्केल के मामले में अब तक की सबसे बड़ी भारतीय फिल्म बनने की राह पर है.

Advertisement

नवंबर में हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में एक भव्य इवेंट रखा गया था. इसमें एसएस राजामौली ने फिल्म का टाइटल और फर्स्ट लुक रिवील किया. तीन मिनट का वीडियो फिल्म का प्रेमिस सेट करता है, जो महाद्वीपों और सदियों को पार कर साइ-फाई को रामायण के एपिसोड्स के साथ ब्लेंड करता है. 'वाराणसी' में महेश बाबू लीड रोल में हैं. प्रियंका चोपड़ा भारतीय सिनेमा में अपना कमबैक कर रही हैं. पृथ्वीराज सुकुमारन विलेन की भूमिका निभा रहे हैं. भारत में अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक, 'वाराणसी' मकर संक्रांति 2027 को रिलीज होगी.

---- समाप्त ----