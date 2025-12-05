scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राजामौली की 'वाराणसी' को लेकर लगी होड़, 1000 करोड़ के बिकेंगे स्ट्रीमिंग राइट्स?

खबर के अनुसार, 'वाराणसी', ग्लोबल स्ट्रीमिंग मार्केट में भारत की सबसे हॉट प्रॉपर्टी है. फिल्म 'आरआरआर' की विदेशों में भारी सफलता और उसके ऑस्कर जीतने के बाद 'वाराणसी' आ रही है. ऐसे में राजामौली की फिल्म के डिजिटल राइट्स के लिए बिडिंग वॉर शुरू हो गई है.

Advertisement
X
महेश बाबू-प्रियंका चोपड़ा की फिल्म को लेकर लगी होड़ (Photo: YOGEN SHAH)
महेश बाबू-प्रियंका चोपड़ा की फिल्म को लेकर लगी होड़ (Photo: YOGEN SHAH)

डायरेक्टर एसएस राजामौली, ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा और साउथ सुपरस्टार महेश बाबू संग नई फिल्म लेकर आ रहे हैं. कुछ वक्त पहले ही उन्होंने फिल्म के टाइटल का खुलासा किया है. पिक्चर का नाम 'वाराणसी' रखा गया है. इस खुलासे को अभी एक महीना भी नहीं हुआ है और यह जबरदस्त चर्चा बटोर रही है. इसकी रिलीज में एक साल से ज्यादा का समय बाकी है. इस बीच फिल्म के लिए दमदार प्री-रिलीज बज बना हुआ है. बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में इस फिल्म के डिजिटल राइट्स पाने की होड़ भी लगी हुई है.

वाराणसी के डिजिटल राइट्स को लेकर लगी होड़

हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार, 'वाराणसी', ग्लोबल स्ट्रीमिंग मार्केट में भारत की सबसे हॉट प्रॉपर्टी है. फिल्म 'आरआरआर' की विदेशों में भारी सफलता और उसके ऑस्कर जीतने के बाद 'वाराणसी' आ रही है. इससे पहले राजामौली की फिल्म 'बाहुबली 2' ने भी विदेशों में 62 मिलियन डॉलर से ज्यादा कमाए थे. इससे निर्देशक विदेश में एक जाना-पहचाना नाम और चेहरा बन गए हैं. लाजिमी है कि राजामौली की अगली फिल्म के डिजिटल राइट्स के लिए बिडिंग वॉर शुरू हो गई है.

सम्बंधित ख़बरें

postpone akhanda 2 release
बॉक्स ऑफिस पर टला बड़ा क्लैश, धुरंधर के सामने साउथ की ये फिल्म हुई पोस्टपोन 
Pawan Kalyan love story
रश‍ियन मॉडल से की थी इस 'पावर स्टार' ने तीसरी शादी, ऐसे हुई मुलाकात 
Complaint against Ranveer Singh or hurting religious sentiments
रणवीर सिंह के माफी मांगने से नहीं बनी बात, एक्टर के खिलाफ शि‍कायत दर्ज  
samantha ruth prabhu wedding ring
समांथा ने रचाई दूसरी शादी, सेरेमनी में पहनी अनोखी अंगूठी, करोड़ों में है कीमत 
एक्ट्रेस समांथा ने राज निदिमोरु संग रचाई शादी, देखें मूवी मसाला  

ट्रेड सूत्रों की मानें तो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स फिल्म के डिजिटल राइट्स के लिए बड़ी रकम देने पर विचार कर रहे हैं, जो किसी हॉलीवुड फिल्म के बराबर हो सकती है. अंतिम आंकड़ा 1000 करोड़ रुपये तक भी जा सकता है. अगर ये हो जाता है, तो यह अकेले ही भारतीय फिल्म के लिए डिजिटल राइट्स के प्री-सेल कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ देगी. इसमें म्यूजिक राइट्स, टीवी राइट्स और डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ दें, तो 'वाराणसी' स्केल के मामले में अब तक की सबसे बड़ी भारतीय फिल्म बनने की राह पर है.

Advertisement

नवंबर में हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में एक भव्य इवेंट रखा गया था. इसमें एसएस राजामौली ने फिल्म का टाइटल और फर्स्ट लुक रिवील किया. तीन मिनट का वीडियो फिल्म का प्रेमिस सेट करता है, जो महाद्वीपों और सदियों को पार कर साइ-फाई को रामायण के एपिसोड्स के साथ ब्लेंड करता है. 'वाराणसी' में महेश बाबू लीड रोल में हैं. प्रियंका चोपड़ा भारतीय सिनेमा में अपना कमबैक कर रही हैं. पृथ्वीराज सुकुमारन विलेन की भूमिका निभा रहे हैं. भारत में अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक, 'वाराणसी' मकर संक्रांति 2027 को रिलीज होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Putin India Visit
    Putin
    करियर राशिफल
    Advertisement