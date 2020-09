कंगना रनौत का ट्वीट- लाइट, कैमरा, एक्शन से परे है एक दुनिया

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. यूं तो कंगना रनौत बॉलीवुड की सबसे फायर ब्रांड एक्ट्रेस मानी जाती हैं लेकिन उनकी जिंदगी का एक हिस्सा ऐसा भी है जो आमतौर पर लोगों से छिपा रहता है. ये हिस्सा है उनकी निजी जिंदगी का. कंगना ने हाल ही में एक ट्वीट किया जिससे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें कोई कमी खल रही है.

कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में लिखा, "मैं इस दुनिया से परे एक दुनिया के लिए लंबे समय से हूं, मेरे खुद के अलावा भी एक दृष्टिकोण, एक प्यार जो मुझे अपनी खुद की पहचान खोकर आगे बढ़ने के लिए कहता है ताकि मैं और भी बहुत कुछ नया पा सकूं. मैं लाइट, कैमरा, एक्शन की आवाज के लिए लंबे समय से हूं. वो दुनिया जो इस दुनिया से परे है."

कंगना ने इस ट्वीट के बाद एक हार्ट इमोजी भी बनाया है. बता दें कि कंगना रनौत काफी वक्त तक ऋतिक रोशन के साथ रिलेशनशिप में रही थीं. लेकिन जब वह इस रिश्ते से अलग हुईं तो उन्होंने खुलकर इस बारे में बोलना शुरू कर दिया. एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने ऋतिक रोशन के बारे में काफी कुछ कहा जिसके बाद रोशन परिवार को भी आगे आकर सफाई देनी पड़ी.

I long for a world beyond this world, a perspective other than mine, a love which demands me to shed my own identity yet I end up finding so much more. I long for the sound of lights, camera, action. A world beyond this world ❤️ pic.twitter.com/cdRbdI7dcF