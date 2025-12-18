scorecardresearch
 
दीपिका के बाद राधिका आप्टे की ड‍िमांड, बोलीं- '16 घंटे बेटी से दूर नहीं रह सकती'

एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने 8 घंटे की शिफ्ट की मांग से सहमति जताई है. उन्होंने कहा कि वह खुश हैं कि आखिरकार इस टॉपिक पर बात शुरू हो गई है. राधिका खुद एक नई मां हैं. उन्हों ने कहा, 'मैं अब काम नहीं कर पाऊंगी जब तक कि प्रोड्यूसर्स 12 घंटे की शिफ्ट से सहमत न हों.'

राधिका आप्टे ने वर्किंग आवर्स पर दिया जोर (Photo: Instagram/Radhika Apte)
बॉलीवुड की फीमेल एक्टर्स, खासकर न्यू मॉम्स के लिए काम के घंटों की बहस पिछले कुछ महीनों से चर्चा में है. यह सब तब शुरू हुआ जब रिपोर्ट्स आईं कि दीपिका पादुकोण को फिल्ममेकर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' से कथित तौर पर बाहर कर दिया गया,  क्योंकि उन्होंने एक वर्किंग मां के रूप में निश्चित वर्किंग आवर्स की मांग की थी.

अब एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने इस मांग से सहमति जताई है. उन्होंने कहा कि वह खुश हैं कि आखिरकार इस टॉपिक पर बातचीत शुरू हो गई है. राधिका खुद एक नई मां हैं. उन्होंने हाल ही में अपनी बेटी का पहला जन्मदिन मनाया था. अपनी नई फिल्म 'साली मोहब्बत' को प्रमोट कर रहीं राधिका आप्टे ने इस बारे में एक इंटरव्यू में बात की.

मां के रूप में वर्किंग आवर्स जरूरी

हिंदुस्तान टाइम्स संग बातचीत में राधिका ने कहा, 'मैं अब काम नहीं कर पाऊंगी जब तक कि प्रोड्यूसर्स 12 घंटे की शिफ्ट से सहमत न हों, और 12 घंटे से मेरा मतलब ट्रैवल, मेकअप और हेयर समेत है. वरना हम बेसिकली 16 घंटे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि सेट पर आप कम से कम 14 घंटे रहते हैं, जिसमें हेयर-मेकअप और थोड़ी-सी एक्सटेंडेड शिफ्ट शामिल है. फिर जहां से भी काम कर रहे हों, वहां कम से कम डेढ़ घंटे का ट्रैवल होता है.'

निश्चित घंटों की जरूरत पर जोर देते हुए राधिका कहती हैं, 'आप 16 घंटे दूर नहीं रह सकते, वरना आप अपने बच्चे को कभी देख नहीं पाएंगे. वीकली ऑफ नहीं मिलते. कभी-कभी लंच ब्रेक भी नहीं मिलते. तो मेरे लिए उस तरह काम करना मुमकिन नहीं है. मैं ज्यादातर प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत से लोग इससे सहमत नहीं होंगे. यह वाकई इस पर निर्भर करेगा कि कौन इससे सहमत होता है. साथ ही अब मेरा काम करने का समय मेरे बच्चे से दूर रहने का समय है. इसलिए मुझे कुछ भी करने के लिए वाकई उसे काफी पसंद करना होगा.'

बेटी से पहली बार दूर रहीं राधिका 

राधिका आप्टे अपनी फिल्म 'साली मोहब्बत' के प्रमोशन के लिए मुंबई आई थीं. ये पिछले एक साल में पहली बार था जब एक्ट्रेस अपनी बेटी से दूर थीं. वे मानती हैं कि यह काफी अलग अनुभव था. एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं कभी उससे दूर नहीं रही. तो यह काफी मुश्किल था लेकिन उसके और उसके पिता का रिश्ता अविश्वसनीय है. मैं और मेरा पार्टनर सब कुछ शेयर करते हैं. हमारे पास कोई नैनी या कोई और नहीं है. इसलिए वह दोनों से बहुत जुड़ी हुई है. वह वाकई ठीक थी. मुझे उसके लिए चिंता हुई लेकिन फ्री होना और यह मिनी टाइम ऑफ मिलना शानदार था. मैं बिना किसी के जगाए सोई. मुझे अपनी आजादी पसंद आई.'

दिलचस्प बात यह है कि राधिका आप्टे मानती हैं कि मां बनने के बाद फीमेल एक्टर्स को मिलने वाले काम के ऑफर कम हो जाते हैं. लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ है. खुद बच्चे को जन्म देने के बाद उनकी दो फिल्में रिलीज हो चुकी हैं. ये दो फिल्में- 'सिस्टर मिडनाइट' और 'साली मोहब्बत' हैं. उन्होंने कहा, 'इस साल मेरे पास बहुत सारा काम आया. लेकिन मैं अप्रैल तक कोई काम नहीं ले रही हूं. फिलहाल मैंने जो कुछ भी आया है, सबको ना कह दिया है, क्योंकि मैं अप्रैल के बाद ही काम शुरू करूंगी. एक पोटेंशियल फिल्म है जो मैं शायद करूं, लेकिन इसके अलावा मैंने कुछ साइन नहीं किया है.'

