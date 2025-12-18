'धुरंधर' में एक्ट्रेस ने दिया धांसू आइटम नंबर, नहीं कोई मलाल, बोली- इस स्पेस में...

टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा, 'धुरंधर' में अपनी परफॉर्मेंस के लिए सुर्खियों में हैं. फिल्म के केवल लीड स्टार्स ने ही नहीं, बल्कि सपोर्टिंग कास्ट भी फैन्स के दिलों में उतरी है. क्रिस्टल ने फिल्म में 'शरारात' गाना किया है. अपनी दमदार परफॉर्मेंस से हर किसी को इम्प्रेस किया है. क्रिस्टल के साथ इस आइटम सॉन्ग में आयशा खान भी नजर आई हैं. दोनों को ही सबका बहुत प्यार मिल रहा है.

और पढ़ें

मिल रहे प्यार से खुश क्रिस्टल

क्रिस्टल डिसूजा सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से ही नहीं, बल्कि 'धुरंधर' के लिए मिल रहे प्यार से भी बहुत खुश हैं. हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया संग बातचीत में क्रिस्टल ने बताया कि वो फैन्स से आइटम नंबर को मिल रहे पॉजिटिव रिस्पॉन्स से कितना सुकून महसूस कर रही हैं. इसी के साथ क्रिस्टल ने फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर की भी सराहना की है. डांस पार्टनर आयशा खान की तारीफ में कुछ शब्द कहे हैं.

क्रिस्टल को जो प्यार मिल रहा है, उसके लिए वो शुक्रगुजार हैं. क्रिस्टल ने बताया कि उनका सोशल मीडिया का इनबॉक्स दर्शकों के प्यार से भरा हुआ है. लोग उन्हें लगातार डांस रील्स, कवर्स और स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं. हर किसी की जुबान पर 'शरारात' सॉन्ग है. क्रिस्टल ने कहा- आदित्य घर ने जो मुझमें भरोसा दिखाया, वो मेरे लिए शानदार रहा. 'शरारत' आइटम सॉन्ग से मैं अपने अंदर का टैलेंट लोगों को दिका पाई हूं जो शायद ऑडियन्स ने आज से पहले कभी नहीं देखा था.

Advertisement

डांस नंबर्स पर क्या बोलीं क्रिस्टल?

डांस नंबर्स आजकल सिर्फ ग्लैमर ही नहीं रहा है. ये आपको एक्ट करने का स्पेस भी दे रहा है. आपको परफॉर्म करने का मौका दे रहा है. और मुझे ये एक्स्प्लोर करके मजा आया है. जिस तरह से इस गाने ने मुझे विजिबिलिटी दी है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं. मेरे लिए ये बड़ी बात है.

रही बात आयशा खान के परफॉर्मेंस की तो मुझे कभी दूसरी एक्ट्रेस या उनके काम से मैं अनकम्फर्टेबल नहीं हुई हूं. मैंने हमेशा दूसरी एक्ट्रेस को अपने साथी की तरह देखा है. न कि कॉम्पिटीशन की तरह. क्रिएटिव स्पेस में ये सोच रखना सही नहीं कि सामने वाला आपके लिए एक कॉम्पिटीन है. हम दोनों की एनर्जी सेट पर एक जैसी थी और हम अच्छे दोस्त भी बन गए हैं.

---- समाप्त ----