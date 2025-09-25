scorecardresearch
 

शाहरुख खान से हाथ मिलाने के बाद एक्ट्रेस ने नहीं धोए हाथ, लिखा पोस्ट, बोलीं- सबसे स्पेशल हैंडशेक

नेशनल फिल्म अवार्ड्स की 71वीं जूरी मेंबर एक्ट्रेस प्रकृति मिश्रा ने शाहरुख खान के नाम स्पेशल पोस्ट लिखी है. उन्होंने बताया कि ये जीत हर भारतीय कलाकार के लिए प्रेरणा है. प्रकृति ने शाहरुख को उनकी विनम्रता और मेहनत के लिए धन्यवाद दिया. शाहरुख संग हाथ मिलाने को अपनी जिंदगी का सबसे स्पेशल हैंडशेक बताया.

प्रकृति ने की शाहरुख की तारीफ (Photo: Instagram @prakrutimishra)
प्रकृति ने की शाहरुख की तारीफ (Photo: Instagram @prakrutimishra)

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को फिल्म 'जवान' के लिए नेशनल अवॉर्ड मिला है. मालूम हो, 33 साल के करियर में किंग खान का ये पहला नेशनल अवार्ड है. इवेंट से उनकी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं. समारोह के बाद किंग खान ने जूरी के सदस्यों के साथ फोटो खिंचवाई, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. 

नेशनल अवार्ड्स की 71वीं जूरी की मेंबर रहीं एक्ट्रेस प्रकृति मिश्रा ने इंस्टा पर शाहरुख संग फोटोज को पोस्ट किया है. इनमें शाहरुख, प्रकृति के साथ जूरी के अध्यक्ष फिल्ममेकर आशुतोष गोवारिकर भी नजर आए. बॉलीवुड के बादशाह संग मोमेंट शेयर कर प्रकृति की खुशी का ठिकाना नहीं है. वो फोटो में बेहद खुश दिखीं. प्रकृति साड़ी में स्टनिंग लगीं. 

एक्ट्रेस के शाहरुख के नाम लिखी पोस्ट
प्रकृति ने कैप्शन में लिखा, "जब मुझे 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स की सेंट्रल जूरी के लिए चुना गया था, नहीं जानती थी कि मैं उस 11 सदस्यों वाली टीम का हिस्सा बनूंगी जो शाहरुख सर को उनका मचअवेटेड और पहला नेशनल अवॉर्ड दिलाने के लिए जिम्मेदार होगी. इस आइकॉनिक मोमेंट का हिस्सा होकर मुझे पता चला कि 'अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है'. शाहरुख की जीत पर्सनल फील होती है. क्योंकि ये हर भारतीय कलाकार को सपने देखने, जीतने और मेहनत करने की उम्मीद देती है. थैंक्यू शाहरुख साहब अपनी विनम्रता, मेहनत और शालीनता से हमें प्रेरित करने के लिए.

A post shared by Prakruti Mishra (@prakrutimishra)

अपनी पोस्ट के आखिर में प्रकृति ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्होंने नेशनल अवॉर्ड इवेंट में शाहरुख से हाथ मिलाने के बाद अपने हाथ नहीं धोए हैं. एक्ट्रेस ने इसे अपनी जिंदगी को सबसे स्पेशल हैंडशेक बताया है. अंत में प्रकृति ने किंग खान को उनके पहले नेशनल अवॉर्ड के लिए बधाई दी है. वो लिखती हैं- इस पैनल में होना और आपके हक के लिए लड़ना मेरे लिए सम्मान की बात थी.

कौन हैं प्रकृति मिश्रा?
प्रकृति मिश्रा ओडिया फिल्मों और हिंदी शोज में काम कर चुकी हैं. 2018 में उन्होंने ओडिया फिल्म 'हैलो अर्सी' के लिए नेशनल अवार्ड जीता था. वो हिंदी शो 'बिट्टी बिजनेस वाली', 'लाल इश्क' के अलावा रियलिटी शो 'ऐस ऑफ स्पेस 2' में दिखी हैं.
 

