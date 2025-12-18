KGF के को-डायरेक्टर पर टूटा दुखों का पहाड़, 4 साल के बेटे की लिफ्ट में फंसकर मौत, सदमे में परिवार

KGF और 'सलार' के को-डायरेक्टर कीर्तन नादगौड़ा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. नादगौड़ा के 4 साल के बेटे सोनारश का लिफ्ट में फंसने के बाद निधन हो गया है. इस दुखद खबर पर आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और एक्टर पवन कल्याण ने सोशल मीडिया पर संवेदना जाहिर की है. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए नादगौड़ा के बेटे के निधन की खबर को कंफर्म किया है.

पवन कल्याण ने किया पोस्ट

पवन कल्याण ने सोशल मीडिया पर कीर्तन नादगौड़ा के परिवार को संवेदना दी. उन्होंने लिखा, डायरेक्टर श्री कीर्तन नादगौड़ा के बेटे की दुखद मौत दिल तोड़ देने वाली है. तेलुगु और कन्नड़ में डायरेक्टोरियल डेब्यू करने वाले श्री कीर्तन के परिवार पर आई इस त्रासदी से मैं बहुत दुखी हूं. श्री कीर्तन और स्मति समृद्धि पटेल के बेटे चिरंजीवी सोनारश के. नादगौड़ा का निधन हो गया.

लिफ्ट में फंसने से छोटे बच्चे की मौत की पुष्टि करते हुए एक्टर-पॉलिटिशियन ने लिखा, मुझे साढ़े चार साल के सोनारश की लिफ्ट में फंसने से मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. श्री कीर्तन और स्मति समृद्धि को मेरी गहरी संवेदनाएं. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कपल को अपने बेटे के दुख को सहने की ताकत दे.

कैसे हुई डायरेक्टर के बेटे की मौत?

कन्नड़ प्रभा की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को कीर्तन का साढ़े चार साल का बेटा सोनारश लिफ्ट में फंस गया था. तमाम कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका. रिपोर्ट में बताया गया कि डायरेक्टर और उनकी पत्नी समृद्धि पटेल इस दुखद हादसे में बेटे को खोने के बाद गहरे सदमे में हैं. परिवार ने अभी बेटे की अचानक मौत पर कोई बयान नहीं दिया है.

कीर्तन ने कई कन्नड़ फिल्मों में डायरेक्शन डिपार्टमेंट में काम किया है. प्रशांत नील की फिल्मों से उनके काम को अलग पहचान मिली. उन्होंने KGF के दोनों पार्ट में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था. कीर्तन, प्रभास की ‘सालार’ में भी असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं. जल्द ही वो प्रशांत नील की हॉरर फिल्म के डायरेक्शन से भी डेब्यू करने वाले हैं.

कीर्तन नादगौड़ा और उनकी पत्नी इस वक्त किस पीड़ा से गुजर रहे हैं. इसका अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है.

