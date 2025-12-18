राजामौली की फिल्म से कटेगा इस बॉलीवुड एक्टर का पत्ता, वजह आई सामने

साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म वाराणसी को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं. दिग्गज फिल्म डायरेक्टर एसएस राजामौली के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म से जुड़े कई अपडेट सामने आ रहे हैं. इस बीच एक और बड़ा अपडेट आया है.

दरअसल फिल्म 'वाराणसी' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. जिसके मुताबिक एक बॉलीवुड एक्टर का पत्ता इस फिल्म से कटने जा रहा है.

किस एक्टर का पत्ता हुआ साफ?

फिल्ममेकर एसएस राजामौली अपनी मचअवेटेड फिल्म वाराणसी में एक अहम कास्टिंग बदलाव की योजना बना रहे हैं. इंडस्ट्री सूत्रों के अनुसार, डायरेक्टर रजत कपूर को रिप्लेस करने पर विचार कर रहे हैं. जिन्हें शुरू में इस बड़े बजट के प्रोजेक्ट में महेश बाबू के पिता का रोल निभाने के लिए साइन किया गया था. हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि रजत कपूर को पूरी तरह से उनकी एक्टिंग काबिलियत के आधार पर चुना गया था. डेक्कन क्रॉनिकल के अनुसार, सूत्र ने कहा, 'रजत कपूर निस्संदेह एक टैलेंटेड एक्टर हैं और उन्हें मिथ्या, मिक्स्ड डबल्स और सिद्धार्थ जैसी हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए तारीफ मिली है. हालांकि, किरदार को डेवलप करने की प्रक्रिया के दौरान क्रिएटिव मतभेद सामने आए हैं.' सूत्र ने आगे कहा, 'जब इस अहम किरदार को एक खास तरीके से गढ़ने की बात आती है, तो डायरेक्टर और एक्टर एक ही सोच के नहीं हैं.'

क्रिएटिव मतभेद बना वजह

अपने किरदारों पर बारीकी से काम करने और अपनी कास्ट से ऊंची उम्मीदें रखने के लिए जाने जाने वाले राजामौली को कथित तौर पर लगता है कि एक्टर के साथ आगे काम बढ़ाने से उन्हें वह परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी जिसकी उन्हें तलाश है. सूत्र ने बताया, 'वह चीजों को एक हद से ज्यादा खींचना नहीं चाहते हैं और इसलिए रिप्लेसमेंट पर विचार कर रहे हैं. डायरेक्टर ने शूटिंग से कुछ समय का ब्रेक भी लिया है.'

कहा जा रहा है कि यह फैसला पूरी तरह से क्रिएटिव है, पर्सनल नहीं. एसएस राजामौली की पहचान दमदार परफॉर्मेंस निकालने के लिए है, लेकिन जब उनका विजन एग्जीक्यूशन से मेल नहीं खाता तो वह मुश्किल फैसले लेने से भी पीछे नहीं हटते. अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि महेश बाबू के पिता का रोल कहानी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कास्टिंग का चुनाव खास तौर पर महत्वपूर्ण है.

प्रकाश राज मजबूत दावेदारों में से एक?

वहीं कहा जा रहा है कि सीनियर एक्टर प्रकाश राज इस रोल के लिए मुख्य दावेदारों में से एक हैं. उन्होंने पहले ब्लॉकबस्टर 'दूकूडू' में महेश बाबू के पिता का रोल निभाया था, और उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था. हालांकि, सूत्रों का कहना है कि राजामौली आखिरी फैसला लेने से पहले दूसरे ऑप्शन भी देख रहे हैं.



